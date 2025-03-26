Это важно: как правильно измерить размер вашего бюста

Подобрать идеальный бюстгальтер не всегда просто. Неудобное белье может приводить к дискомфорту, оставлять следы на коже и даже влиять на осанку.

Неправильно подобранное белье может также вызывать боль в спине, нарушать кровообращение и вызывать раздражение кожи. Как правильно измерить бюст и выбрать бюстгальтер, рассказало издание Woman AndHome.

Измеряем обхват под грудью

Возьмите мягкую сантиметровую ленту и оберните ее вокруг грудной клетки прямо под грудью. Лента должна прилегать плотно, но не сжимать. Запомните полученное число – оно является основанием размера бюстгальтера (например, 75, 80, 85 см). Важно делать измерение на голое тело или в тонкой майке во избежание лишнего объема.

Измеряем обхват груди

Встаньте ровно, не задерживайте дыхание и оберните сантиметровую ленту вокруг самой широкой части груди. Лента должна лежать ровно и не пережимать грудь. Для точности измерения желательно делать его в не уплотненном бюстгальтере без пуш-ап эффекта, но хорошо держащего грудь.

Расчет размера чашки

Чтобы определить размер чашки, вычтите значение первого измерения (обхват под грудью) от второго (обхват груди). Разница в сантиметрах указывает на размер чашки:

10-12 см – А

12-14 см – B

14-16 см – C

16-18 см – D

18-20 см – E

20-22 см – F

22-24 см – G

Если ваша разница находится между двумя размерами, лучше попробовать оба варианта во время примерки.

Советы

Примерьте перед покупкой . Различные бренды могут иметь свои нюансы в размерах, и то, что подходит у одного производителя, может отличаться у другого.

. Различные бренды могут иметь свои нюансы в размерах, и то, что подходит у одного производителя, может отличаться у другого. Оцените посадку. Бретели не должны врезаться в плечи, а пояс – быть плотным, но не сдавливать. Он должен сидеть ровно по линии грудной клетки.

Бретели не должны врезаться в плечи, а пояс – быть плотным, но не сдавливать. Он должен сидеть ровно по линии грудной клетки. Правильное положение спины . Если пояс бюстгальтера поднимается вверх, возможно, он слишком большой или неправильно отрегулированы бретели.

. Если пояс бюстгальтера поднимается вверх, возможно, он слишком большой или неправильно отрегулированы бретели. Ткань и поддержка . Хлопковые и эластичные материалы лучше адаптируются к фигуре, а косточки обеспечивают дополнительную поддержку.

. Хлопковые и эластичные материалы лучше адаптируются к фигуре, а косточки обеспечивают дополнительную поддержку. Убедитесь, что чашка выбрана правильно. Грудь должна полностью помещаться в чашках без пережатия или излишних изломов ткани.

Частые ошибки

Слишком свободный пояс – основная поддержка исходит от него, а не от бретелек. Если можно вставить более двух пальцев между поясом и телом – размер следует уменьшить.

– основная поддержка исходит от него, а не от бретелек. Если можно вставить более двух пальцев между поясом и телом – размер следует уменьшить. Маленькая чашка – грудь может "выпадать" сверху или по бокам и создавать неэстетические складки.

– грудь может "выпадать" сверху или по бокам и создавать неэстетические складки. Большие бретели – если они постоянно спадают, бюстгальтер подобран неправильно, стоит ли их отрегулировать.

– если они постоянно спадают, бюстгальтер подобран неправильно, стоит ли их отрегулировать. Неправильный тип бюстгальтера – для разных видов одежды нужны разные модели. К примеру, для открытых платьев следует выбирать бюстгальтеры без бретелей, а для занятий спортом – модели со специальной поддержкой.

Как ухаживать за бюстгальтером

Стирайте вручную или в режиме деликатной стирки при температуре не выше 30°C.

Используйте специальные мешочки для стирки, чтобы избежать деформации косточек и ткани.

Избегайте отжима в стиральной машине – лучше слегка отжать руками и сушить в горизонтальном положении.

Не используйте агрессивные моющие средства и отбеливатели.

Правильно подобранный бюстгальтер не только обеспечивает комфорт, но и способствует здоровью груди и правильной осанке. Уделите немного времени выбору и ваше белье станет настоящей поддержкой в повседневной жизни.

Мы также писали о том, как часто необходимо стирать бюстгальтер.

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