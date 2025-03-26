Это важно: как правильно измерить размер вашего бюста

Подобрать идеальный бюстгальтер не всегда просто. Неудобное белье может приводить к дискомфорту, оставлять следы на коже и даже влиять на осанку.
Неправильно подобранное белье может также вызывать боль в спине, нарушать кровообращение и вызывать раздражение кожи. Как правильно измерить бюст и выбрать бюстгальтер, рассказало издание Woman AndHome.
Измеряем обхват под грудью
Возьмите мягкую сантиметровую ленту и оберните ее вокруг грудной клетки прямо под грудью. Лента должна прилегать плотно, но не сжимать. Запомните полученное число – оно является основанием размера бюстгальтера (например, 75, 80, 85 см). Важно делать измерение на голое тело или в тонкой майке во избежание лишнего объема.
Измеряем обхват груди
Встаньте ровно, не задерживайте дыхание и оберните сантиметровую ленту вокруг самой широкой части груди. Лента должна лежать ровно и не пережимать грудь. Для точности измерения желательно делать его в не уплотненном бюстгальтере без пуш-ап эффекта, но хорошо держащего грудь.
Расчет размера чашки
Чтобы определить размер чашки, вычтите значение первого измерения (обхват под грудью) от второго (обхват груди). Разница в сантиметрах указывает на размер чашки:
- 10-12 см – А
- 12-14 см – B
- 14-16 см – C
- 16-18 см – D
- 18-20 см – E
- 20-22 см – F
- 22-24 см – G
Если ваша разница находится между двумя размерами, лучше попробовать оба варианта во время примерки.
Советы
- Примерьте перед покупкой. Различные бренды могут иметь свои нюансы в размерах, и то, что подходит у одного производителя, может отличаться у другого.
- Оцените посадку. Бретели не должны врезаться в плечи, а пояс – быть плотным, но не сдавливать. Он должен сидеть ровно по линии грудной клетки.
- Правильное положение спины. Если пояс бюстгальтера поднимается вверх, возможно, он слишком большой или неправильно отрегулированы бретели.
- Ткань и поддержка. Хлопковые и эластичные материалы лучше адаптируются к фигуре, а косточки обеспечивают дополнительную поддержку.
- Убедитесь, что чашка выбрана правильно. Грудь должна полностью помещаться в чашках без пережатия или излишних изломов ткани.
Частые ошибки
- Слишком свободный пояс – основная поддержка исходит от него, а не от бретелек. Если можно вставить более двух пальцев между поясом и телом – размер следует уменьшить.
- Маленькая чашка – грудь может "выпадать" сверху или по бокам и создавать неэстетические складки.
- Большие бретели – если они постоянно спадают, бюстгальтер подобран неправильно, стоит ли их отрегулировать.
- Неправильный тип бюстгальтера – для разных видов одежды нужны разные модели. К примеру, для открытых платьев следует выбирать бюстгальтеры без бретелей, а для занятий спортом – модели со специальной поддержкой.
Как ухаживать за бюстгальтером
- Стирайте вручную или в режиме деликатной стирки при температуре не выше 30°C.
- Используйте специальные мешочки для стирки, чтобы избежать деформации косточек и ткани.
- Избегайте отжима в стиральной машине – лучше слегка отжать руками и сушить в горизонтальном положении.
- Не используйте агрессивные моющие средства и отбеливатели.
Правильно подобранный бюстгальтер не только обеспечивает комфорт, но и способствует здоровью груди и правильной осанке. Уделите немного времени выбору и ваше белье станет настоящей поддержкой в повседневной жизни.
Мы также писали о том, как часто необходимо стирать бюстгальтер.
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