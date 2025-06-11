Это опасно: как отложенный будильник вредит вашему здоровью / © Credits

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Кажется, что эти дополнительные 5–10 мин позволяют плавно перейти ото сна в активность. Но действительно ли такая стратегия помогает организму или еще больше вредит здоровью, попыталось разобраться издание Real Simple.

Почему пробуждение — это не режим «вкл./выкл.»

Пробуждение — сложный биологический процесс, который не происходит мгновенно. Это постепенный переход, включающий:

повышение температуры тела;

рост уровня кортизола (гормона активности);

постепенное уменьшение уровня мелатонина (гормона сна);

постепенное повышение артериального давления.

В конце сна организм уже находится в состоянии легкого сознания, но еще чувствует сонливость и слабость — это называется сонной инерцией. Поэтому в первые минуты после пробуждения нам трудно собраться, сосредоточиться и начать действовать активно.

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Помогает ли так называемый «двухбудильниковый метод»

Некоторые люди ставят два будильника — первый, который помогает начать пробуждение и второй, уже поднимающий с кровати. Это может быть эффективной стратегией для мягкого перехода из сна к активности, но только если ее использовать правильно.

Преимущества метода:

помогает снизить сонную инерцию;

позволяет организму постепенно «подготовиться» к полному пробуждению;

снижает стресс от резкого утреннего звонка.

Риски неправильного использования:

частые пробуждения мешают последним фазам сна;

может снижать общее качество сна;

слишком длительная пауза между будильниками приводит к возвращению в глубокие фазы сна — после чего вставать еще труднее.

Основные правила правильного использования будильника

Не больше двух будильников. Многократное нажатие кнопки отложить разбивает сон на мелкие фрагменты, это лишает организм необходимого отдыха. Достаточно одного «предупредительного» сигнала и одного финального.

Максимум 15 мин между сигналами . Оптимальный интервал — 5–15 мин. Если перерыв будет длиннее, есть риск снова погрузиться в глубокую фазу сна и встать станет гораздо труднее.

Используйте разные устройства. Рекомендуется ставить будильники на разных устройствах. Например, первый — на телефоне у кровати, второй — на другой стороне комнаты. Чтобы выключить финальный сигнал, придется подняться и это поможет окончательно проснуться.

Почему лучше избегать хронического откладывания будильника

Хотя для отдельных людей короткий интервал между двумя будильниками может оказаться полезным, постоянное нажатие «отложить» имеет больше негативных последствий:

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нарушение биоритмов;

ухудшение качества сна на финальных стадиях;

повышение риска развития хронической усталости и дневной сонливости;

отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему и когнитивные функции.

Альтернативы отложению будильника

Вставайте в одно и то же время каждый день. Это поможет стабилизировать внутренние часы.

Не используйте смартфон перед сном. Голубой свет угнетает выработку мелатонина и нарушает засыпание.

Организуйте постепенное пробуждение. Используйте световой будильник или включите приглушенный свет за 15–20 мин до подъема.

Вечером минимизируйте употребление кофеина, алкоголя и чрезмерную активность. Это улучшит качество глубокого сна.

Добавляйте физическую активность днем. Даже 20 мин прогулки положительно повлияют на сон.

Хотя двухэтапное пробуждение с помощью двух будильников может помочь отдельным людям, частое нажатие кнопки «отложить» в основном лишь вредит качеству сна. Вместо борьбы с утренней сонливостью следует работать над общей гигиеной сна: стабильный график, хорошая подготовка ко сну, минимизация стресса — вот что сделает утренние подъемы полегче.