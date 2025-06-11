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ТСН в социальных сетях

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Это опасно: как отложенный будильник вредит вашему здоровью

Когда утром начинает звонить будильник, многие из нас автоматически нажимают кнопку «отложить» в надежде получить еще несколько минут желаемого сна.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Это опасно: как отложенный будильник вредит вашему здоровью

Это опасно: как отложенный будильник вредит вашему здоровью / © Credits

Кажется, что эти дополнительные 5–10 мин позволяют плавно перейти ото сна в активность. Но действительно ли такая стратегия помогает организму или еще больше вредит здоровью, попыталось разобраться издание Real Simple.

Почему пробуждение — это не режим «вкл./выкл.»

Пробуждение — сложный биологический процесс, который не происходит мгновенно. Это постепенный переход, включающий:

  • повышение температуры тела;

  • рост уровня кортизола (гормона активности);

  • постепенное уменьшение уровня мелатонина (гормона сна);

  • постепенное повышение артериального давления.

В конце сна организм уже находится в состоянии легкого сознания, но еще чувствует сонливость и слабость — это называется сонной инерцией. Поэтому в первые минуты после пробуждения нам трудно собраться, сосредоточиться и начать действовать активно.

Помогает ли так называемый «двухбудильниковый метод»

Некоторые люди ставят два будильника — первый, который помогает начать пробуждение и второй, уже поднимающий с кровати. Это может быть эффективной стратегией для мягкого перехода из сна к активности, но только если ее использовать правильно.

Преимущества метода:

  • помогает снизить сонную инерцию;

  • позволяет организму постепенно «подготовиться» к полному пробуждению;

  • снижает стресс от резкого утреннего звонка.

Риски неправильного использования:

  • частые пробуждения мешают последним фазам сна;

  • может снижать общее качество сна;

  • слишком длительная пауза между будильниками приводит к возвращению в глубокие фазы сна — после чего вставать еще труднее.

Основные правила правильного использования будильника

  • Не больше двух будильников. Многократное нажатие кнопки отложить разбивает сон на мелкие фрагменты, это лишает организм необходимого отдыха. Достаточно одного «предупредительного» сигнала и одного финального.

  • Максимум 15 мин между сигналами. Оптимальный интервал — 5–15 мин. Если перерыв будет длиннее, есть риск снова погрузиться в глубокую фазу сна и встать станет гораздо труднее.

  • Используйте разные устройства. Рекомендуется ставить будильники на разных устройствах. Например, первый — на телефоне у кровати, второй — на другой стороне комнаты. Чтобы выключить финальный сигнал, придется подняться и это поможет окончательно проснуться.

Почему лучше избегать хронического откладывания будильника

Хотя для отдельных людей короткий интервал между двумя будильниками может оказаться полезным, постоянное нажатие «отложить» имеет больше негативных последствий:

  • нарушение биоритмов;

  • ухудшение качества сна на финальных стадиях;

  • повышение риска развития хронической усталости и дневной сонливости;

  • отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему и когнитивные функции.

Альтернативы отложению будильника

  • Вставайте в одно и то же время каждый день. Это поможет стабилизировать внутренние часы.

  • Не используйте смартфон перед сном. Голубой свет угнетает выработку мелатонина и нарушает засыпание.

  • Организуйте постепенное пробуждение. Используйте световой будильник или включите приглушенный свет за 15–20 мин до подъема.

  • Вечером минимизируйте употребление кофеина, алкоголя и чрезмерную активность. Это улучшит качество глубокого сна.

  • Добавляйте физическую активность днем. Даже 20 мин прогулки положительно повлияют на сон.

Хотя двухэтапное пробуждение с помощью двух будильников может помочь отдельным людям, частое нажатие кнопки «отложить» в основном лишь вредит качеству сна. Вместо борьбы с утренней сонливостью следует работать над общей гигиеной сна: стабильный график, хорошая подготовка ко сну, минимизация стресса — вот что сделает утренние подъемы полегче.

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