Это значительно дешевле: физические упражнения при депрессии дают результаты, подобные терапии

Исследователи утверждают, что физические упражнения могут помочь уменьшить симптомы депрессии так же эффективно, как и другие методы лечения.

О новых исследованиях в этой области рассказывает НеаІtһІіпе.

Недавно обзор показал, что физические упражнения дают результаты, подобные психологической терапии. Однако, по сравнению с антидепрессантами, доказательства были менее четкими.

Депрессия является одним из самых распространенных психических заболеваний. Физические упражнения — это недорогой и широкодоступный вариант лечения симптомов, что делает его идеальным вариантом лечения для отдельных лиц и их команды врачей, которая назначает лекарства.

Результаты свидетельствуют о том, что физические упражнения, кажется, являются безопасным и доступным вариантом для помощи в управлении симптомами депрессии, сказал в пресс-релизе ведущий автор исследования Эндрю Клегг, доктор философии, профессор гериатрической медицины.

Это говорит о том, что физические упражнения хорошо работают для некоторых людей, но не для всех, и важно найти подходы, которые люди хотят и могут поддерживать.

Влияние физических упражнений на симптомы депрессии

В обзоре рассмотрены 73 рандомизированные контролируемые исследования, в которых приняли участие почти 5000 взрослых с депрессией.

В исследуемых исследованиях сравнивали физические упражнения с контрольными вмешательствами или отсутствием лечения, а также с антидепрессантами и психологической терапией.

Результаты показали умеренную пользу от уменьшения симптомов депрессии по сравнению с отсутствием лечения или контролируемым вмешательством. Когда физические упражнения сравнивали с психологической терапией, они имели подобный эффект. Доказательства по сравнению с антидепрессантами были ограниченными и низкой достоверности. Однако они показали, что может быть подобное влияние на симптомы депрессии.

Долгосрочные последствия до сих пор не ясны, поскольку мало исследований наблюдали за участниками после лечения. Для дальнейшего изучения этой сложной темы необходимы долгосрочные исследования, но этот обзор может предоставить подсказки относительно преимуществ дополнительных инструментов, таких как физические упражнения, в борьбе с депрессией.

Ученые предостерегают от формулировки «физические упражнения так же полезны, как и терапия», потому что терапия перепрограммирует модели мышления и процессы, лежащие в основе болезни, а лекарства регулируют нейрохимию. Но физические упражнения перезагружают нервную систему, что, хотя не является взаимозаменяемым инструментом, зато является очень полезным фактором.

Обзор позволяет клиницистам серьезно относиться к физическим упражнениям как к первой линии вмешательства, а не просто к «рекомендации по образу жизни», которая прилагается в конце сеанса.

Другие исследования подтверждают предположение, что физическая активность может быть полезной для симптомов депрессии.

Люди с высоким уровнем активности могут иметь на 17% более низкий риск депрессии. Те, кто имеет низкую кардиореспираторную подготовку, также могут иметь на 64% более высокий риск развития депрессии. Это показывает, что малоподвижный образ жизни может привести к большей вероятности развития симптомов депрессии.

Систематический обзор 2024 года показал, что существуют три потенциальных способа, которыми регулярные физические упражнения могут помочь справиться с депрессией:

уменьшение воспаления, которое может быть связано с симптомами депрессии;

регулирование циркадных ритмов, которые часто нарушаются у людей с депрессией;

улучшение режима сна, что может помочь регулировать настроение и уровень энергии.

Физические упражнения могут помочь людям с депрессией, но если мы хотим выяснить, какие типы лучше всего работают, для кого и продолжаются ли преимущества со временем, нам все равно нужны более масштабные, высококачественные исследования.

Физические упражнения против других методов лечения депрессии

Общая рекомендация заключается в том, чтобы использовать физические упражнения вместе с другими методами лечения депрессии первой линии.

Сочетание терапии, лекарств и других методов, таких как медитация и физические упражнения, приведет к более целостному плану лечения. Чаще всего люди испытывают давление, чтобы справиться со своей депрессией с помощью одного метода, такого как «просто нужны лекарства» или «просто нужно пойти на терапию». Однако сочетание нескольких методов увеличивает наши шансы на эффективное преодоление трудностей.

Депрессия влияет на каждого по-разному, и обязательство регулярно заниматься физическими упражнениями может быть сложнее для некоторых людей, чем для других. Это полностью зависит от того, на каком этапе депрессии находится человек. При легких и умеренных проявлениях, особенно когда в баке еще есть мотивационное топливо, физические упражнения могут быть первоочередным вмешательством.

Однако депрессия, по сути, является расстройством инициативы. Говорить кому-то в глубоком депрессивном эпизоде заниматься физическими упражнениями — это как дать кому-то с двумя сломанными руками спасательный плот и предложить поплавать.

Людям с умеренной и тяжелой депрессией обычно рекомендуют сначала терапию, чтобы помочь создать положительный импульс, чтобы физические упражнения чувствовались возможными. Человек может наслаивать движения, стабилизируя свое настроение. Речь идет о последовательности вмешательств, чтобы удовлетворить потребности человека там, где он есть, а не там, где он хочет быть.

Физические упражнения могут помочь справиться с симптомами депрессии физиологическим и психологическим образом. Физическая активность высвобождает эндорфины, нейромедиаторы, связанные с позитивным настроением и ощущением благополучия.

Физические упражнения также могут:

уменьшить стресс и тревогу

повысить самооценку

улучшить социальную поддержку

Людям, которые планируют включить физические упражнения в свое лечение психического здоровья, стоит сосредоточиться на качестве, а не на количестве, чтобы не столько важно было то, как долго они занимались физическими упражнениями, сколько то, чтобы регулярно заниматься определенной формой физических упражнений.

Тип физических упражнений имеет меньшее значение, чем мы думаем. Ходьба, танцы, садоводство, легкая йога — все это посылает один и тот же сигнал застрявшей нервной системе: «мы не в ловушке, мы все еще можем двигаться по миру».

Когда следует обратиться за помощью при депрессии

Если у вас возникают симптомы депрессии, вы можете обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью или здравоохранению, если:

симптомы депрессии длятся дольше 2 недель

вы чувствуете, что не можете функционировать так, как раньше

вы чувствуете, будто отдаляетесь от жизни

вы чувствуете безнадежность

вы думаете о том, чтобы причинить себе вред

Если вы чувствуете, что вам может угрожать непосредственная опасность, или у вас есть суицидальные мысли, обратитесь к врачу, позвоните на горячую линию психологической помощи или посетите ближайшее отделение неотложной помощи.