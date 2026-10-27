Ежедневный кофе: как любимый напиток влияет на стресс / © Credits

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Утренний кофе для многих — неотъемлемый ритуал, без которого трудно представить начало дня. Однако его преимущества не ограничиваются бодростью, ведь, как пишет издание Real Simple, новое исследование связывает умеренное употребление кофе со снижением вероятности стресса и нарушений настроения.

Рекомендуемое количество кофе

Исследование, опубликованное в Journal of Affective Disorders, основывалось на данных британского биобанка, содержащего информацию о здоровье и образе жизни почти 500 тысяч человек. Анализ показал, что люди, которые пили кофе в умеренных количествах, реже испытывали стресс и проблемы с настроением, чем те, кто вообще не употреблял этот напиток.

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Исследователи считают оптимальным количеством 2 чашки в день, максимум — 3. Чрезмерное употребление кофе может иметь обратный эффект, а именно: ускорять сердцебиение, усиливать тревожность и возбуждение, а также мешать засыпанию. Все это может негативно влиять на настроение и уровень стресса.

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Обратите внимание, что в исследовании стандартная чашка — это примерно 240 мл напитка. Таким образом, большая чашка кофе из любимой кофейни может содержать столько же, сколько две или даже более стандартных порций.

Декаф

Положительная связь с психическим самочувствием наблюдалась и у тех, кто пил кофе без кофеина. Это указывает на то, что дело может быть не только в бодрящем эффекте кофеина.

У людей, которые пили кофе — как обычный, так и без кофеина, — отличался состав кишечного микробиома. Кроме того, у них были более низкие показатели стресса, депрессивных симптомов и импульсивности по сравнению с теми, кто не употреблял кофе вообще

Таким образом, можно сделать вывод, что 2 чашки кофе в день могут быть не только приятным утренним ритуалом, но и частью образа жизни, который улучшает эмоциональное самочувствие. Однако важно помнить, что исследования указывают на связь, а не доказывают, что именно кофе снижает стресс.

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