Ежегодный и возрастной чекап: обязательно ли его делать и что проверять

Ежегодные медицинские обследования помогают предотвращать серьезные заболевания и выявить их на ранних стадиях, когда лечение является наиболее эффективным.

Врач Юрий Габорец объяснил, почему регулярный чекап — важная инвестиция в вашу долгую и здоровую жизнь.

Что включает минимальный ежегодный чекап

По словам врача, даже минимальный набор анализов и обследований может снизить риск серьезных заболеваний.

Общий анализ крови. Эти анализы помогут выявить воспалительные процессы, анемию, нарушение функции печени, почек и других органов.

Эти анализы помогут выявить воспалительные процессы, анемию, нарушение функции печени, почек и других органов. Общий анализ мочи. Этот простой тест может показать состояние мочевыводящей системы и выявить возможные инфекции или хронические заболевания.

Этот простой тест может показать состояние мочевыводящей системы и выявить возможные инфекции или хронические заболевания. Рентген или флюорография легких Это необходимо для своевременного выявления изменений в легких, таких как туберкулез или новообразование.

Это необходимо для своевременного выявления изменений в легких, таких как туберкулез или новообразование. Электрокардиограмма (ЭКГ) Она поможет оценить работу сердца и выявить возможные нарушения его ритма.

УЗИ – ключ к ранней диагностике

Ультразвуковые исследования (УЗИ) являются важным инструментом диагностики, позволяющим безопасно и безболезненно оценить состояние внутренних органов.

Щитовидная железа . Помогает выявить узлы, кистозные образования или другие нарушения функции железы.

. Помогает выявить узлы, кистозные образования или другие нарушения функции железы. Сердце (эхокардиография). Позволяет оценить структуру и функцию сердца.

(эхокардиография). Позволяет оценить структуру и функцию сердца. Органы малого таза Это обследование особенно важно для женщин, поскольку помогает вовремя выявить гинекологические заболевания.

Это обследование особенно важно для женщин, поскольку помогает вовремя выявить гинекологические заболевания. Органы брюшной полости. УЗИ позволяет оценить состояние печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки и других органов.

Женское здоровье: что нужно знать

Для женщин существуют специфические рекомендации в зависимости от возраста:

До 35 лет рекомендуется проводить УЗИ молочных желез после завершения менструального цикла. Это позволяет выявить кисты, фиброаденомы и другие патологии.

После 35 лет целесообразно переходить на маммографию, которая более информативна для старших женщин.

Не менее важно ежегодно посещать гинеколога для проведения таких исследований, как ПАП-тест (цитология), а также анализы бактериологии и вирусных инфекций (например, ВПЧ).

Мужское здоровье: важность профилактики

Для мужчин тоже есть возрастные обследования, которые помогают предотвращать серьезные заболевания:

После 40 лет следует сдавать анализ крови на простат-специфический антиген (PSA) для раннего выявления рака простаты.

Рекомендуется иметь дома тонометр и периодически измерять артериальное давление. Это поможет выявить гипертонию на ранней стадии.

Когда обращаться к врачу

Если какие-либо параметры анализов или обследований выходят за пределы нормы, следует немедленно обратиться к семейному врачу или профильному специалисту. Врач поможет определить причины отклонений и составить план дальнейших действий.

Чекап – это не только о здоровье, но и об уверенности.Регулярные обследования позволяют не только избежать многих проблем со здоровьем, но обеспечить спокойствие за свое будущее. Ведь забота о себе – это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать для себя и своих близких.

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