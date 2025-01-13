Фиброаденома: что это такое и чем она опасна

Она наиболее часто встречается у женщин в возрасте от 15 до 35 лет. По оценкам специалистов, до 10% женщин имеют фиброаденомы в течение жизни.

Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер рассказал больше о диагностике и лечении опухоли.

Что такое фиброаденома и почему ее нужно удалять?

Фиброаденома является наиболее распространенной доброкачественной опухолью молочной железы, особенно среди молодых женщин. Она проявляется в виде безболезненного, подвижного образования с четкими границами, которое может изменять размер под влиянием гормональных изменений – увеличиваться во время беременности и уменьшаться после менопаузы.

Согласно открытым данным, в Китае распространенность фиброаденом среди женщин в возрасте от 18 до 40 лет составляет 27,6%, а в общей сложности они составляют около 7% всех пальпированных образований в молочной железе.



"Хотя простые фиброаденомы редко связаны с повышенным риском рака молочной железы, сложные формы могут нуждаться в более тщательном наблюдении, поскольку риск онкологической трансформации у них несколько выше", – отмечает врач.

Диагностика и лечение

Диагностика этого образования состоит из осмотра, ультразвукового исследования и, при необходимости, биопсии. Во многих случаях лечение не требуется, ведь опухоль может спонтанно уменьшиться. Однако хирургическое удаление рекомендуется, если фиброаденома быстро растет, достигает большого размера или вызывает подозрение на злокачественную патологию.

"Недавно был опыт, когда во время полного комплекса обследований пациентки перед проведением маммопластики мы обнаружили фиброаденому. После консультации решили удалить ее в процессе операции по увеличению груди. В данном случае все было в пределах нормы и получилось соединить приятное с полезным", – рассказывает пластический хирург.

Дмитрий Слоссер

Выявление опухоли может стать случайностью, но случаются и другие случаи, когда фиброаденома имеет подозрение на злокачественную патологию. Регулярные проверки и консультации у врача позволят избегать подобных невзгод.

Читайте также: