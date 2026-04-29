Фитнес против похмелья

Похмелье — это не просто неприятность, а комплексная реакция организма: обезвоживание, воспаление, нарушение сна и токсичные продукты распада алкоголя. И хотя универсального «антидота» не существует, наука все чаще обращает внимание на образ жизни как ключ к лучшему самочувствию, об этом рассказало издание RTÉ.

Именно это подтверждает исследование, опубликованное в журнале Addictive Behaviours, в котором приняли участие 1676 студентов. У всех у них был опыт похмелья за последние три месяца и они регулярно занимались физической активностью не менее 30 мин в неделю. Результаты показали, что чем выше уровень физической активности, тем менее интенсивные симптомы похмелья.

Что показало исследование

Участники заполняли анкеты о количестве алкоголя, уровне физической активности и частоте и силе симптомов похмелья. Неудивительно, что те, кто пил больше, чаще и сильнее страдали от похмелья. Но интересно другое: люди, которые занимались интенсивными тренировками, например, бегом, испытывали симптомы значительно слабее.

Важно понимать, что исследование показывает связь, но не доказывает прямой причины. Однако ученые объясняют это несколькими физиологическими механизмами.

Меньше боли — больше эндорфинов

Алкоголь вызывает обезвоживание, влияет на сосуды и провоцирует головную боль. Также он запускает воспалительные процессы, из-за которых возникает ломота в теле.

Физическая активность, взамен стимулирует выработку эндорфинов (естественных «обезболивающих») и может повышать их базовый уровень. В результате, меньше ощущение боли во время похмелья.

Лучший сон — более быстрое восстановление

Алкоголь нарушает фазу REM-сна — именно ту, которая отвечает за восстановление мозга. Также он заставляет чаще просыпаться ночью.

Регулярные тренировки стабилизируют циркадные ритмы, улучшают качество и продолжительность сна, а также уменьшают ночные пробуждения. А хороший сон — половина успеха в борьбе с похмельем.

Более быстрый метаболизм

Алкоголь перерабатывается в печени, но общее состояние обмена веществ тоже имеет значение.

Физическая активность улучшает метаболизм, стимулирует кровообращение и помогает быстрее выводить ацетальдегид — токсичное вещество, которое вызывает большинство симптомов похмелья.

Меньше воспаления

После алкоголя организм запускает иммунную реакцию, значит, выделяются цитокины, появляется воспаление и усиливаются головная боль, слабость и чувствительность к свету.

Регулярные тренировки стимулируют выработку противовоспалительных веществ и уменьшают интенсивность этих симптомов.

«Лекарство» от похмелья

Можно ли считать спорт — лекарством, если коротко, то нет. Спорт не отменяет последствия чрезмерного употребления алкоголя. Самый эффективный способ избежать похмелья — умеренность или полный отказ от алкоголя.

К тому же есть важные нюансы, ведь исследование проводили среди студентов, поэтому результаты могут отличаться для других возрастных групп, а также неизвестно, важны ли тренировки именно перед вечеринкой, или общий уровень активности.

Тренировка во время похмелья

Идея «выпотеть токсины» звучит соблазнительно, но на практике это может навредить, ведь организм уже обезвожен, сердце работает под нагрузкой и самочувствие может ухудшиться.

Лучше выбрать легкую прогулку, йогу или мягкую растяжку, это поможет улучшить настроение без лишнего стресса для тела.

Регулярная физическая активность не защитит полностью от похмелья, но может сделать его значительно менее болезненным. Она помогает организму лучше справляться со стрессом, быстрее восстанавливаться и уменьшать воспалительные процессы.

И если уж выбирать между очередным «чудо-средством» и привычкой двигаться, ответ очевиден. Потому что лучший лайфгак для хорошего утра после вечеринки начинается задолго до нее.

