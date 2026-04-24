Физические и когнитивные симптомы депрессия

Реклама

Постоянная усталость, «туман в голове», проблемы со сном или даже боль в теле могут быть значительно более важными показателями, чем настроение. Психиатр и невролог Людмила Пидкуймуха объяснила, что в реальной жизни депрессия часто «маскируется», именно поэтому ее так легко пропустить.

Классический портрет депрессии знаком почти каждому, это подавленное настроение, потеря радости, отсутствие мотивации, и все это правда. Однако на практике врачи все чаще видят другую картину. Человек приходит не с жалобами на настроение, а с проблемами концентрации, сна или болью в теле. И только со временем становится понятно, что за этим стоит депрессия.

Эти симптомы называют «непсихическими», хотя они напрямую связаны с психическим состоянием и именно они часто выходят на первый план.

Реклама

Когда «не работает голова»

Один из самых распространенных, но недооцененных симптомов — нарушение когнитивных функций. Человек может замечать, что:

трудно сосредоточиться

сложно запоминать новую информацию

снижается кратковременная память

привычные задачи требуют больше времени

То, что раньше выполнялось автоматически, например, чтение, подсчеты или рабочие процессы, вдруг становится сложным и утомительным. Появляется ощущение «зависания», будто мозг работает медленнее. Часто это сопровождается описанием «тумана в голове» или внутреннего давления.

Сон не дарит восстановления

Нарушение сна — еще один ключевой сигнал и он может проявляться по-разному, например, ранними пробуждениями, поверхностным, «неглубоким» сном, или, наоборот, чрезмерной сонливостью. Даже после долгого сна человек не чувствует отдыха, остается усталость, вялость и желание еще поспать.

Важно понимать, что в таких случаях врачи также проверяют другие возможные причины, например, Гипотиреоз или анемию. Но если физических причин не находят, стоит обратить внимание на психоэмоциональное состояние.

Реклама

Аппетит

Депрессия часто влияет и на пищевое поведение, а именно, снижение аппетита, отсутствие чувства голода, еда становится «невкусной», нейтральной. Или же наоборот, появляется переедание как способ эмоционального успокоения. Эти колебания могут быть резкими и не всегда осознаваемыми.

Когда болит тело

Физическая боль — один из самых неочевидных симптомов. Это могут быть:

головные боли

мышечные боли

дискомфорт в желудке или кишечнике

ощущение тяжести в теле или суставах

Часто люди проходят обследование и не находят никаких органических причин. В некоторых случаях симптомы напоминают Синдром раздраженного кишечника, с болью, дискомфортом и нарушением пищеварения.

Главная проблема таких симптомов — их «невидимость». Человек может годами лечить усталость, бессонницу или боль, но не подозревать, что причина — глубже. И именно поэтому депрессия часто остается недиагностированной.

Реклама

Депрессия — не всегда о слезах и печали, иногда она проявляется иначе, из-за усталости, рассеянности, боли или ощущения, что «что-то не так», но сложно объяснить что именно.

Прислушиваться к себе — значит замечать не только эмоции, но и те сигналы, которые подает тело. И если эти симптомы становятся постоянными, мешают жить и работать, это уже достаточная причина обратиться за помощью. Потому что иногда самое важное — вовремя понять, что дело не в лени, переутомлении или «характере», а в состоянии, которое можно и стоит лечить.