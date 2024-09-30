Физические проявления психологической травмы: в каких частях тела мы скрываем нашу боль

Когда мы не можем справиться с эмоциями или психологическими травмами в момент их возникновения, они становятся "багажом", влияющим на наше физическое и психическое здоровье.

На странице theworkoutwitch рассказали, как непроработанные эмоции, травмы и стресс накапливаются в нашем теле, а мы об этом даже не догадываемся.

Накопленные травмы могут проявляться различными физическими симптомами:

Длительная физическая боль;

Гормональный дисбаланс;

Боли в желудке и проблемы с кишечником;

Частые головные боли;

Проблемы со сном;

Боль в груди;

Хроническое напряжение мышц;

Тревога и панические атаки.

Боль в определенной части тела может свидетельствовать о разных эмоциональных проблемах:

Голова и затылок : признаки психической перегрузки;

: признаки психической перегрузки; Челюсть : гнев и неспособность выразить собственные эмоции;

: гнев и неспособность выразить собственные эмоции; Плечи и шея: долгосрочный стресс и чувство долга;

долгосрочный стресс и чувство долга; Запястье : признаки переутомления и выгорания;

: признаки переутомления и выгорания; Горло : трудности с коммуникацией и выражением собственных чувств;

: трудности с коммуникацией и выражением собственных чувств; Грудь и сердце : эмоциональный стресс, связанный с горем или печалью;

: эмоциональный стресс, связанный с горем или печалью; Желудок и кишечник: страх и тревога, ведущие к пищевой чувствительности;

страх и тревога, ведущие к пищевой чувствительности; Таз: токсичные отношения и нерешенные травмы.

Хорошая новость состоит в том, что вы способны освободиться от многих лет стресса и накопленной травмы всего за 30 дней. Одним из самых эффективных способов являются соматические упражнения. Они способствуют физическому и эмоциональному освобождению, помогают избавиться от сохраненных и накопленных травм.

После того как вы отпустите "эмоциональный багаж", вы сможете ощутить значительное физическое и эмоциональное облегчение. Важно помнить, что ваше тело – это ваш дом и так же, как вы убираете в своем жилище, необходимо регулярно проводить "чистку" и освобождаться от стресса и эмоциональных переживаний. Это станет залогом вашего физического и психического здоровья.

Читайте также: