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Физические проявления психологической травмы: в каких частях тела мы скрываем нашу боль

Физические проявления психологической травмы: в каких частях тела мы скрываем нашу боль

Психологическая травма: где она «прячется» в теле / Фото: Credits

Когда мы не можем справиться с эмоциями или психологическими травмами в момент их возникновения, они становятся "багажом", влияющим на наше физическое и психическое здоровье.

На странице theworkoutwitch рассказали, как непроработанные эмоции, травмы и стресс накапливаются в нашем теле, а мы об этом даже не догадываемся.

Накопленные травмы могут проявляться различными физическими симптомами:

  • Длительная физическая боль;
  • Гормональный дисбаланс;
  • Боли в желудке и проблемы с кишечником;
  • Частые головные боли;
  • Проблемы со сном;
  • Боль в груди;
  • Хроническое напряжение мышц;
  • Тревога и панические атаки.

Боль в определенной части тела может свидетельствовать о разных эмоциональных проблемах:

  • Голова и затылок: признаки психической перегрузки;
  • Челюсть: гнев и неспособность выразить собственные эмоции;
  • Плечи и шея: долгосрочный стресс и чувство долга;
  • Запястье: признаки переутомления и выгорания;
  • Горло: трудности с коммуникацией и выражением собственных чувств;
  • Грудь и сердце: эмоциональный стресс, связанный с горем или печалью;
  • Желудок и кишечник: страх и тревога, ведущие к пищевой чувствительности;
  • Таз: токсичные отношения и нерешенные травмы.

Хорошая новость состоит в том, что вы способны освободиться от многих лет стресса и накопленной травмы всего за 30 дней. Одним из самых эффективных способов являются соматические упражнения. Они способствуют физическому и эмоциональному освобождению, помогают избавиться от сохраненных и накопленных травм.

После того как вы отпустите "эмоциональный багаж", вы сможете ощутить значительное физическое и эмоциональное облегчение. Важно помнить, что ваше тело – это ваш дом и так же, как вы убираете в своем жилище, необходимо регулярно проводить "чистку" и освобождаться от стресса и эмоциональных переживаний. Это станет залогом вашего физического и психического здоровья.

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