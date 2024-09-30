Физические проявления психологической травмы: в каких частях тела мы скрываем нашу боль

Когда мы не можем справиться с эмоциями или психологическими травмами в момент их возникновения, они становятся "багажом", влияющим на наше физическое и психическое здоровье.
На странице theworkoutwitch рассказали, как непроработанные эмоции, травмы и стресс накапливаются в нашем теле, а мы об этом даже не догадываемся.
Накопленные травмы могут проявляться различными физическими симптомами:
- Длительная физическая боль;
- Гормональный дисбаланс;
- Боли в желудке и проблемы с кишечником;
- Частые головные боли;
- Проблемы со сном;
- Боль в груди;
- Хроническое напряжение мышц;
- Тревога и панические атаки.
Боль в определенной части тела может свидетельствовать о разных эмоциональных проблемах:
- Голова и затылок: признаки психической перегрузки;
- Челюсть: гнев и неспособность выразить собственные эмоции;
- Плечи и шея: долгосрочный стресс и чувство долга;
- Запястье: признаки переутомления и выгорания;
- Горло: трудности с коммуникацией и выражением собственных чувств;
- Грудь и сердце: эмоциональный стресс, связанный с горем или печалью;
- Желудок и кишечник: страх и тревога, ведущие к пищевой чувствительности;
- Таз: токсичные отношения и нерешенные травмы.
Хорошая новость состоит в том, что вы способны освободиться от многих лет стресса и накопленной травмы всего за 30 дней. Одним из самых эффективных способов являются соматические упражнения. Они способствуют физическому и эмоциональному освобождению, помогают избавиться от сохраненных и накопленных травм.
После того как вы отпустите "эмоциональный багаж", вы сможете ощутить значительное физическое и эмоциональное облегчение. Важно помнить, что ваше тело – это ваш дом и так же, как вы убираете в своем жилище, необходимо регулярно проводить "чистку" и освобождаться от стресса и эмоциональных переживаний. Это станет залогом вашего физического и психического здоровья.
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