Фоновое залипание в телефоне: как это влияет на наше здоровье

Современная жизнь стала невероятно насыщенной. Мы смотрим телевизор, прокручивая телефонную ленту и даже не замечаем, как этот многозадачный способ отдыха становится частью нашей рутины. В мире уже даже есть термин для этого явления — "второй экран" или "фоновое залипание".

Издание Stylist рассказало, как такой подход к отдыху влияет на наш мозг, психологическое состояние и общее здоровье.

Что такое "второй экран"

Когда вы последний раз просто смотрели телевизор, полностью сосредотачивая внимание на сюжете? Наверное, это было давно, ведь почти 41% людей пользуются телефоном при просмотре телевизора. Из них 37% обычно прокручивают ленты социальных сетей. И это не только о телефонах: 25% параллельно используют ноутбуки.

Интересно, что такой способ времяпрепровождения стал почти нормой, несмотря на огромное количество доступного контента. Но вместо полного погружения в историю, которую предлагают любимые сериалы или шоу, мы рассеиваем внимание между несколькими экранами.

Почему мы залипаем в гаджетах

Для многих скроллинг телефона стал своеобразным способом отдыха. Каждый третий молодой человек отвечает критериям зависимости от смартфона. Нам трудно просто отложить телефон даже на час, однако действительно ли это помогает расслабиться.

Воздействие на мозг: польза или вред

"Фоновое залипание" может казаться невинным способом провести вечер, но на самом деле оно создает значительную нагрузку на мозг. Одновременное использование нескольких экранов повышает уровень стимуляции, особенно если потребляемый нами контент отрицательный или тревожный.

Пассивная прокрутка новостей или социальных сетей способна существенно снижать настроение и повышать уровень стресса. После напряженного дня мозгу нужно время на восстановление, а "второй экран" не позволяет этому произойти, что ухудшает нашу способность к нормальному отдыху.

Последствия для здоровья

Просмотр телевизора в сочетании со смартфоном может привести к:

Перегрузка мозга. Постоянная многозадачность утомляет мозг, делает его менее эффективным.

Напряжение глаз и головные боли. Длительное использование экранов увеличивает риск цифровой усталости глаз.

Ухудшение сна. Синий свет от экранов стимулирует бдительность, что затрудняет засыпание.

Особенно вреден такой подход во время вечернего отдыха, ведь именно тогда важно отключиться от стимуляторов и дать мозгу возможность отдохнуть.

Положительные аспекты

Как и любое явление, "фоновое залипание" имеет свои нюансы. В некоторых случаях оно может быть полезное. Например, для людей, которые живут сами, одновременное общение в соцсетях и просмотр телевизора может создавать ощущение не такого одиночества.

Однако даже в таких ситуациях следует помнить, что настоящий отдых это качественное время для себя, без постоянного переключения между задачами.

Как сделать отдых здоровее

Время без экранов. Старайтесь хотя бы час перед сном отложить гаджеты.

Смотрите телевизор осознанно. Выберите любимое шоу или фильм и полностью сосредоточьтесь на нем.

"Фоновое залипание" в телефоне — на первый взгляд, невинная привычка, но она оказывает значительное влияние на наше психологическое и физическое состояние. Важно научиться осознавать свои действия и создавать условия для настоящего отдыха, который поможет нам оставаться здоровыми и энергичными.

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