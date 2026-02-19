Фруктовый кофе / © Credits

Реклама

Может ли быть что-то лучше ароматной чашки кофе утром, а если добавить к нему фрукты, можно получить напиток с ярким вкусом и даже немного дополнительной пользы для организма. Фруктовый кофе — это не ароматизированные кофейные зерна, а настоящий фруктовый сироп или пюре, которое добавляется в горячий или холодный кофе, об этом рассказало издание Real Simple.

Фрукты в кофе — это возможность экспериментировать, получать новые вкусы и даже пользу для пищеварения, сердца и иммунитета.

Что такое фруктовый кофе

Фруктовый кофе — это любой вид кофейного напитка, в который добавляют реальные фрукты в виде сиропа или пюре. Сироп готовят из фруктов, сахара и воды, иногда заменяют сахар на более здоровые альтернативы.

Реклама

Сиропы могут содержать много сахара, поэтому важно контролировать количество или заменять сахар на кокосовый, агаву или ванильный экстракт.

Можно сохранить фруктовые твердые части, это добавляет клетчатки и делает напиток более полезным для пищеварения.

Практически любой фрукт подойдет, например, бананы, черника, клубника, манго — ограничений нет, только ваша фантазия.

Как приготовить фруктовый кофе

Выберите любимый вид кофе, например, эспрессо, американо или холодный кофе. Нарежьте фрукты маленькими кусочками. Твердые фрукты, как банан, предварительно очистите. Смешайте фрукт с водой и сахаром (рекомендуемая пропорция 1:1:1), доведите до легкого кипения на среднем огне 10 мин, постоянно помешивайте. Процедите смесь, оставьте только жидкий сироп, и добавьте его к кофе.

Для большей пользы можно взбить фрукты сразу в кофе и сохранить клетчатку и максимум вкуса.

Лайфхаки для полезного фруктового кофе

Уменьшите сахар: используйте минимальное количество или заменители.

Вместо тоника — газированная вода: это снизит калорийность и смягчит кислотность кофе.

Сохраняйте фруктовые твердые части: пюре или немного фруктовых кусочков добавляют клетчатку и делают напиток более сытным и полезным.

Почему это работает

Фрукты содержат антиоксиданты, витамины и минералы, которых обычно нет в кофе. Разноцветные фрукты добавляют различные полезные вещества:

синие и фиолетовые — антоцианы,

зеленые — хлорофилл,

желтые и оранжевые — бета-каротин.

Такой напиток помогает освежиться, улучшает пищеварение и поднимает настроение.

Фруктовый кофе — это тренд, который объединяет удовольствие вкусом и пользу для организма. Он идеален для экспериментов, ведь можно пробовать разные фрукты, количество сахара и способы приготовления. В результате вы получаете яркий напиток, который удивит вкусом даже кофейных гурманов.