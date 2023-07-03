Галитоз – неприятный запах изо рта: откуда он берется и как от него избавиться

Проблема неприятного запаха изо рта затрагивает как взрослых, так и детей. Это третья после кариеса и заболеваний пародонта причина обращения пациентов в стоматологические кабинеты.

Галитоз – это неприятный запах изо рта, ощущаемый больным и окружающими. Такая проблема может носить физиологический характер и развиваться на фоне снижения выработки слюны (например, ночью), курения, употребления определенных продуктов или быть патологическим проявлением, возникающим вследствие любого заболевания.

Откуда берется неприятный запах изо рта и как с ним бороться, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Галитоз – проблема неприятного запаха изо рта

Хронический неприятный запах изо рта называют галитозом. Подсчитано, что эта проблема может затронуть каждого четвертого взрослого человека, независимо от возраста и пола. При этом галитоз не следует путать с "утренним дыханием", то есть неприятным запахом изо рта, появляющимся утром, еще до первой чистки зубов. Галитоз носит постоянный характер и не проходит, несмотря на все гигиенические процедуры – чистку зубов щеткой, зубной нитью, а также чистку языка или использование популярных средств для освежения дыхания.

Многим проблема неприятного запаха изо рта кажется тривиальной, однако хронический галитоз отрицательно сказывается на установлении и поддержке социальных контактов, а также вызывает дискомфорт и серьезные комплексы у человека.

Основным симптомом галитоза является неприятный запах изо рта, который считается вне социально приемлемого уровня. Запах может усиливаться утром или после курения, употребления кофе или некоторых продуктов, например, лука, чеснока.

Причины неприятного запаха изо рта: где источник проблемы

Галитоз - неприятный запах изо рта - может иметь разные причины развития. Их так много, что в неких вариантах нужна полная диагностика состояния здоровья, чтобы найти реальный источник проблемы.

Причинами галитоза могут служить следующие заболевания и нарушения:

Причины во рту или горле:

недостаточная гигиена полости рта, в частности, задержка остатков пищи под зубными протезами или ортодонтическими приспособлениями;

налет на спинке языка;

заболевания пародонта и десен;

стоматологические заболевания (например, кариес);

заболевание слизистой полости рта;

снижение слюноотделения, например, в случае синдрома Шегрена, лучевого или медикаментозного поражения слюнных желез;

воспаление миндалин.

Причины в носовой полости:

воспаление околоносовых пазух (гайморит, фронтит);

инородное тело в носовом ходу (особенно у детей);

опухоли носоглотки и околоносовых пазух.

Причины в нижних дыхательных путях:

бронхоэктазы с задержкой гноя, грибковая суперинфекция;

абсцесс легкого;

некроз и распад опухолевых тканей при раке легкого.

Причины в пищеварительном тракте:

дивертикул Ценкера, реже других дивертикулов пищевода;

охология;

рак пищевода, рак желудка;

заброс пищи из желудка в полость рта (например, в случае гастроэзофагеальной рефлюксной болезни).

Другие причины:

уремия (запах аммиака);

печеночная недостаточность (запах тухлых яиц, рыбы, затхлости);

кетоацидоз (запах ацетона);

триметиламинурия (синдром рыбного запаха);

гиперметионинемия (запах вареной капусты).

Плохой запах изо рта также может быть вызван неправильным питанием и голоданием, повышенной температурой тела, употреблением определенных продуктов (например, чеснока) и лекарств (например, мочегонных), злоупотреблением алкоголем или курением.

Лечение неприятного запаха изо рта

Хотя неприятный запах изо рта имеет многофакторное происхождение, источником 90% случаев является полость рта. Из-за плохой гигиены полости рта остатки пищи и зубной бактериальный налет накапливаются на зубах и языке, вызывая кариес и заболевания пародонта. По этой причине часто рекомендуют симптоматическое лечение:

Улучшение гигиены полости рта: тщательная чистка зубов, желательно после каждого приема пищи, чистка межзубных промежутков зубной нитью, снятие налета с языка.

Полоскание: жидкость для полоскания рта обеспечивает дополнительную защиту, избавляя от бактерий. Вы также можете помочь своему дыханию, если будете полоскать рот простой водой после каждого приема пищи.

Употребление большего количества овощей и фруктов: яблоки, морковь, сельдерей и другие твердые фрукты и овощи помогают очистить рот от налета, а также частиц пищи, вызывающих неприятный запах.

Следует отметить, что в большинстве случаев именно стоматолог может устранить причину неприятного запаха изо рта. Регулярно посещайте стоматолога. Регулярные осмотры могут выявить такие проблемы, как заболевание десен, инфекции и сухость во рту.

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