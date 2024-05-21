Гайморит: как самостоятельно очистить носовые пазухи от слизи

Естественное очищение пазух не очень приятный, а иногда очень болезненный процесс, но свободное дыхание носом после него, того стоит.

Этот метод отлично подойдет людям, у которых есть проблемы с носовыми пазухами. Эта техника может быть болезненной и, на первый взгляд, ее нелегко освоить, но, продолжая тренироваться, вы сможете делать все быстро и максимально действенно.

Автором этой техники является мышечный терапевт, по специализации «лимфатическая система», Rune Åbø. Видео поэтапных действий он опубликовал на своей странице TikTok.

Если вы нажмете пальцами под скулой и почувствуете боль, она будет указывать на то, что у вас увеличен лимфатический узел. Если его очистить, вы отрегулируете поток жидкости (слизи) в носовые пазухи. Итак, если у вас гайморит, или есть проблемы с носовыми пазухами, вы должны очистить каналы, чтобы облегчить свое дыхание.

Что нужно делать:

Используйте большой палец. Надавите им под скулой и осуществляя массажные движения по скуле, к носу, словно выводя слизь в нос (как на видео).

Палец нужно расположить достаточно глубоко под скулу, чтобы хорошо прижать лимфатический узел и массирующими движениями очистить его, ведь если он достаточно велик, это указывает на воспаление, и вы должны чувствовать боль.

Итак, если вы чувствуете, что узел большой, его обязательно нужно уменьшить дренажом. Если этого не сделать, воспаленный узел и слизь будут создавать давление на сосуды и лимфатическую систему.

Так же, можно прощупать область под бровью, ближе к переносице. Возьмитесь за бровь большим пальцем снизу, а указательным сверху, если вы прикасаетесь и чувствуете боль, массирующими движениями, будто выводите слизь к переносице, в нос.

Если у вас есть проблемы, то движения руками будут достаточно болезненны, это нужно перетерпеть, чтобы хорошо все "размять" и слизь ушла.

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Такая систематическая домашняя процедура поможет вам свободно дышать, а слизи не накапливаться в носовых пазухах, и освободит от боли. Но оговоримся, если вы чувствуете постоянный дискомфорт и боль, нужно обратиться за консультацией к врачу и не пренебрегать собственным здоровьем.

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