Газообразование в организме — какие запахи и звуки сигнализируют о проблемах со здоровьем
Запах, звук и частота — то, о чем мы привыкли молчать, на самом деле может многое сказать о состоянии пищеварения.
В детстве это — повод для смеха, во взрослой жизни — тема, о которой не принято говорить вслух. Однако факт остается фактом, газы есть у всех. Абсолютно у всех. Более того, они не враг, а своеобразный мессенджер от вашего организма.
Издание Eating Well рассказало, если научиться обращать внимание на запах, звук и частоту, можно лучше понять, что происходит внутри и вовремя заметить тревожные сигналы.
Почему мы вообще «это» делаем
Газообразование — естественный результат пищеварения. Когда кишечные бактерии переваривают пищу, они выделяют газы как побочный продукт. Это означает, что ваша микрофлора работает. Большинство газов не имеют запаха, а то, что мы чувствуем, — результат микроскопических серосодержащих соединений.
Запах
Иногда газы почти незаметны, а иногда заставляют «перевести стрелки» на домашнего любимца. Однако, следует знать, что запах зависит от пищи и состава бактерий в кишечнике.
Норма:
кратковременное изменение запаха после определенных продуктов, таких как бобовые, яйца и капуста
Повод обратить внимание:
стойкий, резкий запах
сочетание со вздутием, диареей или запором
Это может сигнализировать о:
непереносимость углеводов
SIBO (чрезмерный бактериальный рост в тонком кишечнике)
нарушение микробиома
Звук
Здесь можно выдохнуть, ведь громкость не равна проблеме. Звук — это чистая механика:
количество газа
скорость его выхода
тонус мышц
Шумные газы могут быть связаны с:
запорами
напряжением мышц тазового дна
геморроем
Но сам по себе звук не является показателем здоровья кишечника.
Частота
Норма — от нескольких раз в день до 20 раз. Причины более частого газообразования:
бобовые, цельнозерновые, продукты с высоким содержанием FODMAP (ферментированные олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы)
лактоза или фруктоза
резкое увеличение клетчатки
Хорошая новость заключается в том, что через 2-6 недель после увеличения клетчатки организм адаптируется. Однако если газы сопровождаются диареей, потерей веса и постоянной болью, это повод обратиться к врачу.
Ощущения в животе
Легкий дискомфорт — нормально, а вот боль — нет. Сигналы, на которые стоит обратить внимание:
спазмы
ощущение «застрявшего» газа
сильное давление или боль
Это может быть признаком:
медленного пищеварения
повышенной чувствительности кишечника
непереносимости определенных продуктов
Когда обращаться к врачу
Специалисты советуют не игнорировать такие симптомы:
Кровь в кале (ярко-красная или темная)
Симптомы, которые усиливаются со временем
Регулярная боль во время газообразования
Непреднамеренная потеря веса или отсутствие аппетита
Резкое и стойкое изменение привычных паттернов
Газообразование — это не стыдно, это часть здорового пищеварения. Запах, частота и ощущения могут меняться из-за еды, стресса, сна и образа жизни. В большинстве случаев — это нормально. Однако если организм настойчиво подает сигналы, лучше прислушаться. Потому что забота о себе начинается с внимательности даже к тем темам, о которых не принято говорить вслух.