О чем могут рассказать ваши газы / © Credits

Реклама

В детстве это — повод для смеха, во взрослой жизни — тема, о которой не принято говорить вслух. Однако факт остается фактом, газы есть у всех. Абсолютно у всех. Более того, они не враг, а своеобразный мессенджер от вашего организма.

Издание Eating Well рассказало, если научиться обращать внимание на запах, звук и частоту, можно лучше понять, что происходит внутри и вовремя заметить тревожные сигналы.

Почему мы вообще «это» делаем

Газообразование — естественный результат пищеварения. Когда кишечные бактерии переваривают пищу, они выделяют газы как побочный продукт. Это означает, что ваша микрофлора работает. Большинство газов не имеют запаха, а то, что мы чувствуем, — результат микроскопических серосодержащих соединений.

Реклама

Запах

Иногда газы почти незаметны, а иногда заставляют «перевести стрелки» на домашнего любимца. Однако, следует знать, что запах зависит от пищи и состава бактерий в кишечнике.

Норма:

кратковременное изменение запаха после определенных продуктов, таких как бобовые, яйца и капуста

Повод обратить внимание:

стойкий, резкий запах

сочетание со вздутием, диареей или запором

Это может сигнализировать о:

Реклама

непереносимость углеводов

SIBO (чрезмерный бактериальный рост в тонком кишечнике)

нарушение микробиома

Звук

Здесь можно выдохнуть, ведь громкость не равна проблеме. Звук — это чистая механика:

количество газа

скорость его выхода

тонус мышц

Шумные газы могут быть связаны с:

запорами

напряжением мышц тазового дна

геморроем

Но сам по себе звук не является показателем здоровья кишечника.

Частота

Норма — от нескольких раз в день до 20 раз. Причины более частого газообразования:

Реклама

бобовые, цельнозерновые, продукты с высоким содержанием FODMAP (ферментированные олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы)

лактоза или фруктоза

резкое увеличение клетчатки

Хорошая новость заключается в том, что через 2-6 недель после увеличения клетчатки организм адаптируется. Однако если газы сопровождаются диареей, потерей веса и постоянной болью, это повод обратиться к врачу.

Ощущения в животе

Легкий дискомфорт — нормально, а вот боль — нет. Сигналы, на которые стоит обратить внимание:

спазмы

ощущение «застрявшего» газа

сильное давление или боль

Это может быть признаком:

медленного пищеварения

повышенной чувствительности кишечника

непереносимости определенных продуктов

Когда обращаться к врачу

Специалисты советуют не игнорировать такие симптомы:

Реклама

Кровь в кале (ярко-красная или темная)

Симптомы, которые усиливаются со временем

Регулярная боль во время газообразования

Непреднамеренная потеря веса или отсутствие аппетита

Резкое и стойкое изменение привычных паттернов

Газообразование — это не стыдно, это часть здорового пищеварения. Запах, частота и ощущения могут меняться из-за еды, стресса, сна и образа жизни. В большинстве случаев — это нормально. Однако если организм настойчиво подает сигналы, лучше прислушаться. Потому что забота о себе начинается с внимательности даже к тем темам, о которых не принято говорить вслух.