ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
562
Время на прочтение
2 мин

Газообразование в организме — какие запахи и звуки сигнализируют о проблемах со здоровьем

Запах, звук и частота — то, о чем мы привыкли молчать, на самом деле может многое сказать о состоянии пищеварения.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
О чем могут рассказать ваши газы

О чем могут рассказать ваши газы / © Credits

В детстве это — повод для смеха, во взрослой жизни — тема, о которой не принято говорить вслух. Однако факт остается фактом, газы есть у всех. Абсолютно у всех. Более того, они не враг, а своеобразный мессенджер от вашего организма.

Издание Eating Well рассказало, если научиться обращать внимание на запах, звук и частоту, можно лучше понять, что происходит внутри и вовремя заметить тревожные сигналы.

Почему мы вообще «это» делаем

Газообразование — естественный результат пищеварения. Когда кишечные бактерии переваривают пищу, они выделяют газы как побочный продукт. Это означает, что ваша микрофлора работает. Большинство газов не имеют запаха, а то, что мы чувствуем, — результат микроскопических серосодержащих соединений.

Запах

Иногда газы почти незаметны, а иногда заставляют «перевести стрелки» на домашнего любимца. Однако, следует знать, что запах зависит от пищи и состава бактерий в кишечнике.

Норма:

  • кратковременное изменение запаха после определенных продуктов, таких как бобовые, яйца и капуста

Повод обратить внимание:

  • стойкий, резкий запах

  • сочетание со вздутием, диареей или запором

Это может сигнализировать о:

  • непереносимость углеводов

  • SIBO (чрезмерный бактериальный рост в тонком кишечнике)

  • нарушение микробиома

Звук

Здесь можно выдохнуть, ведь громкость не равна проблеме. Звук — это чистая механика:

  • количество газа

  • скорость его выхода

  • тонус мышц

Шумные газы могут быть связаны с:

  • запорами

  • напряжением мышц тазового дна

  • геморроем

Но сам по себе звук не является показателем здоровья кишечника.

Частота

Норма — от нескольких раз в день до 20 раз. Причины более частого газообразования:

  • бобовые, цельнозерновые, продукты с высоким содержанием FODMAP (ферментированные олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы)

  • лактоза или фруктоза

  • резкое увеличение клетчатки

Хорошая новость заключается в том, что через 2-6 недель после увеличения клетчатки организм адаптируется. Однако если газы сопровождаются диареей, потерей веса и постоянной болью, это повод обратиться к врачу.

Ощущения в животе

Легкий дискомфорт — нормально, а вот боль — нет. Сигналы, на которые стоит обратить внимание:

  • спазмы

  • ощущение «застрявшего» газа

  • сильное давление или боль

Это может быть признаком:

  • медленного пищеварения

  • повышенной чувствительности кишечника

  • непереносимости определенных продуктов

Когда обращаться к врачу

Специалисты советуют не игнорировать такие симптомы:

  • Кровь в кале (ярко-красная или темная)

  • Симптомы, которые усиливаются со временем

  • Регулярная боль во время газообразования

  • Непреднамеренная потеря веса или отсутствие аппетита

  • Резкое и стойкое изменение привычных паттернов

Газообразование — это не стыдно, это часть здорового пищеварения. Запах, частота и ощущения могут меняться из-за еды, стресса, сна и образа жизни. В большинстве случаев — это нормально. Однако если организм настойчиво подает сигналы, лучше прислушаться. Потому что забота о себе начинается с внимательности даже к тем темам, о которых не принято говорить вслух.

Дата публикации
Количество просмотров
562
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie