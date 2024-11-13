Газы и вздутие: как быстро снять боль и успокоить желудок

Давление в животе, вздутие и судороги не являются чем-то необычным после того, как вы выпили кофейный напиток или много поели. Но иногда это не просто дискомфорт, а настоящая боль.

Симптомы вздутия живота часто исчезают в течение нескольких часов. Но если отечность очень болезненна, это может оказать серьезное влияние на качество жизни. Чтобы узнать, как быстро снять боль от газов, Woman's World расспросил экспертов.

Что вызывает боль в животе во время вздутия от газов

Полезно знать немного о том, как работает пищеварительная система, чтобы понять почему газы вызывают боль в животе.

Наш кишечник имеет длину 7,5 метров и покрыт рецепторами растяжения, которые контролируют давление и подают сигнал, если что-то не так, пояснил Уилл Булсевич, доктор медицинских наук, сертифицированный гастроэнтеролог.

Думайте о них как об одном из тех длинных тонких воздушных шаров, предлагает он. Воздушный шар можно надуть воздухом, и когда это происходит, он растягивается, когда давление внутри растет. Когда наш кишечник растягивается из-за избытка газов, рецепторы растяжения посылают сигналы в мозг, заставляющие нас чувствовать боль и дискомфорт.

Какие органы испытывают боль из-за газов

Боль от газов отличается по силе и имеет симптомы, подобные другим проблемам с пищеварением. Однако характерные признаки боли от газов включают:

резкая боль в животе

судороги

вздутие живота

чувство сытости

Если газ в вашем тонком кишечнике доктор Булсевич говорит, что вы также можете чувствовать дискомфорт или чувствительность вокруг пупка.

Независимо от симптомов, если вы испытываете облегчение после отрыжки или отхождения газов, скорее всего, виноваты они. После выделения задержавшихся газов дискомфорт, как правило, уменьшается.

Вздутие живота / Фото: Credits

Как снять боль от газов

Если вы замечаете усиление газообразования или боль, это, вероятно, связано с вашей диетой и потребляемыми продуктами, утверждает Лаура Перди, доктор медицинских наук, сертифицированный семейный врач.

Обычные пищевые виновники включают в себя продукты с высоким содержанием клетчатки, молочные продукты (для тех, кто имеет непереносимость лактозы), газированные напитки, жевательная резинка и заменители сахара, и это лишь некоторые из них. К счастью, доктор Перди говорит, что некоторые изменения образа жизни могут помочь без необходимости просматривать свой рацион. Вот несколько, чтобы попробовать:

Совершите короткую прогулку после еды

Если после еды или питья у вас обычно болит живот, попробуйте погулять, даже если это всего несколько минут. Прогулка, занятие йогой или лежание на левом боку могут помочь вывести газы из вашего тела, отмечает Кейти Хедли, диетолог из функциональной медицины, специализирующийся на здоровье кишечника.

Исследования подтверждают этот совет. Легкая физическая активность облегчает отхождение газов и уменьшает симптомы вздутия живота. Еще одно исследование доказывает, что упражнения от низкой до средней интенсивности снимают вздутие живота и газы у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Выпейте мятный чай

Хорошей идеей может стать мятный чай, говорит доктор Булсевич. Ментол в перечной мяте очень расслабляет кишечник и может помочь при газах и вздутии живота.

Доктор Перди соглашается, добавляя, что ромашковый чай может также поддерживать пищеварение. В частности, это может уменьшить изжогу, скопление газов и вздутие живота. Чтобы максимизировать пользу, эксперты рекомендуют выпивать чашку мятного или ромашкового чая сразу после еды или перекуса, чтобы успокоить пищеварительный тракт.

Жуйте семена фенхеля

Как часть аюрведической традиции, семена фенхеля ценятся за его охлаждающие и балансирующие свойства, объясняет доктор Булсевич. Семена фенхеля обычно жуют после еды, чтобы способствовать пищеварению и освежить дыхание.

Действительно, исследование показало, что экстракт семян фенхеля защищает и укрепляет слизистую кишечника лабораторных мышей. Согласно другим исследованиям, семена фенхеля также содержат нерастворимые волокна, уменьшающие газообразование.

Попробуйте безрецептурные средства

Иногда избыток газов требует иного подхода. Если симптомы не исчезают или ухудшаются, лучшим выбором может быть безрецептурное средство.

Активированный уголь является прекрасным безрецептурным препаратом, который может помочь устранить накапливающиеся в вашей толстой кишке газы, говорит доктор Перди.

Примечание: если вы выбрали активированный уголь, не принимайте другие лекарства или добавки не менее двух часов. Это может предотвратить их усвоение организмом.

Когда обратиться к врачу по поводу боли при газах

Помните, что некоторое количество газов вполне нормально и здорово, говорит Хедли. Но если это причиняет вам боль, является чрезмерным или сопровождается другими неприятными симптомами, важно поговорить с врачом, чтобы исключить что-нибудь необычное и помочь вам найти облегчение.

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