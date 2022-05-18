Где и как сделать карту прививок для выезда за границу

Главный государственный санитарный врач рассказал, где внутренне перемещенные лица могут привиться и получить справку об этом.
Внутри перемещенные лица могут сделать плановые прививки в любом ближайшем учреждении, которое оказывает первичную медицинскую помощь.
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире программы "Сніданок з 1+1".
Пациенту не нужно составлять декларацию. Все данные о прививках, сделанные в медучреждении, будут сразу внесены в электронную систему здравоохранения.
Врач также отметил, что в любом ближайшем медицинском заведении можно взять карту прививок для выезда за границу.
"Я бы советовал брать справку о проведении прививки. Это единственная универсальная форма, которая действует сейчас на период военного времени. Эта справка также принимается и за границей, если человек переезжает затем в другую страну. Прививки, входящие в национальный календарь, проводятся бесплатно", – рассказал Кузин.
Напомним, Игорь Кузин также рассказал, какие прививки нужно делать сейчас детям и взрослым.
Читайте также: