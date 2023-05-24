Гипертермия: как распознать перегрев тела у взрослых и детей и оказать первую помощь

Гипертермия или перегрев тела — состояние, при котором температура тела повышается вследствие воздействия высоких температур. Особенно такому перегреву подвержены пожилые люди и дети.

Гипертермия, также известная как просто перегрев, представляет собой состояние, при котором температура тела человека повышается выше нормы из-за нарушения терморегуляции чаще на фоне внешних факторов, например на солнце. Особенно риску гипертермии подвержены маленькие дети и пожилые люди, поскольку процесс регуляции температуры тела у них не так эффективен, как у других людей. Какие причины и симптомы гипертермии и как оказать первую помощь в случае перегрева, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Гипертермия – что это такое

Гипертермия представляет собой перегрев тела в результате повышенного теплообразования или нарушения теплоотдачи. Хотя в Украине и умеренный климат, однако случаи гипертермии не редкость. Большинство случаев перегрева тела отмечаются летом, когда высокая температура сопровождается высокой влажностью воздуха.

Причины и факторы гипертермии

Условиями, способствующими перегреванию организма, в первую очередь являются:

Жаркие, удушающие дни с температурой выше 35°C.

Пребывание под прямыми солнечными лучами без головного убора.

Физическая нагрузка на свежем воздухе при высоких температурах.

Пребывание в местах с высокой температурой и повышенной влажностью.

Чтобы избежать гипертермии в жаркую погоду, необходимо ограничить пребывание на улице в течение дня – лучше выходить на свежий воздух утром или вечером. Кроме того, нужно помнить о головном уборе и необходимости пить большое количество воды без газа для поддержания должной гидратации организма.

Важно отметить, что дети, пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом и сердечными заболеваниями особенно уязвимы к перегреву тела.

Другие редкие причины гипертермии включают тиреотоксикоз и опухоль надпочечников, так называемую феохромоцитому, которые могут вызвать повышенное выделение тепла. Кроме того, повреждение центральной нервной системы вследствие кровоизлияния в мозг, черепно-мозговой травмы, эпилептического статуса и других видов повреждения гипоталамуса также может вызвать гипертермию.

Как проявляется перегрев тела: первые симптомы гипертермии.

Перегрев тела особенно распространенным явлением во время сильной жары. При тепловом перегреве внутренняя температура тела повышается до 38-40℃, кожа бледная, холодная и потная. Больной отмечает жажду, появляются тошнота, рвота, головные боли, спутанность сознания, сердечный ритм ускоряется, дыхание становится быстрым, присутствует легкое обезвоживание.

За перегревом тела может следовать тепловой удар, который повышает температуру тела до 40 ℃, при этом отмечается покраснение кожи, которая на ощупь горячая. Возникает сильное обезвоживание организма и неврологические симптомы: головокружение, спутанность сознания, нарушение внимания.

Перегрев тела – что делать? Первая помощь при гипертермии

После распознавания симптомов гипертермии пострадавшему следует как можно быстрее оказать первую помощь. В противном случае может произойти тепловой удар - опасное для жизни состояние.

Легкую гипертермию, вызванную физическими нагрузками в жаркий день, можно адекватно лечить с помощью потребления воды и отдыха в прохладном месте. Также важно знать, что жаропонижающие средства, не играют никакой роли в лечении теплового удара!

Первая помощь при гипертермии включает:

Проведение первичной оценки состояния потерпевшего.

Вызов медицинской скорой помощи.

Уменьшение воздействия тепла на пострадавшего (снятие одежды, перемещение в прохладное место).

Охлаждение тела (обдув прохладным воздухом, обливание теплой водой).

Применение прохладных компрессов в области подмышек, паха и шеи.

Дать выпить воду без газа.

Обильно обрызгайте тело водой, желательно теплой (не обливайте больного с тепловым ударом холодной/ледяной водой — это приводит к сужению сосудов, дополнительно ограничивающему отвод тепла от организма), включите вентилятор или кондиционер.

Не давайте пить воду человеку, который находится без сознания – это может спровоцировать развитие аспирации – попадание жидкости в дыхательные пути. В такой ситуации положите больного на бок и дождитесь приезда скорой помощи.

Как распознать гипертермию у ребенка

Симптомами перегрева организма у ребенка прежде всего чрезмерная сонливость, апатия, а также повышение температуры тела. Если заметны признаки перегрева, следует отвести ребенка в затененное место и дать воды, а ко лбу приложить прохладный компресс. В летнее время ребенок должен обязательно носить головные уборы и как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

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