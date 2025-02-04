Гипертония или повышенное давление: все, что вам следует знать о болезни

Высокое кровяное давление часто остается незамеченным, ведь большинство людей не испытывают явных симптомов. Однако это состояние может стать основным фактором риска развития сердечных заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности и других серьезных осложнений.

Издание Medical News Today рассказало, что нужно знать о гипертонии, ее причинах, симптомах и методах контроля артериального давления.

Что такое гипертония

Артериальное давление – это сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов, она зависит от сопротивления этих сосудов и от того, насколько напряженно работает сердце. Гипертония определяется как стабильное повышение давления, превышающее 140/90 мм рт. ст. Артериальное давление делится на несколько категорий:

Нормальное артериальное давление: менее 120/80 мм рт. ст.

Повышенное артериальное давление: систолическое 120–129 мм рт. ст. и диастолическое менее 80 мм рт. ст.

Гипертония І степени: систолическая 130–139 мм рт. ст. и диастолическое 80–89 мм рт. ст.

Гипертония II степени: систолическая 140 мм рт. ст. и более, диастолическое 90 мм рт. ст. и больше.

Эти показатели важны для понимания того, насколько интенсивно сердце должно работать для обеспечения циркуляции крови в организме.

Чем опасна гипертония

Гипертония является основным фактором риска развития многочисленных сердечно-сосудистых заболеваний. Длительное повышение артериального давления способствует образованию атеросклеротических бляшек, которые суживают кровеносные сосуды, затрудняют работу сердца и снижают эффективность кровообращения. Последствия этого процесса могут включать:

Сердечная недостаточность и инфаркт

Аневризма – выпячивание в стенке артерии, которое может привести к ее разрыву

Почечная недостаточность

Инсульт

Ампутацию конечностей (в тяжелых случаях)

Гипертензивные ретинопатии, которые могут повлиять на зрение

Регулярный мониторинг артериального давления является жизненно важным для предотвращения этих осложнений, ведь высокое давление обычно протекает без каких-либо очевидных симптомов.

Симптомы гипертонии

Большинство людей с гипертонией не испытывают никаких симптомов, это делает это состояние особенно опасным. Только в редких и тяжелых случаях высокое кровяное давление может вызвать:

Потливость

Чувство беспокойства

Проблемы со сном

Покраснение кожи

Во время гипертонического криза, когда артериальное давление резко возрастает, могут появиться головные боли и носовое кровотечение. Именно поэтому важно регулярно проверять его, даже если вы не испытываете никаких неприятных симптомов.

Причины гипертонии

Причины повышенного артериального давления часто остаются неизвестными. В большинстве случаев говорят о первичной или эссенциальной гипертензии, когда высокое давление не является следствием другого заболевания. Однако существуют и специфические факторы, способствующие развитию гипертонии:

Факторы риска первичной гипертензии:

Ожирение

Большое потребление соли

Чрезмерное употребление алкоголя

Малоподвижный образ жизни

Курение

Причины вторичной гипертензии:

Диабет (из-за повреждения почек и нервов)

Хронические заболевания почек

Гипертиреоз

Феохромоцитома (редкий рак надпочечников)

Синдром Кушинга

Врожденная гиперплазия надпочечников

Гиперпаратиреоз

Беременность

Опное сна

Лечение гипертонии

Контроль артериального давления начинается с изменения образа жизни. Вот несколько ключевых аспектов:

Физическая активность

Рекомендуется заниматься аэробными упражнениями средней интенсивности не менее 150 мин в неделю или 75 мин высокоинтенсивных упражнений. Рекомендуется заниматься не менее 5 дней в неделю. Прогулки, бег трусцой, езда на велосипеде и плавание – отличные варианты для поддержания здорового артериального давления. Также силовые тренировки способствуют понижению давления, помогают поддерживать тонус мышц.

Снижение стресса

Стресс может оказывать существенное влияние на артериальное давление. Релаксационные техники, такие как медитация, теплые ванны, йога или прогулки на свежем воздухе помогают снизить уровень стресса. Избегайте употребления алкоголя и наркотиков, а также откажитесь от курения – это важные шаги по сохранению здоровья сердца.

Лекарство

Во время диагностики гипертонии врач может рекомендовать прием антигипертензивных препаратов, начиная с низкой дозы. Лекарство может включать:

Диуретики

Бета- и альфа-блокаторы

Блокаторы кальциевых каналов

Центральные агонисты

Периферические адренергические ингибиторы.

Сосудорасширяющие средства

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Блокаторы рецепторов ангиотензина

Врачи иногда комбинируют несколько препаратов для эффективного контроля артериального давления. Важно внимательно читать этикетки безрецептурных средств, поскольку некоторые могут взаимодействовать с лекарствами против гипертонии.

Диета

Здоровое питание играет ключевую роль в профилактике и лечении гипертонии. Среди главных рекомендаций:

Уменьшение потребления соли: людям без гипертонии следует ограничить потребление натрия до менее 2300 мг в день, а людям с гипертонией – до 1500 мг.

Умеренное употребление алкоголя: максимум два напитка в день для мужчин и один для женщин.

Потребление полезных жиров: уменьшите насыщенные жиры и избегайте трансжиров в пользу ненасыщенных жиров, особенно Омега-3 жирных кислот, содержащихся в рыбе и оливковом масле.

Сбалансированная диета: включайте в рацион цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой, фрукты, овощи, бобовые, орехи и нежирные молочные продукты.

Вес

Избыточный вес оказывает существенное влияние на артериальное давление, поскольку сердцу приходится работать тяжелее. Снижение веса может значительно снизить кровяное давление, поэтому важным аспектом лечения сбалансированное питание и регулярная физическая активность.

Диета DASH

Одним из рекомендованных планов питания для людей с высоким кровяным давлением является диета DASH (диетические подходы к остановке гипертензии). Этот сбалансированный план питания направлен на снижение артериального давления, улучшение уровня жиров в крови и уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Основная причина гипертонии

В большинстве случаев, когда высокое давление не является следствием другого заболевания, его называют первичной или эссенциальной гипертензией. Основными причинами могут быть ожирение, большое потребление соли, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и курение.

Быстрое снижение давления

Физическая релаксация, дыхательные упражнения и небольшие изменения в режиме могут помочь снизить давление во время острого стресса. Однако для стабильного контроля давления необходимо комплексное лечение, включающее лекарства, изменение образа жизни и диетические коррекции.

Гипертония является серьезной медицинской проблемой, которая может привести к опасным для жизни осложнениям, если ее не контролировать. Знания причин, симптомов и методов лечения позволяют своевременно реагировать и сохранять здоровье сердца. Регулярное измерение давления, сбалансированная диета, физическая активность и управление стрессом – основные шаги к сохранению оптимального здоровья. Помните, что поддержка здорового давления – это не только медицинская задача, но и образ жизни, который помогает жить полноценно и с удовольствием.

Читайте также: