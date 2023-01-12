Гипотермия: чем опасно переохлаждение и как его избежать

Гипотермия – опасное для жизни состояние, при котором температура тела падает до 35°C или ниже. Экстремальное переохлаждение может привести к смерти.

Гипотермия возникает при снижении температуры тела ниже необходимого минимума в 36,6° С. Небольшое переохлаждение может привести к простуде, а вот снижение температуры тела до 20-23° С грозит летальным исходом.

Каковы симптомы переохлаждения и что делать при наличии признаков гипотермии?

Основным, самым ранним симптомом гипотермии является озноб – мышечная дрожь, цель которой поддерживать нормальную температуру тела посредством движения.

I стадия гипотермии

При первой стадии переохлаждения, когда температура тела достигает 32-35° С, человек находится в сознании, но ощущает сильный озноб. Организм, чувствуя, что теряет уровень температуры, необходимый для правильной работы всех органов, пытается поднять ее, заставляя мышцы двигаться. Озноб – это первый сигнал о том, что нужно искать место, чтобы согреться. Первая стадия гипотермии не так страшна, для ее устранения достаточно провести несколько часов в теплом помещении, выпить горячий чай или теплую воду.

Категорически запрещено согреваться алкогольными напитками! Алкоголь расширяет сосуды и способствует большей потери тепла.

II стадия гипотермии

На второй стадии гипотермии температура тела варьируется от 32 до 29° С. Здесь характерно отсутствие озноба, но при этом отмечается нарушение речи, сознания и координации движений, появляется синюшность кожных покровов. При такой степени обморожения часто появляется головокружение и слабость, человек нуждается в медицинской помощи. Как правило, используются специальные одеяла и ванны с теплой водой.

III стадия гипотермии

На третьей стадии температура тела менее 28° С, наступает коматозное состояние, пульс едва уловимый, отмечаются симптомы остановки дыхания и кровообращения, зрачки не реагируют на свет. На этом этапе необходима реанимация.

На четвертой стадии переохлаждения, когда температура падает ниже, происходит остановка сердца. Пятая стадия – необратимое переохлаждение, т.е. смерть.

Факторы, повышающие риск гипотермии:

Старость. У пожилых людей нарушена терморегуляция, а сопутствующие заболевания, например, такие как деменция, нарушают ориентацию и оценку окружающего мира.

Младенцы. У грудных детей отсутствуют эффективные механизмы регуляции теплообмена.

Психические расстройства. Люди с неадекватной оценкой окружающего мира, с проблемами памяти могут подвергаться длительному пребыванию в холоде, не понимая, насколько это опасно.

Злоупотребление алкоголем или наркотиками. Воздействие на организм психотропными веществами может предрасполагать к гипотермии – нередки случаи, когда человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения "отключался" на улице в минусовую температуру.

Сопутствующие заболевания. Некоторые метаболические и гормональные нарушения могут быть причиной недостаточной терморегуляции, например, гипотиреоз, анорексия, диабет, болезнь Паркинсона.

Чем опасна гипотермия: замедляет все физиологические функции, включая сердечно-сосудистую и дыхательную системы, нервную проводимость, остроту ума, время нервно-мышечной реакции и скорость метаболизма.

Первая помощь при гипотермии

Оказание помощи при обморожении требует соблюдения некоторых правил, которые заключаются в минимизации движений пострадавшего человека. Дело в том, что чрезмерное движение тела может вызвать внезапную активность охлажденной крови от конечностей к сердцу. При гипотермии тело поддерживает температуру крови, поддерживая кровообращение в сердце, легких и мозге; смещение холодной крови от конечностей к сердцу может привести к полной его остановке.

Пострадавшего следует перенести в теплое место, защищенное от ветра, где возможно постепенное, медленное согревание.

В случае легких симптомов переохлаждения, когда пострадавший находится в полном сознании, с него следует снять мокрую/холодную одежду и укутать в одеяло или обложить теплым грелками в области спины, живота, шеи. Если пострадавший в сознании, можно давать сладкие теплые напитки, не содержащие алкоголь.

Людям, находящимся в бессознательном состоянии, при переохлаждении нельзя давать никаких напитков, следует избегать транспортировки в вертикальном положении, нельзя снимать одежду, а следует как можно скорее вызвать карету скорой помощи.

Гипотермию в состоянии глубокого переохлаждения часто трудно отличить от летального исхода. Человек или медицинский сотрудник, оказывающий первую помощь, должен тщательно оценить наличие пульса. Слишком раннее начало реанимации в этом случае может привести к нарушению сердечного ритма, вызвать фибрилляцию желудочков и ухудшить состояние больного.

При глубокой гипотермии, когда произошла остановка сердца, ткань миокарда охлаждается, поэтому дефибрилляция не рекомендуется, если центральная температура тела ниже 29℃. Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о благоприятном эффекте длительной реанимации с постепенным согреванием пострадавшего и попыткой дефибрилляции больного только после согревания его до 30℃.

Как предотвратить переохлаждение?

Самая банальная рекомендация – исключить передвижение на открытом воздухе при экстремально низких температурах. Второй совет – одеваться по погоде и подбирать одежду, специально созданную для зимних холодных дней. Также можно приобрести специальное термобелье и карманные грелки.

Не забывайте, что переохлаждению подвержены не только люди, но и животные, так, для кошачьих минус 15 является смертельной температурой. Не проходите мимо замерзающего животного, дайте шанс ему выжить.

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