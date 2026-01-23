- Дата публикации
Глаукома и катаракта одновременно: как лечить
Одновременное развитие глаукомы и катаракты — распространенный, но в то же время сложный случай.
Как лечить заболевание и что нужно учитывать, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза.
В здоровом глазу хрусталик прозрачный и работает как линза, помогая фокусировать изображение на сетчатке. Когда он мутнеет, свет проходит хуже и зрение становится нечетким.
Типичными симптомами катаракты являются:
ощущение «тумана» или пелены перед глазами;
ухудшение сумеречного зрения;
появление бликов и ореолов;
светочувствительность;
проблема с цветами: они теряют яркость, становятся тусклыми, могут иметь желтоватый оттенок.
Глаукома — группа заболеваний, которые имеют разные причины и механизмы развития, но общий результат — прогрессивное повреждение зрительного нерва. Бывает первичной, вторичной, открытоугольной, закрытоугольной, врожденной.
Развитие катаракты провоцирует не одна причина, но все они в конечном итоге приводят к помутнению хрусталика. Глаукома имеет разные причины, разные механизмы развития и разные клинические формы, поэтому корректнее говорить о ней как о группе заболеваний.
Основные симптомы глаукомы:
постепенная потеря периферического, то есть бокового зрения;
сужение поля зрения, на поздних стадиях возникает «туннельное зрение»;
периодическая боль или ощущение давления в глазу — характерны преимущественно для форм глаукомы с резким или значительным повышением внутриглазного давления, в частности закрытоугольной; при открытоугольной симптомы часто отсутствуют;
постоянная головная боль в области лба или висков;
ореолы вокруг источников света.
Если глаукома развилась на фоне катаракты или связана с влиянием помутневшего хрусталика на отток внутриглазной жидкости (ВГД), обычно выполняют факоэмульсификацию с имплантацией интраокулярной линзы — естественный хрусталик заменяют на искусственный. Замена хрусталика оптимизирует строение переднего отдела глаза, освобождая пространство для оттока жидкости. Это помогает стабилизировать давление и остановить или замедлить развитие глаукомы.
Если у человека уже была глаукома, а затем возникла катаракта, сначала с помощью специальных капель или хирургических процедур стабилизируют внутриглазное давление. Только после устойчивой стабилизации естественный помутневший хрусталик заменяют на интраокулярную линзу, чтобы минимизировать риск повреждения зрительного нерва и послеоперационных осложнений. Почему это важно?
Когда хирург делает микроразрез для замены хрусталика, давление в глазу мгновенно падает до нуля. Этот «скачок» может вызвать микроизлияния в тканях зрительного нерва или даже отслоение сетчатки.
Высокое внутриглазное давление сжимает сосуды, питающие нерв. Из-за того, что во время операции нагрузка на эти сосуды меняется, нерв может получить «ишемический удар» (недостаток кислорода), что приведет к необратимой потере зрения.
В некоторых ситуациях хирург выполняет комбинированную операцию: удаляет катаракту и выполняет антиглаукомную манипуляцию, например, создает дополнительный канал для оттока жидкости.
Ситуацию серьезно осложняют сопутствующие проблемы с сетчаткой, роговицей, инфекционные или воспалительные процессы, скорость прогрессирования глаукомы.
Офтальмолог должен контролировать много показателей, учитывать мельчайшие изменения в глазу, ведь это может существенно повлиять на лечение. И несмотря на то, что есть протоколы лечения, обязан учитывать индивидуальные особенности каждого пациента.
Берегите себя и свое зрение!