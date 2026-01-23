Глаукома и катаракта одновременно: как лечить / © Credits

Реклама

Как лечить заболевание и что нужно учитывать, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза.

В здоровом глазу хрусталик прозрачный и работает как линза, помогая фокусировать изображение на сетчатке. Когда он мутнеет, свет проходит хуже и зрение становится нечетким.

Реклама

Типичными симптомами катаракты являются:

ощущение «тумана» или пелены перед глазами;

ухудшение сумеречного зрения;

появление бликов и ореолов;

светочувствительность;

проблема с цветами: они теряют яркость, становятся тусклыми, могут иметь желтоватый оттенок.

Глаукома — группа заболеваний, которые имеют разные причины и механизмы развития, но общий результат — прогрессивное повреждение зрительного нерва. Бывает первичной, вторичной, открытоугольной, закрытоугольной, врожденной.

Развитие катаракты провоцирует не одна причина, но все они в конечном итоге приводят к помутнению хрусталика. Глаукома имеет разные причины, разные механизмы развития и разные клинические формы, поэтому корректнее говорить о ней как о группе заболеваний.

Основные симптомы глаукомы:

Реклама

постепенная потеря периферического, то есть бокового зрения;

сужение поля зрения, на поздних стадиях возникает «туннельное зрение»;

периодическая боль или ощущение давления в глазу — характерны преимущественно для форм глаукомы с резким или значительным повышением внутриглазного давления, в частности закрытоугольной; при открытоугольной симптомы часто отсутствуют;

постоянная головная боль в области лба или висков;

ореолы вокруг источников света.

Одновременное развитие глаукомы и катаракты — распространенный, но в то же время сложный случай.

Если глаукома развилась на фоне катаракты или связана с влиянием помутневшего хрусталика на отток внутриглазной жидкости (ВГД), обычно выполняют факоэмульсификацию с имплантацией интраокулярной линзы — естественный хрусталик заменяют на искусственный. Замена хрусталика оптимизирует строение переднего отдела глаза, освобождая пространство для оттока жидкости. Это помогает стабилизировать давление и остановить или замедлить развитие глаукомы.

Если у человека уже была глаукома, а затем возникла катаракта, сначала с помощью специальных капель или хирургических процедур стабилизируют внутриглазное давление. Только после устойчивой стабилизации естественный помутневший хрусталик заменяют на интраокулярную линзу, чтобы минимизировать риск повреждения зрительного нерва и послеоперационных осложнений. Почему это важно?

Когда хирург делает микроразрез для замены хрусталика, давление в глазу мгновенно падает до нуля. Этот «скачок» может вызвать микроизлияния в тканях зрительного нерва или даже отслоение сетчатки.

Реклама

Высокое внутриглазное давление сжимает сосуды, питающие нерв. Из-за того, что во время операции нагрузка на эти сосуды меняется, нерв может получить «ишемический удар» (недостаток кислорода), что приведет к необратимой потере зрения.

В некоторых ситуациях хирург выполняет комбинированную операцию: удаляет катаракту и выполняет антиглаукомную манипуляцию, например, создает дополнительный канал для оттока жидкости.

Ситуацию серьезно осложняют сопутствующие проблемы с сетчаткой, роговицей, инфекционные или воспалительные процессы, скорость прогрессирования глаукомы.

Офтальмолог должен контролировать много показателей, учитывать мельчайшие изменения в глазу, ведь это может существенно повлиять на лечение. И несмотря на то, что есть протоколы лечения, обязан учитывать индивидуальные особенности каждого пациента.

Реклама

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!