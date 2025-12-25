Глинтвейн: сколько в нем праздничного настроения и скрытых рисков для здоровья

Глинтвейн / © Credits

Для многих глинтвейн — важная часть зимних прогулок, уютных встреч и праздничного настроения, но так ли он безопасен, как кажется на первый взгляд. Издание Luxembourg Times рассказало, что на самом деле скрывает любимый напиток рождественских маркетов.

Алкоголя больше, чем кажется

Глинтвейн по содержанию алкоголя вовсе не «легкий» напиток. В среднем он содержит от 8,8% до 13,1% алкоголя, что делает его полноценным конкурентом обычного вина и значительно крепче пива.

200 мл глинтвейна — это примерно 14-15 г чистого алкоголя

250 мл — уже около 18 г алкоголя

То есть одна большая кружка фактически равна стандартной порции вина. Разница лишь в том, что тепло и сладость создают иллюзию «мягкости».

Скрытый сахар

Одна из причин, почему алкоголь в глинтвейне почти не ощущается — высокое содержание сахара. Во многих рецептах его добавляют щедро, чтобы напиток был сладким и менее кислым.

200 мл глинтвейна могут содержать 20-30 г сахара, а иногда и больше

несколько чашек за вечер легко добавляют 200-400 ккал за вечер

Это особенно важно для людей с диабетом, повышенным холестерином или тех, кто внимательно следит за весом.

Почему на одном бокале остановиться сложно

Глинтвейн пьют не так, как вино за столом. Его потребляют быстрее, ведь он горячий, ароматный и хорошо согревает на морозе. Специи и сахар маскируют вкус алкоголя, из-за чего люди часто пьют больше и быстрее, чем планировали.

В холодную погоду теплый алкоголь создает ощущение уюта и именно это делает глинтвейн коварным, ведь уровень опьянения может вырасти незаметно.

Миф о «полезных специях»

Существует популярное мнение, что глинтвейн полезен благодаря специям. Корица, гвоздика и другие пряности действительно содержат растительные соединения с потенциальными полезными свойствами. Однако, алкоголь и сахар полностью нивелируют эти преимущества. Научный консенсус здесь прост: вред алкоголя перевешивает любую пользу специй.

Стоит ли отказываться от глинтвейна

С точки зрения современной медицины, лучший вариант для здоровья — ноль алкоголя. Безопасной дозы алкоголя не существует, есть лишь «низкий риск». Речь идет о 1-2 алкогольных напитках в неделю, не более. Если же полностью отказаться сложно, эксперты советуют придерживаться простых правил:

следите за объемом порции: 200 мл — это уже одна алкогольная доза

чередуйте глинтвейн с водой или безалкогольными напитками

ешьте вместе с алкоголем, ведь пища замедляет его всасывание

избегайте добавления шнапса, ведь он значительно повышает крепость

никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя

Безалкогольные альтернативы

Современные рождественские ярмарки все чаще предлагают стильные безалкогольные альтернативы и это уже не только детский пунш. В меню можно найти:

безалкогольный глинтвейн

горячий яблочный напиток со специями

рождественское пиво и другие авторские миксы

Такие напитки сохраняют рождественскую атмосферу, но не оставляют после себя головной боли и тяжелого утра.

Глинтвейн — это скорее ритуал и настроение, чем невинный зимний напиток. Осознанность, умеренность и интересные безалкогольные альтернативы позволяют наслаждаться праздниками без вреда для здоровья. Потому что настоящее Рождество — это тепло, свет и радость, а не количество выпитых чашек.