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GLP-1 и красота: как препараты для похудения могут повлиять на кожу, волосы и ногти
Препараты GLP-1 стали одним из самых обсуждаемых трендов в сфере здоровья и контроля веса. Однако наряду с заметными изменениями фигуры они могут влиять и на внешний вид — от состояния кожи до густоты волос и прочности ногтей.
В последние годы препараты группы GLP-1 активно обсуждаются в контексте похудения, лечения диабета II типа и ожирения. Речь идет о препаратах, известных как агонисты рецепторов GLP-1, в частности Оземпик, Вегови, Мунджаро и т. д. Издание American Academy of Dermatology Association рассказало, какие эффекты могут возникать в организме, почему это происходит и как сохранить красоту во время терапии.
Эти препараты влияют на гормоны и работу мозга, помогают контролировать аппетит, уровень сахара в крови и обмен веществ. Однако исследователи также изучают их влияние на кожу, волосы и ногти.
Важно помнить, если во время приема GLP-1 возникают нежелательные изменения внешности, следует обсудить их с врачом и, при необходимости, обратиться к дерматологу.
Интересно, что воздействие этих препаратов может быть не только негативным. Некоторые кожные заболевания, связанные с воспалением, нарушением обмена веществ и инсулинорезистентностью, могут улучшаться в ходе лечения.
Псориаз
У многих людей с псориазом, принимавших препараты для похудения, отмечалось уменьшение зуда и шелушения.
Снижение веса и улучшение контроля уровня сахара в крови могут благотворно влиять на симптомы псориаза и даже повышать эффективность некоторых методов лечения. Существует предположение, что GLP-1 могут помогать пациентам, у которых псориаз недостаточно реагирует на биологическую терапию или системные препараты.
Гидраденит
У некоторых пациентов с гидраденитом после начала приема GLP-1 отмечалось меньшее количество обострений, болезненных образований и выделений. Пациенты также сообщали об уменьшении боли и улучшении качества жизни.
Наибольшую пользу отмечали пациенты, страдающие ожирением или диабетом II типа.
В то же время дерматологи отмечают, что исследования GLP-1 и их влияния на кожные заболевания ещё продолжаются. Пока недостаточно данных, чтобы точно сказать, связан ли этот эффект именно с препаратами или с потерей веса и изменениями метаболизма.
Изменения кожи, волос и ногтей
Как и любая терапия, GLP-1 может вызывать побочные эффекты. Пациенты сообщали о следующих изменениях:
раздражение в месте инъекции: зуд, сыпь или отек
истончение волос
преждевременные признаки старения кожи
повышенное потоотделение
сухость кожи из-за гормональных изменений и уменьшения потребления пищи и воды
замедленный рост ногтей и их ломкость после значительной потери веса
избыток кожи, который может образовывать складки и вызывать раздражение
появление акне из-за гормональных изменений
После приема GLP-1 может наблюдаться выпадение волос
Одна из самых частых жалоб при быстром похудении — истончение волос. Дерматологи объясняют, что чаще всего это связано не непосредственно с самим препаратом, а со стрессом для организма, вызванным резким изменением веса. Такой тип выпадения волос называют телогеновым выпадением — реакцией на физические изменения или сильную нагрузку на организм.
Также возможна и другая причина: из-за сокращения количества пищи организм может не получать достаточно белка, витаминов и питательных веществ, необходимых для роста волос. Исследователи также изучают, могут ли GLP-1 напрямую влиять на волосяные фолликулы.
Принимать GLP-1, если волосы уже выпадают, можно, но перед началом терапии следует обратиться к дерматологу. Врач поможет определить причину выпадения, при необходимости скорректировать уход и отслеживать изменения.
Кроме того, людям, склонным к выпадению волос, следует похудевать постепенно и ежедневно принимать стандартный мультивитаминный комплекс после консультации с врачом, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
Лицо может выглядеть старше
Один из самых известных терминов, связанных с препаратами для похудения, — «Оземпиковое лицо». Так называют изменения внешности, когда после быстрой потери веса лицо может терять объём, а кожа становится более дряблой, появляются морщины или так называемая «креповая» текстура.
Быстрое похудение само по себе меняет лицо. Но GLP-1 могут также влиять на коллаген, мышечную ткань и жировые клетки, а это дополнительно изменяет контуры лица. Современная дерматология предлагает несколько способов помочь вернуть лицу свежесть:
филлеры для мягких тканей, восстанавливающие объем
пересадка собственного жира для восстановления полноты
лазерные процедуры для уменьшения морщин и подтяжки кожи
Чтобы выбрать безопасный метод, лучше всего обратиться к сертифицированному дерматологу.
Как ухаживать за кожей во время приема GLP-1
Стоит уделять больше внимания уходу за кожей:
используйте мягкое очищающее средство и увлажняющий крем с керамидами и антиоксидантами
наносите крем не только на лицо, но и на тело, включая кутикулу ногтей
увлажняйте кожу сразу после душа, пока она еще немного влажная
при необходимости используйте ретиноиды для борьбы с признаками старения, но будьте осторожны, ведь на сухой коже они могут вызвать раздражение
поддерживайте достаточную влажность воздуха в доме с помощью увлажнителя и регулярно его очищайте
пейте достаточно воды
для борьбы с акне выбирайте мягкие средства без спирта и не травмируйте высыпания
держите участки, где кожа соприкасается с кожей, чистыми и сухими
используйте антиперспирант при повышенном потоотделении
ежедневно защищайте кожу от солнца, а именно: ищите тень, носите солнцезащитную одежду и используйте водостойкий крем с SPF 30+ широкого спектра действия
Если раздражение после инъекции не проходит, следует обратиться к врачу, назначившему препарат.
GLP-1 стали важным инструментом в лечении ожирения и диабета, но их влияние выходит далеко за пределы показаний весов. Изменения кожи, волос и ногтей могут быть частью адаптации организма к новому состоянию.