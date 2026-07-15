GLP-1 и красота: как препараты для похудения могут повлиять на кожу, волосы и ногти

как препараты для похудения могут повлиять на кожу, волосы и ногти / © Credits

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В последние годы препараты группы GLP-1 активно обсуждаются в контексте похудения, лечения диабета II типа и ожирения. Речь идет о препаратах, известных как агонисты рецепторов GLP-1, в частности Оземпик, Вегови, Мунджаро и т. д. Издание American Academy of Dermatology Association рассказало, какие эффекты могут возникать в организме, почему это происходит и как сохранить красоту во время терапии.

Эти препараты влияют на гормоны и работу мозга, помогают контролировать аппетит, уровень сахара в крови и обмен веществ. Однако исследователи также изучают их влияние на кожу, волосы и ногти.

Важно помнить, если во время приема GLP-1 возникают нежелательные изменения внешности, следует обсудить их с врачом и, при необходимости, обратиться к дерматологу.

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Интересно, что воздействие этих препаратов может быть не только негативным. Некоторые кожные заболевания, связанные с воспалением, нарушением обмена веществ и инсулинорезистентностью, могут улучшаться в ходе лечения.

Псориаз

У многих людей с псориазом, принимавших препараты для похудения, отмечалось уменьшение зуда и шелушения.

Снижение веса и улучшение контроля уровня сахара в крови могут благотворно влиять на симптомы псориаза и даже повышать эффективность некоторых методов лечения. Существует предположение, что GLP-1 могут помогать пациентам, у которых псориаз недостаточно реагирует на биологическую терапию или системные препараты.

Гидраденит

У некоторых пациентов с гидраденитом после начала приема GLP-1 отмечалось меньшее количество обострений, болезненных образований и выделений. Пациенты также сообщали об уменьшении боли и улучшении качества жизни.

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Наибольшую пользу отмечали пациенты, страдающие ожирением или диабетом II типа.

В то же время дерматологи отмечают, что исследования GLP-1 и их влияния на кожные заболевания ещё продолжаются. Пока недостаточно данных, чтобы точно сказать, связан ли этот эффект именно с препаратами или с потерей веса и изменениями метаболизма.

Изменения кожи, волос и ногтей

Как и любая терапия, GLP-1 может вызывать побочные эффекты. Пациенты сообщали о следующих изменениях:

раздражение в месте инъекции: зуд, сыпь или отек

истончение волос

преждевременные признаки старения кожи

повышенное потоотделение

сухость кожи из-за гормональных изменений и уменьшения потребления пищи и воды

замедленный рост ногтей и их ломкость после значительной потери веса

избыток кожи, который может образовывать складки и вызывать раздражение

появление акне из-за гормональных изменений

После приема GLP-1 может наблюдаться выпадение волос

Одна из самых частых жалоб при быстром похудении — истончение волос. Дерматологи объясняют, что чаще всего это связано не непосредственно с самим препаратом, а со стрессом для организма, вызванным резким изменением веса. Такой тип выпадения волос называют телогеновым выпадением — реакцией на физические изменения или сильную нагрузку на организм.

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Также возможна и другая причина: из-за сокращения количества пищи организм может не получать достаточно белка, витаминов и питательных веществ, необходимых для роста волос. Исследователи также изучают, могут ли GLP-1 напрямую влиять на волосяные фолликулы.

Принимать GLP-1, если волосы уже выпадают, можно, но перед началом терапии следует обратиться к дерматологу. Врач поможет определить причину выпадения, при необходимости скорректировать уход и отслеживать изменения.

Кроме того, людям, склонным к выпадению волос, следует похудевать постепенно и ежедневно принимать стандартный мультивитаминный комплекс после консультации с врачом, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Лицо может выглядеть старше

Один из самых известных терминов, связанных с препаратами для похудения, — «Оземпиковое лицо». Так называют изменения внешности, когда после быстрой потери веса лицо может терять объём, а кожа становится более дряблой, появляются морщины или так называемая «креповая» текстура.

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Быстрое похудение само по себе меняет лицо. Но GLP-1 могут также влиять на коллаген, мышечную ткань и жировые клетки, а это дополнительно изменяет контуры лица. Современная дерматология предлагает несколько способов помочь вернуть лицу свежесть:

филлеры для мягких тканей, восстанавливающие объем

пересадка собственного жира для восстановления полноты

лазерные процедуры для уменьшения морщин и подтяжки кожи

Чтобы выбрать безопасный метод, лучше всего обратиться к сертифицированному дерматологу.

Как ухаживать за кожей во время приема GLP-1

Стоит уделять больше внимания уходу за кожей:

используйте мягкое очищающее средство и увлажняющий крем с керамидами и антиоксидантами

наносите крем не только на лицо, но и на тело, включая кутикулу ногтей

увлажняйте кожу сразу после душа, пока она еще немного влажная

при необходимости используйте ретиноиды для борьбы с признаками старения, но будьте осторожны, ведь на сухой коже они могут вызвать раздражение

поддерживайте достаточную влажность воздуха в доме с помощью увлажнителя и регулярно его очищайте

пейте достаточно воды

для борьбы с акне выбирайте мягкие средства без спирта и не травмируйте высыпания

держите участки, где кожа соприкасается с кожей, чистыми и сухими

используйте антиперспирант при повышенном потоотделении

ежедневно защищайте кожу от солнца, а именно: ищите тень, носите солнцезащитную одежду и используйте водостойкий крем с SPF 30+ широкого спектра действия

Если раздражение после инъекции не проходит, следует обратиться к врачу, назначившему препарат.

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GLP-1 стали важным инструментом в лечении ожирения и диабета, но их влияние выходит далеко за пределы показаний весов. Изменения кожи, волос и ногтей могут быть частью адаптации организма к новому состоянию.

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