Голливудская улыбка без виниров / © Credits

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Идеальная улыбка вовсе не обязательно начинается с виниров. Как отмечает издание NewBeauty, современная эстетическая стоматология предлагает немало деликатных решений для тех, кто хочет улучшить внешний вид зубов без радикальных изменений.

Главный принцип, с которым согласны стоматологи, — сначала попробовать наименее инвазивный метод, способный решить конкретную проблему. Ведь иногда достаточно удалить пигментацию, выровнять края нескольких зубов или скорректировать прикус, чтобы улыбка приобрела совершенно иной вид.

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Профессиональное отбеливание

Если зубы утратили естественную белизну из-за кофе, чая, красного вина или возрастных изменений, начать следует с профессионального отбеливания — это один из самых заметных способов освежить улыбку без изменения формы зубов.

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Стоматолог может предложить процедуру в клинике, индивидуальные капы для домашнего использования или сочетание обоих методов. Капы позволяют постепенно отбеливать эмаль и подбирать режим с учетом чувствительности зубов.

Важно помнить, что пломбы, коронки и виниры не меняют цвет вместе с естественными зубами. Поэтому перед процедурой стоит проконсультироваться со стоматологом, чтобы результат был равномерным.

Деликатная коррекция формы зубов

Один зуб немного длиннее соседнего, края неровные или клыки кажутся слишком заостренными. В некоторых случаях может помочь осторожная шлифовка небольшого количества эмали для улучшения формы и симметрии зубов.

Процедура может занять всего один визит и не всегда требует анестезии. Однако здесь важна осторожность, ведь эмаль не восстанавливается, поэтому коррекция должна быть минимальной и проводиться только при наличии достаточного количества здоровой ткани.

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Композитная реставрация

Небольшой скол, стёртый край или незначительный дефект переднего зуба — ещё не повод устанавливать виниры. Альтернативой может стать композитная реставрация, в ходе которой стоматолог восстанавливает форму зуба специальным материалом, соответствующим его естественному оттенку.

Обычно это можно сделать за один визит, зачастую без анестезии и значительного вмешательства в здоровые ткани зуба. Однако есть нюанс: со временем композит может потускнеть или окраситься по краям, поэтому реставрацию иногда приходится полировать или обновлять.

Прозрачные элайнеры

Если проблема заключается не в цвете или форме зубов, а в их расположении, стоит рассмотреть прозрачные элайнеры — это съемные ортодонтические капы, которые постепенно корректируют положение зубов, помогают справиться с незначительным скученностью, поворотами или промежутками.

Такой подход позволяет улучшить улыбку без обточки здоровых зубов. При необходимости после выравнивания можно провести профессиональное отбеливание и только тогда определить, нужны ли другие эстетические процедуры.

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Коррекция линии десен

Иногда зубы кажутся короткими или улыбка выглядит асимметрично не из-за самих зубов, а из-за избытка или неравномерного распределения десен. В таких случаях стоматолог может предложить контурную коррекцию десен, в частности с помощью лазера.

Даже небольшое изменение их линии способно визуально улучшить пропорции зубов. В то же время сначала нужно выяснить причину особенностей улыбки, ведь на её вид могут влиять также положение губ и форма зубов. Поэтому такая процедура подходит не всем.

Профессиональная гигиена

Прежде чем планировать косметические изменения, стоматологи советуют записаться на осмотр и профессиональную чистку. Иногда удаление налета и зубного камня уже делает улыбку заметно свежее ещё до начала любого отбеливания.

Кроме того, врач сможет выявить кариес, воспаление десен или повреждения зубов, связанные со скрежетом, и в первую очередь позаботиться о здоровье полости рта.

Для красивой улыбки не обязательно нужны виниры, сложные реставрации или полная переделка. Иногда наилучший результат дают несколько небольших изменений — отбеливание, коррекция формы или выравнивание зубов.

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