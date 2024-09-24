Голодание для похудения: плюсы и минусы

Перед тем, как начать голодание ради долгожданной цифры на весах, следует знать его максимально допустимую продолжительность, чтобы не причинить вред здоровью.

На своем канале Dr. Mindy Pelz, эксперт по диете и похудению, рассказала, какая должна быть продолжительность здорового голодания, чтобы не навредить своему организму.

Во время голодания люди стремятся вызвать у себя состояние, называемое кетозом — метаболическое состояние, когда организм использует жир, а не глюкозу для получения энергии. Потенциально это состояние имеет определенные преимущества, в частности, потеря килограммов, повышение жизненных сил и лечение долгосрочных заболеваний. Периодическое голодание оказывает значительное влияние на резистентность к инсулину и способствует снижению уровня сахара в крови.

Так же врач напомнила о таком процессе как аутофагию — клеточный процесс, во время которого деградируются и перерабатываются старые, поврежденные или аномальные белки и другие материалы. Он особенно активен во время стресса или нехватки пищи.

Поэтому врач отмечает, если вы хотите войти в состояние кетоза, рекомендуется голодание в течение 13-15 часов. Это первый шаг к стимуляции кетоза, чтобы сжечь жир, но это не означает, что вы избавитесь от инсулинорезистентности.

Инсулинорезистентность – это состояние, когда клетки мышц, жира и печени плохо реагируют на инсулин и не могут легко усваивать глюкозу из крови. Это заставляет нашу поджелудочную железу производить больше инсулина, чтобы помочь глюкозе проникнуть в клетки организма.

Следующее, о чём должны помнить все, кто хочет голодать, это то, что чем дольше вы голодаете, тем глубже аутофагия, а чем она глубже, тем больше ваше тело лишается инсулинорезистентных клеток.

Итак, голодая 13-15 часов вы просто сжигаете жир, получая энергию путём этого сжигания. Голодая более 17 часов, вы находитесь в состоянии глубокого восстановления клеток.

Однако это не означает, что вы можете не есть по несколько дней подряд. Затяжная голодовка не принесет пользы. Вы можете делать 1 день голодания в неделю, 5 дней есть только в дневные часы, когда еще не село солнце. Не нужно создавать рутинность в приеме пищи, вы можете варьировать ее потребление каждый следующий день и не истощать себя порой максимально вредными диетами.

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