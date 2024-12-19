Головная боль: как сделать самомассаж, чтобы облегчить симптомы

Головная боль может появляться из-за стресса, усталости, длительного напряжения глаз или даже плохой осанки. В таких ситуациях самомассаж может стать эффективным инструментом для быстрого облегчения симптомов.

На странице abramov.therapy предложили простую технику, состоящую только из четырех движений. Занимает это всего 2-3 минуты, но результат не заставит долго ждать.

Основные правила выполнения самомассажа

Следуйте каждой технике мягкими, но уверенными движениями.

Один цикл массажа длится 2-3 минуты. Если после первого круга вам полегчало, можно завершить процедуру. Если есть желание, можно повторить 1-2 дополнительных цикла.

Если при головной боли появляются тошнота, болезненная чувствительность к свету или звукам, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах, например мигрень. В таком случае следует обратиться к неврологу.

Техника самомассажа

Зона височной мышцы

Височная мышца расположена с обеих сторон головы в зоне висков. Напряжение в этой зоне часто является причиной пульсирующей боли.

Положите кончики пальцев на виски.

Сделайте круговые движения по часовой стрелке в течение 30 секунд, затем измените направление.

Легкое нажатие поможет расслабить мышцы и снять напряжение.

Зона жевательной мышцы

Эта мышца находится рядом со скулами и активно работает, когда мы жуем или сжимаем челюсти. Напряжение здесь может отдавать в уши или голову.

Найдите часть челюсти у выступающей скулы.

Нажимайте мягкими движениями на эту точку в течение 30 секунд.

Затем сделайте несколько круговых движений, постепенно уменьшая нажатие.

Зона затылочной мышцы

Напряжение в затылочной зоне часто сопровождается давлением на глаза или на шею. Массаж этого участка помогает снять усталость и облегчить головную боль.

Положите пальцы на основание черепа, где голова переходит в шею.

Легко нажимайте и совершайте круговые движения в течение 1 минуты.

Почувствуйте, как мышцы расслабляются, боль постепенно уменьшается.

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца

Эта длинная мышца соединяет основание черепа с ключицей. Она часто перенапрягается из-за неправильной осанки или длительного сиденья.

Найдите мышцу под ухом и проследите ее к ключице.

Используйте пальцы, чтобы мягко нажимать мышцу, двигаясь сверху вниз.

Повторяйте с каждой стороны в течение 30-60 секунд.

Советы по профилактике головной боли

Старайтесь поддерживать правильную осанку в течение дня.

Делайте регулярные перерывы при работе с компьютером.

Пейте достаточно воды, ведь обезвоживание может вызвать головную боль.

Следите за режимом сна – недосыпание или чрезмерный сон также могут вызывать дискомфорт.

Самомассаж – простой и доступный способ помочь себе в момент дискомфорта. Регулярная практика таких техник не только облегчит боль, но и улучшит общее самочувствие. Если же головная боль становится регулярной, не откладывайте визит к врачу.

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