Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Головная боль: причины возникновения, виды и способы преодоления

Головная боль: причины возникновения, виды и способы преодоления

Головная боль: причины возникновения, виды и способы преодоления / Фото: Associated Press

Головная боль – распространенная проблема, с которой сталкивается большинство людей. Он может быть не только дискомфортным, но и оказывать существенное влияние на качество жизни.

Почему же возникает головная боль, какие его виды существуют и как эффективно с ней бороться рассказало MedicalNewsToday.

Причины возникновения головной боли

Факторы, которые могут вызывать головные боли:

  • Эмоциональные: стресс, депрессия, тревожность.
  • Медицинские: мигрень, повышенное артериальное давление, неврологические заболевания.
  • Физические: травмы, переутомление, перенапряжение мышц.
  • Окружающая среда: изменение погоды, шум, яркий свет.

Частые и сильные головные боли могут усугубить повседневную жизнь. Знание типа головной боли и их первопричин поможет найти подходящее лечение.

Виды головной боли

Головные боли напряжения

Это самый распространенный вид головной боли, затрагивающий более 75% населения. Он ассоциируется с напряжением мышц шеи, лица и челюстей. Основные симптомы:

  • Чувство сдавления, будто тугая повязка охватывает голову.
  • Постоянная тупая боль с обеих сторон головы.
  • Боль, которая может распространяться на шею.

Головная боль напряжения может быть эпизодической или хронической. Если симптомы возникают чаще 15 раз в месяц в течение трех месяцев, это считается хроническим состоянием.

Мигрень

Мигрень — это одно из самых изнурительных заболеваний, которое сопровождается:

  • Пульсирующей болью с одной стороны головы головы.
  • Тошнотой, чувствительностью к свету и звукам.
  • Сенсорными расстройствами, известными как аура.

Приступ мигрени может длиться от 4 до 72 часов и значительно ухудшать самочувствие.

Головная боль от чрезмерного употребления лекарства

Этот тип головной боли возникает вследствие частого приема обезболивающих препаратов. Вместо облегчения они лишь усугубляют симптомы. Он может сопровождаться:

  • Болью в шее.
  • Ощущением заложенности носа.
  • Нарушениями сна.

Кластерная головная боль

Он отмечается:

  • Короткими, но очень интенсивными приступами боли.
  • Локализацией вокруг или сзади одного глаза.
  • Покраснением глаз, слезотечением, отеком век.

Кластерные головные боли могут повторяться каждый день в течение нескольких недель или месяцев.

Грозовая головная боль

Это внезапная сильная боль, достигающая пика за считанные секунды. Он может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как:

  • Аневризма.
  • Менингит.
  • Инсульт.

При таких симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу.

Диагностика головных болей

Для установления точного диагноза врач может назначить:

  • Анализ крови.
  • КТ или МРТ головного мозга
  • Оценка симптомов и их частоты.

Методы лечения

Медикаментозное лечение

  • Безрецептурные обезболивающие препараты.
  • Лекарство по рецепту для лечения мигрени.
  • Профилактические препараты для понижения частоты приступов.

В случае головной боли, вызванной чрезмерным употреблением лекарства, важно постепенно сократить их прием под наблюдением врача.

Альтернативные методы лечения

  • Акупунктура – эффективный метод для снижения частоты и интенсивности головной боли.
  • Когнитивно-поведенческая терапия помогает уменьшить стресс и частоту мигрени.
  • Медитация и йога способствуют релаксации и улучшению самочувствия.

Домашние средства

  • Приложение холода или тепла к голове и шее.
  • Соблюдение регулярного графика питания для поддержания уровня сахара в крови.
  • Достаточный сон в комфортабельной среде.
  • Употребление большого количества воды и ограничение алкоголя.
  • Регулярные упражнения и растяжка.

Головные боли могут иметь различные причины и формы, от легких до серьезных. Если вы чувствуете частые или сильные головные боли, важно обратиться к врачу для диагноза и подбора эффективного лечения. Соблюдение здорового образа жизни, контроль стресса и своевременное обращение к специалистам помогут значительно улучшить качество жизни и снизить частоту приступов.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация