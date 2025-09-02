- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 3 мин
Головная боль с левой стороны: причины возникновения, симптомы и как лечить
Головная боль — знакомая проблема, но когда боль ощущается только с одной стороны, особенно слева, это может насторожить.
Часто причины вполне безопасны, но иногда такой симптом сигнализирует о серьезных заболеваниях. Издание Tua Saúde рассказало, что может вызвать боль с левой стороны головы, как распознать тревожные симптомы и когда стоит обратиться к врачу.
Самые распространенные причины головной боли слева
Удары и травмы
После падения, удара мячом или ДТП боль может концентрироваться в месте травмы. Легкие повреждения обычно проходят за несколько дней, но сильные могут вызвать сотрясение мозга.
Как ощущается: боль, которая пульсирует или давит в месте травмы.
Что делать: если боль длится больше недели или сопровождается тошнотой, рвотой или потерей сознания — срочно к врачу.
Мигрень
Одна из самых частых причин односторонней боли. Приступы усиливаются при физической активности, сопровождаются тошнотой, фотофобией или мельканием «мушек».
Как ощущается: боль, которая пульсирует, обычно только с одной стороны.
Что делать: лечение подбирает невролог, это могут быть обезболивающие, профилактические препараты, изменения в питании и режиме сна.
Сосудистые воспаления (васкулит)
Редкая, но опасная причина. Возникает воспаление сосудов мозга, которое может привести к инсульту.
Симптомы: внезапная сильная боль, проблемы со зрением, потеря памяти, судороги.
Что делать: немедленно обратиться в больницу, назначают КТ, МРТ и противовоспалительные препараты.
Инфекции уха
Воспаление среднего или внутреннего уха может вызвать боль, которая отдает в висок или челюсть.
Симптомы: выделения из уха, повышенная температура, резкая боль.
Что делать: лечение антибиотиками и обезболивающими после консультации с ЛОР-врачом.
Проблемы с зубами
Кариес, пульпит или абсцесс на левой стороне рта могут вызвать иррадиацию боли в голову.
Симптомы: отек десен, кровоточивость, усиление боли от горячего или холодного.
Что делать: поход к стоматологу, возможно назначение антибиотиков или удаление зуба.
Артериит височных артерий
Воспаление сосудов в височной области чаще поражает людей старшего возраста.
Симптомы: сильная боль в висках, проблемы со зрением, неприятные ощущения при жевании.
Что делать: нужна консультация ревматолога, лечение кортикостероидами.
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
Неправильная работа сустава челюсти может вызывать боль, которая отдает в ухо, висок и левую часть головы.
Симптомы: боль во время жевания, щелчок челюсти.
Что делать: лечение у стоматолога или ортопеда, иногда требуется физиотерапия.
Глаукома
Повышенное давление в глазу может вызвать резкую боль в голове со стороны пораженного глаза.
Симптомы: покраснение, затуманенное зрение, тошнота.
Что делать: срочная консультация офтальмолога, применение капель или хирургия.
Опухоли
Редкая, но возможная причина. Боль обычно сильнее по утрам или при кашле.
Симптомы: судороги, слабость, тошнота, временная потеря зрения.
Что делать: консультация врача, диагностика (МРТ, КТ), лечение зависит от вида опухоли.
Когда обращаться к врачу
Если головная боль резкая, «как удар».
Если есть слабость в теле, нарушение зрения или сознания.
Если боль сопровождается лихорадкой, ригидностью шеи.
Если боль появилась после 50 лет и раньше такого не было.
Распространенные вопросы
Почему болит только слева? Это связано с тем, что некоторые болезни (мигрень, кластерные головные боли, проблемы с зубами или ухом) обычно проявляются односторонне.
Опасна ли боль слева больше, чем справа? Не всегда, но любая головная боль с «красными флажками» (слабость, нарушение зрения, внезапная интенсивная боль) требует срочной консультации.
Сколько длится такая боль?
Мигрень — от 4 часов до 3 суток.
Кластерная боль — 15-180 мин.
Напряженная боль — от получаса до недели.
Если боль длится неделями — это сигнал к обследованию.
Боль с левой стороны головы может быть безобидной, но иногда свидетельствует о серьезных проблемах. Не занимайтесь самолечением — лучше обратиться к врачу, особенно если боль повторяется или сопровождается опасными симптомами.