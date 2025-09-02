Головная боль с левой стороны: причины возникновения, симптомы и как лечить / © Credits

Часто причины вполне безопасны, но иногда такой симптом сигнализирует о серьезных заболеваниях. Издание Tua Saúde рассказало, что может вызвать боль с левой стороны головы, как распознать тревожные симптомы и когда стоит обратиться к врачу.

Самые распространенные причины головной боли слева

Удары и травмы

После падения, удара мячом или ДТП боль может концентрироваться в месте травмы. Легкие повреждения обычно проходят за несколько дней, но сильные могут вызвать сотрясение мозга.

Как ощущается: боль, которая пульсирует или давит в месте травмы.

Что делать: если боль длится больше недели или сопровождается тошнотой, рвотой или потерей сознания — срочно к врачу.

Мигрень

Одна из самых частых причин односторонней боли. Приступы усиливаются при физической активности, сопровождаются тошнотой, фотофобией или мельканием «мушек».

Как ощущается: боль, которая пульсирует, обычно только с одной стороны.

Что делать: лечение подбирает невролог, это могут быть обезболивающие, профилактические препараты, изменения в питании и режиме сна.

Сосудистые воспаления (васкулит)

Редкая, но опасная причина. Возникает воспаление сосудов мозга, которое может привести к инсульту.

Симптомы: внезапная сильная боль, проблемы со зрением, потеря памяти, судороги.

Что делать: немедленно обратиться в больницу, назначают КТ, МРТ и противовоспалительные препараты.

Инфекции уха

Воспаление среднего или внутреннего уха может вызвать боль, которая отдает в висок или челюсть.

Симптомы: выделения из уха, повышенная температура, резкая боль.

Что делать: лечение антибиотиками и обезболивающими после консультации с ЛОР-врачом.

Проблемы с зубами

Кариес, пульпит или абсцесс на левой стороне рта могут вызвать иррадиацию боли в голову.

Симптомы: отек десен, кровоточивость, усиление боли от горячего или холодного.

Что делать: поход к стоматологу, возможно назначение антибиотиков или удаление зуба.

Артериит височных артерий

Воспаление сосудов в височной области чаще поражает людей старшего возраста.

Симптомы: сильная боль в висках, проблемы со зрением, неприятные ощущения при жевании.

Что делать: нужна консультация ревматолога, лечение кортикостероидами.

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

Неправильная работа сустава челюсти может вызывать боль, которая отдает в ухо, висок и левую часть головы.

Симптомы: боль во время жевания, щелчок челюсти.

Что делать: лечение у стоматолога или ортопеда, иногда требуется физиотерапия.

Глаукома

Повышенное давление в глазу может вызвать резкую боль в голове со стороны пораженного глаза.

Симптомы: покраснение, затуманенное зрение, тошнота.

Что делать: срочная консультация офтальмолога, применение капель или хирургия.

Опухоли

Редкая, но возможная причина. Боль обычно сильнее по утрам или при кашле.

Симптомы: судороги, слабость, тошнота, временная потеря зрения.

Что делать: консультация врача, диагностика (МРТ, КТ), лечение зависит от вида опухоли.

Когда обращаться к врачу

Если головная боль резкая, «как удар».

Если есть слабость в теле, нарушение зрения или сознания.

Если боль сопровождается лихорадкой, ригидностью шеи.

Если боль появилась после 50 лет и раньше такого не было.

Распространенные вопросы

Почему болит только слева? Это связано с тем, что некоторые болезни (мигрень, кластерные головные боли, проблемы с зубами или ухом) обычно проявляются односторонне. Опасна ли боль слева больше, чем справа? Не всегда, но любая головная боль с «красными флажками» (слабость, нарушение зрения, внезапная интенсивная боль) требует срочной консультации. Сколько длится такая боль?

Мигрень — от 4 часов до 3 суток.

Кластерная боль — 15-180 мин.

Напряженная боль — от получаса до недели.

Если боль длится неделями — это сигнал к обследованию.

Боль с левой стороны головы может быть безобидной, но иногда свидетельствует о серьезных проблемах. Не занимайтесь самолечением — лучше обратиться к врачу, особенно если боль повторяется или сопровождается опасными симптомами.