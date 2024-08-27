Головная боль: виды и причины возникновения

Головная боль – симптом, у которого может быть множество причин появления и все они по-разному проявляются в зависимости от его типа.
На странице TheHealthSpike рассказали о разных видах головной боли. Какое влияние они оказывают на человека и что делать для облегчения симптомов.
-
Боль в затылке
Это боль от стресса. Тупая, пульсирующая боль, которая может распространяться на другие участки головы.
Помощь: Техники релаксации, медитация, йога, регулярная физическая активность и здоровый образ жизни.
-
Боль в макушке
Тупая боль, которая может сопровождаться чувством голода или жажды.
Помощь: Пейте достаточное количество воды, ешьте сбалансированную пищу и контролируйте уровень сахара в крови.
-
Боль в передней части головы
Свидетельствует о недосыпании. Боль, которая обычно локализуется только в зоне лба.
Помощь: Регулярный режим сна. Создание комфортных условий для сна и соблюдения режима.
-
Боль в зоне бровей
Ее называют синусовой головной болью. Боль, которая пульсирует или "скачет" в области глаз и лба. Она может сопровождаться заложенностью носа.
Помощь: Ингаляции паром. Поможет употребление антигистаминных препаратов или деконгестантов. Однако лучше проконсультируйтесь с врачом для определения причины синусита.
-
Боль, сдавливающая голову
Она обычно возникает от напряжения. Тупая боль, похожая на давление или сдавливание с одной или двух сторон головы.
Помощь: Уменьшите время, которое вы проводите перед экране гаджетов. Делайте регулярные перерывы, используйте теплые компрессы и выполняйте упражнения для расслабления.
-
Цервикогенная головная боль.
Боль в шее и голове. Она начинается в зоне шейного отдела и распространяется на голову.
Помощь: Регулярная физическая активность и коррекция осанки. Эффективным будет лечение у физиотерапевта или мануального терапевта.
Помните, если головная боль становится регулярной, усиливается или не проходит от домашних средств, необходимо обратиться к врачу.
Читайте также:
- Как правильно пить обезболивающее: рассказывает нейрохирург
- Паническая атака: симптомы и как справиться
- Действительно ли прогулка после еды полезна для здоровья