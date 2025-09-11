Головокружение, слабость и тошнота: когда тепловой удар может настигнуть даже в спортзале

Тепловой удар: все что стоит знать об этом состоянии / © Credits

В отличие от обычного теплового истощения, тепловой удар прогрессирует очень быстро и без медицинской помощи может привести к серьезным осложнениям, а в отдельных случаях — даже к смерти. Врач-дерматолог Dr. Geeta Yadav подчеркивает, что знание первых симптомов и правильные действия в критической ситуации могут спасти жизнь, как вашу, так и близких.

Что такое тепловой удар и почему он возникает

Тепловой удар случается тогда, когда температура тела поднимается выше 40°C и механизмы терморегуляции перестают работать. Чаще всего это происходит в жарких условиях с высокой влажностью, во время физических нагрузок, но может произойти даже в закрытом помещении без надлежащей вентиляции.

К группе риска относятся:

дети и пожилые люди,

беременные женщины,

люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы,

те, кто принимает определенные лекарства, например, диуретики или антидепрессанты,

спортсмены и работники, которые долго находятся на солнце или в горячих цехах.

Основные симптомы теплового удара

Если вы заметили хотя бы несколько признаков, нужно действовать немедленно:

температура тела более 40°C;

горячая, сухая или покрасневшая кожа;

учащенное сердцебиение, удушье;

сильная слабость, головокружение;

спутанность сознания, дезориентация, иногда агрессивность;

тошнота, рвота;

возможен обморок.

Тепловое истощение — более легкое состояние, которое сопровождается потоотделением, усталостью, головной болью и жаждой. На этом этапе помогает отдых в прохладном месте и достаточное питье.

Но при тепловом ударе потоотделение исчезает, а температура стремительно растет. Это уже критическая ситуация, которая требует неотложной медицинской помощи.

Первая помощь

До приезда врачей нужно:

Переместить пострадавшего в прохладное, хорошо проветриваемое место. Снять лишнюю одежду, чтобы улучшить теплообмен. Охлаждать тело: приложить холодные компрессы или бутылки с водой к подмышкам, шее, паху; можно обернуть влажным полотенцем. Если человек в сознании, дайте пить прохладную воду маленькими глотками. Следить за дыханием и пульсом, в случае потери сознания, положить на бок.

Главное правило, не ждать, что все «само пройдет». Вызвать скорую помощь нужно сразу.

Как предотвратить тепловой удар

Пить достаточно чистой воды в течение дня (кофе и алкоголь, наоборот, могут способствовать обезвоживанию).

Избегать перегрева и пребывания в душных помещениях.

Носить легкую одежду из натуральных тканей.

Делать перерывы во время физических нагрузок.

Внимательно следить за состоянием детей, пожилых людей и домашних животных.

Тепловой удар — это состояние, которое можно предупредить, но если он случился, действовать нужно быстро. Бдительность, правильные действия и своевременное обращение за медицинской помощью могут сохранить жизнь.