Головокружение, слабость и тошнота: когда тепловой удар может настигнуть даже в спортзале
Тепловой удар — это не просто перегрев или усталость от жары. Это опасное для жизни состояние, которое возникает, когда организм теряет способность самостоятельно охлаждаться.
В отличие от обычного теплового истощения, тепловой удар прогрессирует очень быстро и без медицинской помощи может привести к серьезным осложнениям, а в отдельных случаях — даже к смерти. Врач-дерматолог Dr. Geeta Yadav подчеркивает, что знание первых симптомов и правильные действия в критической ситуации могут спасти жизнь, как вашу, так и близких.
Что такое тепловой удар и почему он возникает
Тепловой удар случается тогда, когда температура тела поднимается выше 40°C и механизмы терморегуляции перестают работать. Чаще всего это происходит в жарких условиях с высокой влажностью, во время физических нагрузок, но может произойти даже в закрытом помещении без надлежащей вентиляции.
К группе риска относятся:
дети и пожилые люди,
беременные женщины,
люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
те, кто принимает определенные лекарства, например, диуретики или антидепрессанты,
спортсмены и работники, которые долго находятся на солнце или в горячих цехах.
Основные симптомы теплового удара
Если вы заметили хотя бы несколько признаков, нужно действовать немедленно:
температура тела более 40°C;
горячая, сухая или покрасневшая кожа;
учащенное сердцебиение, удушье;
сильная слабость, головокружение;
спутанность сознания, дезориентация, иногда агрессивность;
тошнота, рвота;
возможен обморок.
Тепловое истощение — более легкое состояние, которое сопровождается потоотделением, усталостью, головной болью и жаждой. На этом этапе помогает отдых в прохладном месте и достаточное питье.
Но при тепловом ударе потоотделение исчезает, а температура стремительно растет. Это уже критическая ситуация, которая требует неотложной медицинской помощи.
Первая помощь
До приезда врачей нужно:
Переместить пострадавшего в прохладное, хорошо проветриваемое место.
Снять лишнюю одежду, чтобы улучшить теплообмен.
Охлаждать тело: приложить холодные компрессы или бутылки с водой к подмышкам, шее, паху; можно обернуть влажным полотенцем.
Если человек в сознании, дайте пить прохладную воду маленькими глотками.
Следить за дыханием и пульсом, в случае потери сознания, положить на бок.
Главное правило, не ждать, что все «само пройдет». Вызвать скорую помощь нужно сразу.
Как предотвратить тепловой удар
Пить достаточно чистой воды в течение дня (кофе и алкоголь, наоборот, могут способствовать обезвоживанию).
Избегать перегрева и пребывания в душных помещениях.
Носить легкую одежду из натуральных тканей.
Делать перерывы во время физических нагрузок.
Внимательно следить за состоянием детей, пожилых людей и домашних животных.
Тепловой удар — это состояние, которое можно предупредить, но если он случился, действовать нужно быстро. Бдительность, правильные действия и своевременное обращение за медицинской помощью могут сохранить жизнь.