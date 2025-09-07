Горький привкус во рту: причины возникновения и способы преодоления / © Credits

Реклама

В большинстве случаев причины не являются серьезными, однако понимание механизмов появления такого симптома поможет вовремя обратиться к врачу и избежать осложнений, именно об этом рассказало издание Tua Saúde.

Самые распространенные причины возникновения горького привкуса

Недостаточная гигиена ротовой полости

Налет на языке и зубах, остатки пищи и бактерии часто становятся причиной неприятного вкуса.

Что делать: чистите зубы дважды в день, не забывайте про язык и используйте зубную нить.

Лекарство

Некоторые антибиотики, антидепрессанты, препараты от подагры или болезней сердца могут оставлять горький привкус.

Реклама

Что делать: сообщите врачу, если дискомфорт мешает, возможно, он подберет другой препарат.

Беременность

На ранних сроках гормональные изменения вызывают дисгевзию — изменение вкусовых ощущений. Женщины описывают этот привкус как «металлический».

Что помогает: лимонад, кислые леденцы или кусочек лимона.

Витаминные добавки

Препараты с высоким содержанием железа, цинка или меди иногда вызывают горький, или металлический привкус.

Что делать: вкус исчезает после усвоения добавки. Если симптомы устойчивы, посоветуйтесь с врачом.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Во время рефлюкса желудочная кислота попадает в пищевод и ротовую полость, вызывает изжогу и горечь.

Что делать: избегайте употребления жирной и острой пищи, не переедайте, спите на приподнятой подушке.

Болезни печени

Гепатит, жировой гепатоз или цирроз могут привести к накоплению токсинов в крови, что изменяет вкус.

Реклама

Сопутствующие симптомы: усталость, желтуха, боль в правом подреберье.

Что делать: срочно обратиться к гастроэнтерологу.

Инфекции и воспалительные процессы

Грипп, простуда, синусит или ангина часто сопровождаются горьким привкусом из-за сухости во рту и воспаления слизистых.

Что делать: лечить основное заболевание, пить больше воды, использовать солевые растворы для носа.

Аллергический ринит

Пыльца, пыльца или шерсть животных могут вызвать не только насморк и чихание, но и изменение вкуса.

Что делать: избегать аллергенов, при необходимости принимать антигистаминные препараты.

Проблемы с деснами и зубами

Гингивит, пародонтит или грибковые инфекции ротовой полости часто проявляются неприятным привкусом.

Что делать: обратиться к стоматологу, проводить профессиональную гигиену ротовой полости.

Системные заболевания

Сахарный диабет (особое осложнение — диабетический кетоацидоз).

Аутоиммунные болезни (влияют на слюнные железы).

Менопауза (гормональные изменения могут менять вкусовые ощущения).

Как избавиться от горького привкуса

Пейте достаточно воды, увлажнение слизистой снижает дискомфорт.

Откажитесь от курения и уменьшите употребление алкоголя.

Жуйте жевательную резинку без сахара или мятные леденцы, это стимулирует выработку слюны.

Используйте ополаскиватели для рта или полоскания солевым раствором.

Следите за рационом, ограничьте употребление жирной, копченой и слишком острой пищи.

Когда обращаться к врачу

Если горький привкус во рту длится более 2 недель или сопровождается другими симптомами, например, сухость во рту, боль, изжога, пожелтение кожи, резкое похудение и температура, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Реклама

Горький привкус во рту может быть как невинной реакцией на кофе или лекарства, так и сигналом серьезных болезней. Своевременная диагностика и простые изменения в привычках помогут вернуть приятный вкус к жизни.