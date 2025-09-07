- Дата публикации
Горький привкус во рту: причины возникновения и способы преодоления
Горький или металлический привкус во рту — симптом, знакомый многим. Иногда он появляется после употребления определенных продуктов или лекарств и быстро исчезает. Однако если неприятное ощущение сохраняется долго или повторяется регулярно, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, которые требуют внимания.
В большинстве случаев причины не являются серьезными, однако понимание механизмов появления такого симптома поможет вовремя обратиться к врачу и избежать осложнений, именно об этом рассказало издание Tua Saúde.
Самые распространенные причины возникновения горького привкуса
Недостаточная гигиена ротовой полости
Налет на языке и зубах, остатки пищи и бактерии часто становятся причиной неприятного вкуса.
Что делать: чистите зубы дважды в день, не забывайте про язык и используйте зубную нить.
Лекарство
Некоторые антибиотики, антидепрессанты, препараты от подагры или болезней сердца могут оставлять горький привкус.
Что делать: сообщите врачу, если дискомфорт мешает, возможно, он подберет другой препарат.
Беременность
На ранних сроках гормональные изменения вызывают дисгевзию — изменение вкусовых ощущений. Женщины описывают этот привкус как «металлический».
Что помогает: лимонад, кислые леденцы или кусочек лимона.
Витаминные добавки
Препараты с высоким содержанием железа, цинка или меди иногда вызывают горький, или металлический привкус.
Что делать: вкус исчезает после усвоения добавки. Если симптомы устойчивы, посоветуйтесь с врачом.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
Во время рефлюкса желудочная кислота попадает в пищевод и ротовую полость, вызывает изжогу и горечь.
Что делать: избегайте употребления жирной и острой пищи, не переедайте, спите на приподнятой подушке.
Болезни печени
Гепатит, жировой гепатоз или цирроз могут привести к накоплению токсинов в крови, что изменяет вкус.
Сопутствующие симптомы: усталость, желтуха, боль в правом подреберье.
Что делать: срочно обратиться к гастроэнтерологу.
Инфекции и воспалительные процессы
Грипп, простуда, синусит или ангина часто сопровождаются горьким привкусом из-за сухости во рту и воспаления слизистых.
Что делать: лечить основное заболевание, пить больше воды, использовать солевые растворы для носа.
Аллергический ринит
Пыльца, пыльца или шерсть животных могут вызвать не только насморк и чихание, но и изменение вкуса.
Что делать: избегать аллергенов, при необходимости принимать антигистаминные препараты.
Проблемы с деснами и зубами
Гингивит, пародонтит или грибковые инфекции ротовой полости часто проявляются неприятным привкусом.
Что делать: обратиться к стоматологу, проводить профессиональную гигиену ротовой полости.
Системные заболевания
Сахарный диабет (особое осложнение — диабетический кетоацидоз).
Аутоиммунные болезни (влияют на слюнные железы).
Менопауза (гормональные изменения могут менять вкусовые ощущения).
Как избавиться от горького привкуса
Пейте достаточно воды, увлажнение слизистой снижает дискомфорт.
Откажитесь от курения и уменьшите употребление алкоголя.
Жуйте жевательную резинку без сахара или мятные леденцы, это стимулирует выработку слюны.
Используйте ополаскиватели для рта или полоскания солевым раствором.
Следите за рационом, ограничьте употребление жирной, копченой и слишком острой пищи.
Когда обращаться к врачу
Если горький привкус во рту длится более 2 недель или сопровождается другими симптомами, например, сухость во рту, боль, изжога, пожелтение кожи, резкое похудение и температура, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Горький привкус во рту может быть как невинной реакцией на кофе или лекарства, так и сигналом серьезных болезней. Своевременная диагностика и простые изменения в привычках помогут вернуть приятный вкус к жизни.