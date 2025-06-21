Горький привкус во рту: возможные причины и как с этим справиться

Часто этот привкус появляется утром, после приема медикаментов, во время простуды или при проблемах с пищеварением. Но если он становится постоянным или сопровождается другими симптомами, стоит обратить внимание на свое здоровье. В своей статье издание Tua Saúde подробно рассмотрело возможные причины возникновения горького привкуса во рту и действенные способы, как избавиться от этой проблемы.

ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Кислота из желудка может попадать в пищевод и вызывать горький или кислый привкус во рту. Избегайте жирной и острой пищи. Ешьте небольшими порциями и не ложитесь сразу после еды.

Витаминные добавки. Добавки с железом, цинком, медью или хромом могут вызвать временную горечь после приема. Подождите несколько минут после приема или обсудите изменение добавки с врачом.

Беременность. В первом триместре часто меняется восприятие вкуса. Женщины могут чувствовать горький или металлический привкус. Пейте воду с лимоном. Лимонные леденцы или мороженые фруктовые кусочки также могут помочь.

Прием лекарств . Антибиотики, антидепрессанты, препараты для сердца, лечение подагры или литий могут вызвать горечь из-за воздействия на слюну. Если вкус не исчезает через несколько дней, обратитесь к врачу для смены препарата.

Недостаточная гигиена ротовой полости. Недостаточная чистка зубов или языка способствует накоплению бактерий, которые могут вызвать неприятный запах и привкус. Чистите зубы дважды в день и не забывайте о языке. Пользуйтесь зубной нитью и ополаскивателем. Регулярно посещайте стоматолога

Заболевания печени (гепатит, цирроз, жировая дистрофия). Нарушение функций печени может вызвать накопление аммиака в организме, а это меняет вкус.

Простуда или грипп. Воспаление слизистых оболочек влияет на восприятие вкуса и часто вызывает горечь.

Синусит. Заложенность носа и слизь в пазухах могут вызвать горький привкус из-за стекания слизи по задней стенке горла.

Аллергический ринит. Контакт с пыльцой, шерстью животных или пылью часто вызывает аллергическую реакцию с горьким привкусом.

Ангина или бактериальная инфекция. Воспаление миндалин и другие бактериальные поражения горла могут вызвать изменение вкуса.

Сухость во рту. Недостаточное слюноотделение может быть связано с курением, стрессом, диабетом или аутоиммунными болезнями. Пейте больше воды, избегайте употребления кофеина, используйте жевательную резинку без сахара и при необходимости — искусственную слюну.

Налет на языке. Остатки пищи и бактерии создают неприятный белый, желтый или сероватый налет, который сопровождается изменением вкуса.

Гингивит. Воспаление десен из-за накопления налета или камня может изменить вкус во рту.

Диабетический кетоацидоз. Опасное состояние, которое возникает при неконтролируемом диабете, может вызвать горечь, сухость во рту и даже потерю сознания.

Синдром жгучего рта. Преимущественно возникает у женщин в менопаузе. Сопровождается жжением, сухостью и изменениями вкуса.

Химио или лучевая терапия. Повреждение вкусовых рецепторов часто приводит к горькому или металлическому привкусу.

Орехи. Горький привкус может возникнуть после употребления кедровых орешков, он может сохраняться до 2 недель.

Кандидоз полости рта (молочница). Белый налет на языке, горький привкус и жжение могут быть симптомами грибковой инфекции.