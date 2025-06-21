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ТСН в социальных сетях

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Горький привкус во рту: возможные причины и как с этим справиться

Горький или металлический привкус во рту — явление неприятное, но очень распространенное. Это может быть реакция на пищу, лекарства, изменения в гормональном фоне или даже симптом болезни.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Горький привкус во рту:

Горький привкус во рту / © Getty Images

Часто этот привкус появляется утром, после приема медикаментов, во время простуды или при проблемах с пищеварением. Но если он становится постоянным или сопровождается другими симптомами, стоит обратить внимание на свое здоровье. В своей статье издание Tua Saúde подробно рассмотрело возможные причины возникновения горького привкуса во рту и действенные способы, как избавиться от этой проблемы.

Самые распространенные причины горького привкуса

  • Недостаточная гигиена ротовой полости. Недостаточная чистка зубов или языка способствует накоплению бактерий, которые могут вызвать неприятный запах и привкус. Чистите зубы дважды в день и не забывайте о языке. Пользуйтесь зубной нитью и ополаскивателем. Регулярно посещайте стоматолога

  • Прием лекарств. Антибиотики, антидепрессанты, препараты для сердца, лечение подагры или литий могут вызвать горечь из-за воздействия на слюну. Если вкус не исчезает через несколько дней, обратитесь к врачу для смены препарата.

  • Беременность. В первом триместре часто меняется восприятие вкуса. Женщины могут чувствовать горький или металлический привкус. Пейте воду с лимоном. Лимонные леденцы или мороженые фруктовые кусочки также могут помочь.

  • Витаминные добавки. Добавки с железом, цинком, медью или хромом могут вызвать временную горечь после приема. Подождите несколько минут после приема или обсудите изменение добавки с врачом.

  • ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Кислота из желудка может попадать в пищевод и вызывать горький или кислый привкус во рту. Избегайте жирной и острой пищи. Ешьте небольшими порциями и не ложитесь сразу после еды.

Другие возможные причины

  • Заболевания печени (гепатит, цирроз, жировая дистрофия). Нарушение функций печени может вызвать накопление аммиака в организме, а это меняет вкус.

  • Простуда или грипп. Воспаление слизистых оболочек влияет на восприятие вкуса и часто вызывает горечь.

  • Синусит. Заложенность носа и слизь в пазухах могут вызвать горький привкус из-за стекания слизи по задней стенке горла.

  • Аллергический ринит. Контакт с пыльцой, шерстью животных или пылью часто вызывает аллергическую реакцию с горьким привкусом.

  • Ангина или бактериальная инфекция. Воспаление миндалин и другие бактериальные поражения горла могут вызвать изменение вкуса.

  • Сухость во рту. Недостаточное слюноотделение может быть связано с курением, стрессом, диабетом или аутоиммунными болезнями. Пейте больше воды, избегайте употребления кофеина, используйте жевательную резинку без сахара и при необходимости — искусственную слюну.

  • Налет на языке. Остатки пищи и бактерии создают неприятный белый, желтый или сероватый налет, который сопровождается изменением вкуса.

  • Гингивит. Воспаление десен из-за накопления налета или камня может изменить вкус во рту.

  • Диабетический кетоацидоз. Опасное состояние, которое возникает при неконтролируемом диабете, может вызвать горечь, сухость во рту и даже потерю сознания.

  • Синдром жгучего рта. Преимущественно возникает у женщин в менопаузе. Сопровождается жжением, сухостью и изменениями вкуса.

  • Химио или лучевая терапия. Повреждение вкусовых рецепторов часто приводит к горькому или металлическому привкусу.

  • Орехи. Горький привкус может возникнуть после употребления кедровых орешков, он может сохраняться до 2 недель.

  • Кандидоз полости рта (молочница). Белый налет на языке, горький привкус и жжение могут быть симптомами грибковой инфекции.

  • Менопауза. Гормональные изменения влияют на функцию слюнных желез и восприятие вкуса.

Как устранить горький привкус во рту

  • Поддерживайте надлежащую гигиену рта (используйте ершики, зубную нить, скребок для языка)

  • Пейте больше воды

  • Ограничьте употребление кофе, алкоголя, табака

  • Проверьте лекарства, которые вы принимаете — возможно, они вызывают побочный эффект

  • Питайтесь сбалансировано — больше зелени, фруктов и кисломолочных продуктов

  • Обратитесь к врачу, если симптом не проходит дольше 5-7 дней

Когда обратиться к врачу

  • Горечь не исчезает длительное время

  • Она сопровождается болью в животе, изжогой, потерей веса или температурой

  • Есть подозрение на проблемы с печенью или диабет

  • Вы проходите курс лечения (например, химиотерапии)

Наше тело подает сигналы о своем самочувствии. Горький привкус — это не всегда серьезно, но иногда это первый звоночек изменений, на которые стоит обратить внимание. Слушайте себя, заботьтесь о себе и не пренебрегайте консультацией с врачом.

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Дата публикации
Количество просмотров
40
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