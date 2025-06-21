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Горький привкус во рту: возможные причины и как с этим справиться
Горький или металлический привкус во рту — явление неприятное, но очень распространенное. Это может быть реакция на пищу, лекарства, изменения в гормональном фоне или даже симптом болезни.
Часто этот привкус появляется утром, после приема медикаментов, во время простуды или при проблемах с пищеварением. Но если он становится постоянным или сопровождается другими симптомами, стоит обратить внимание на свое здоровье. В своей статье издание Tua Saúde подробно рассмотрело возможные причины возникновения горького привкуса во рту и действенные способы, как избавиться от этой проблемы.
Самые распространенные причины горького привкуса
Недостаточная гигиена ротовой полости. Недостаточная чистка зубов или языка способствует накоплению бактерий, которые могут вызвать неприятный запах и привкус. Чистите зубы дважды в день и не забывайте о языке. Пользуйтесь зубной нитью и ополаскивателем. Регулярно посещайте стоматолога
Прием лекарств. Антибиотики, антидепрессанты, препараты для сердца, лечение подагры или литий могут вызвать горечь из-за воздействия на слюну. Если вкус не исчезает через несколько дней, обратитесь к врачу для смены препарата.
Беременность. В первом триместре часто меняется восприятие вкуса. Женщины могут чувствовать горький или металлический привкус. Пейте воду с лимоном. Лимонные леденцы или мороженые фруктовые кусочки также могут помочь.
Витаминные добавки. Добавки с железом, цинком, медью или хромом могут вызвать временную горечь после приема. Подождите несколько минут после приема или обсудите изменение добавки с врачом.
ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Кислота из желудка может попадать в пищевод и вызывать горький или кислый привкус во рту. Избегайте жирной и острой пищи. Ешьте небольшими порциями и не ложитесь сразу после еды.
Другие возможные причины
Заболевания печени (гепатит, цирроз, жировая дистрофия). Нарушение функций печени может вызвать накопление аммиака в организме, а это меняет вкус.
Простуда или грипп. Воспаление слизистых оболочек влияет на восприятие вкуса и часто вызывает горечь.
Синусит. Заложенность носа и слизь в пазухах могут вызвать горький привкус из-за стекания слизи по задней стенке горла.
Аллергический ринит. Контакт с пыльцой, шерстью животных или пылью часто вызывает аллергическую реакцию с горьким привкусом.
Ангина или бактериальная инфекция. Воспаление миндалин и другие бактериальные поражения горла могут вызвать изменение вкуса.
Сухость во рту. Недостаточное слюноотделение может быть связано с курением, стрессом, диабетом или аутоиммунными болезнями. Пейте больше воды, избегайте употребления кофеина, используйте жевательную резинку без сахара и при необходимости — искусственную слюну.
Налет на языке. Остатки пищи и бактерии создают неприятный белый, желтый или сероватый налет, который сопровождается изменением вкуса.
Гингивит. Воспаление десен из-за накопления налета или камня может изменить вкус во рту.
Диабетический кетоацидоз. Опасное состояние, которое возникает при неконтролируемом диабете, может вызвать горечь, сухость во рту и даже потерю сознания.
Синдром жгучего рта. Преимущественно возникает у женщин в менопаузе. Сопровождается жжением, сухостью и изменениями вкуса.
Химио или лучевая терапия. Повреждение вкусовых рецепторов часто приводит к горькому или металлическому привкусу.
Орехи. Горький привкус может возникнуть после употребления кедровых орешков, он может сохраняться до 2 недель.
Кандидоз полости рта (молочница). Белый налет на языке, горький привкус и жжение могут быть симптомами грибковой инфекции.
Менопауза. Гормональные изменения влияют на функцию слюнных желез и восприятие вкуса.
Как устранить горький привкус во рту
Поддерживайте надлежащую гигиену рта (используйте ершики, зубную нить, скребок для языка)
Пейте больше воды
Ограничьте употребление кофе, алкоголя, табака
Проверьте лекарства, которые вы принимаете — возможно, они вызывают побочный эффект
Питайтесь сбалансировано — больше зелени, фруктов и кисломолочных продуктов
Обратитесь к врачу, если симптом не проходит дольше 5-7 дней
Когда обратиться к врачу
Горечь не исчезает длительное время
Она сопровождается болью в животе, изжогой, потерей веса или температурой
Есть подозрение на проблемы с печенью или диабет
Вы проходите курс лечения (например, химиотерапии)
Наше тело подает сигналы о своем самочувствии. Горький привкус — это не всегда серьезно, но иногда это первый звоночек изменений, на которые стоит обратить внимание. Слушайте себя, заботьтесь о себе и не пренебрегайте консультацией с врачом.