"Гормон счастья", похудение и послеродовая депрессия: какая связь

Доза окситоцина может быть ключом к борьбе с послеродовой депрессией и поможет в снижении веса.

Уже многие годы ученые и врачи пытаются понять, что такое послеродовая депрессия, выяснить ее причины и найти от нее лекарство. На сегодняшний день нет единогласного мнения, что именно вызывает это состояние, несмотря на тот факт, что каждая десятая женщина страдает от него до или после родов.

Специально для читателей DailyMail профессор Sadaf Farooqi рассказала о новых исследованиях "гормона счастья" и его влиянии на женский организм. Оказывается, что у больных могут отсутствовать гены, позволяющие организму вырабатывать гормон окситоцин.

Окситоцин, называемый "гормоном счастья", выделяется во время родов, грудного вскармливания и в ответ на объятия, помогая стимулировать чувство привязанности. Без его достаточного количества молодым мамам может быть трудно наладить связь со своим ребенком, что вызывает угнетение и плохое настроение. Следовательно, эксперты предполагают, что разработка новых препаратов, которые смогут влиять на окситоцин, может стать способом борьбы с этими симптомами.

Оказывается, что у некоторых женщин может отсутствовать ген, помогающий вырабатывать окситоцин. К сожалению, до сих пор многими людьми послеродовая депрессия не воспринимается как тяжелое состояние и болезнь. Оказывается, многие виды нашего поведения, которые мы считали, что в состоянии контролировать, на самом деле полностью подчинены нашим внутренним биологическим процессам.

Кроме того, оказывается, что окситоцин оказывает большое влияние на лишний вес, тревожность и различные поведенческие проблемы. Все эти симптомы наблюдаются у людей, у которых угнетено образование окситоцина. Более того, оказывается, эти симптомы наблюдаются у людей, чьи матери страдали послеродовой депрессией.

TRPC5 белок действует на нервные клетки, производящие гормон окситоцин. Его дефицит приводит к тому, что начинают проявляться симптомы тревожности, переедания, нарушения социальных навыков, а в случае матерей, симптомы похожи на послеродовую депрессию. Если внести изменения в ген TRPC5, чтобы производилось больше окситоцина, можно "корректировать" эти симптомы. Можно предположить, что лечение, которое будет способствовать повышению окситоцина, поможет решить эти проблемы.

Окситоцин производится в гипоталамусе головного мозга и выделяется в кровь гипофизом. Он может помочь снизить тревожность. Послеродовая депрессия вызывает сильные чувства уныния, тревоги и истощения, которые обычно начинаются через два-три дня после родов и могут длиться месяцами. Другие симптомы включают в себя бессонницу, потерю аппетита, сильную раздражительность и трудности в общении с ребенком.

Современное лечение послеродовой депрессии – это разговорная терапия или антидепрессанты, которые назначает врач. Интересный факт, что она наблюдается не только у женщин, но и у мужчин, ведь многие родители чувствуют себя подавленными и тревожными в течение первых двух недель после рождения ребенка.

Симптомы послеродовой депрессии:

Постоянная печаль;

Отсутствие удовольствия либо энтузиазма к окружающему миру;

Усталость;

Бессонница;

Борьба за связь с ребенком;

Отстранение от других;

Трудности с концентрацией и принятием решений;

Страшные мысли, например, причинить вред своему ребенку или себе.

Не надо ожидать, что подобные симптомы просто исчезнут и не стоит корить себя мыслями, что вы плохие родители или не созданы для родительства. Отсутствие поддержки со стороны близких, плохие отношения с партнером и изменившее жизнь событие могут повысить риск этого заболевания.

Послеродовая депрессия столь же серьезна, как и другие формы психического расстройства. Если вы или ваш партнер испытываете схожие симптомы, следует обратиться к своему врачу за помощью.

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