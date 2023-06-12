Гормон стресса: норма, обследование, симптомы повышенного и пониженного кортизола

Кортизол – гормон стресса, его концентрация увеличивается в стрессовых ситуациях, чтобы помочь подготовить организм к действию. Но высокий уровень гормона может свидетельствовать о болезнях и привести к осложнениям.

Кортизол (гидрокортизон) – природный стероидный гормон, вырабатываемый в организме корой надпочечников. Его называют гормоном стресса. Он оказывает очень большое влияние на обмен веществ, в частности, на уровень глюкозы в крови, повышая ее уровень в ответ на стресс. Концентрация кортизола зависит от времени суток — утром она самая высокая, а вечером - самая низкая. Эту взаимосвязь следует учитывать при интерпретации результатов анализов.

О том, как на наш организм действует кортизол, каковы симптомы повышенного и пониженного кортизола и как снизить его уровень, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Что такое кортизол

Кортизол по-научному называют гидрокортизолом, или глюкокортикоидным гормоном, а за его выработку отвечают надпочечники. Некоторые приравнивают кортизол к реакции на стресс, поэтому его роль для здорового функционирования нашего организма недооценивается, например, тот факт, что он является одним из ключевых гормонов, отвечающих за поддержание баланса в организме. Если концентрация кортизола в крови в норме, мы легко засыпаем и просыпаемся.

Какие еще задачи выполняет этот гормон:

помогает нам справиться со стрессом;

отвечает за иммунный ответ организма;

оказывает сильное противовоспалительное действие;

высвобождает глюкозу и жирные кислоты из печени;

регулирует количество натрия в крови;

высвобождает кальций из костей;

регулирует прочность соединительных тканей;

влияет на расщепление триглицеридов.

Для кортизола характерен циркадный ритм секреции, в результате чего его концентрация в сыворотке крови максимальна в утренние часы и минимальна поздним вечером.

В свою очередь, хронический избыток кортизола в крови приводит к характерному отложению жировой ткани, утончению кожи, образованию растяжек характерного розового цвета, акне и резистентности к инсулину, что является картиной синдрома Кушинга.

Какие показания для определения концентрации кортизола

В большинстве случаев анализ на определение повышенного кортизола назначают, когда врач видит у пациента такие изменения, как:

Набор симптомов, характерных для синдрома Кушинга: накопление жира вокруг лица, надключичного участка, шеи и туловища с одновременной потерей мышечной ткани в конечностях; кожа становится тонкой и склонной к травмам, появляются красные растяжки вокруг живота, бедер, ягодиц, груди, на лице появляются прыщи.

Жалобы на повышение АД — кортизол усиливает сосудосуживающий эффект адреналина, выражающийся в развитии гипертонии.

Расстройство настроения, депрессия и бессонница.

Нарушение менструального цикла у женщин и снижение либидо у мужчин.

Повышенная жажда и выделение большого количества мочи.

Анализ на кортизол, также назначается, когда есть симптомы снижения уровня гормона:

постоянная слабость с тенденцией к обмороку вследствие обезвоживания или низкого уровня глюкозы в крови;

легкая утомляемость, нежелание заниматься спортом;

плохая переносимость стрессовых ситуаций;

повышенный аппетит к соленой пище;

частое расстройство стула;

сниженное артериальное давление.

Гормон стресса кортизол: норма, обследование, симптомы повышенного и пониженного кортизола / Фото: Credits

Повышенный уровень кортизола

Повышенный кортизол может свидетельствовать о развитии болезни Кушинга, что чаще всего возникает из-за наличия АКТГ-продуцирующих опухолей гипофиза или надпочечников. Синдром, или болезнь, Кушинга представляет собой группу симптомов, возникающих вследствие избытка стероидных гормонов, чаще всего это изменения настроения, депрессия, бессонница, отложение жировой ткани вокруг лица и туловища, боли в спине и костях.

Однако избыток кортизола не всегда свидетельствует о протекании синдрома Кушинга, повышение гормона часто наблюдается при раке легких, затяжной депрессией, анорексии, постоянном стрессе, повышенных физических нагрузках и аденомах гипофиза.

Сниженный уровень кортизола

Низкий уровень кортизола у больного может свидетельствовать о болезни Аддисона. Это связано с гипоадренокортицизмом, отвечающим за регулирование уровня кортизола в крови. Наиболее характерными симптомами этого заболевания являются:

чрезмерный аппетит к соли;

потеря веса;

мышечная слабость;

синдром хронической усталости;

потеря аппетита;

низкий уровень глюкозы в крови;

проблемы с пищеварением.

Тест на уровень кортизола заключается в заборе сыворотки крови из локтевой вены. Перед запланированным визитом и явкой на лабораторный пункт не забудьте исключить еду минимум за 8 часов. Бывает, что на стадии диагностики далеко зашедшего заболевания также возникает необходимость определения уровня кортизола в разное время суток — тогда кровь берут несколько раз в день.

Можно ли снизить уровень кортизола

Снижение уровня кортизола очень важно для нашего здоровья. Когда мы говорим о снижении концентрации такого гормона, первое, что подразумевается, — снижение уровня стресса на организм. Специалисты дают такие советы, которые способны влиять на уровень кортизола в организме:

Высыпайтесь. Во время сна производится мелатонин, являющийся одним из важнейших оксидантов и антагонистом гормона стресса. Здоровый сон – лучший союзник в борьбе со стрессом.

Введите в свою жизнь умеренную физическую активность. Необязательно сразу бегать или идти в спортзал. Достаточно ежедневных прогулок, занятий йогой или езды на велосипеде. Важно, чтобы занятия, которыми вы занимаетесь, помогали вам расслабиться.

Попытайтесь медитировать. Благодаря простым техникам медитации вы снизите артериальное давление и успокоите дыхание. Благодаря этому вы добьетесь состояния глубокого расслабления.

В рационе человека, желающего снизить уровень кортизола, не должно не хватать полезных жиров и продуктов, богатых антиоксидантами и магнием. Поэтому рацион питания следует разнообразить такими продуктами, как зеленый чай, темный шоколад и какао, оливковое масло, грецкие орехи и миндаль.

Еще одним важным ингредиентом, который следует включить в ежедневный рацион, является фосфатидилсерин. Фосфатидилсерин — это фосфолипид, который влияет на кортизол, его можно найти в таких продуктах, как атлантическая сельдь, овощи, белая фасоль, цельнозерновой ячмень, куриная печень или тунец.

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