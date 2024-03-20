Гормональный дисбаланс: гормоны, которые влияют на набор лишнего веса

Гормональный дисбаланс может являться одной из главных причин набора лишнего веса.

Гормоны играют ключевую роль в регулировании метаболизма, аппетита и распределении жира в организме. Дисбаланс этих химических веществ может привести к набору лишнего веса и другим проблемам со здоровьем. Диетолог Фредди Папаис раскрывает, какие гормоны могут влиять на ваше тело и способствовать набору килограммов.

Гормоны щитовидной железы

Щитовидная железа производит гормоны, которые влияют на многие клетки тела и контролируют обмен веществ, температуру тела, сердечный ритм и другие физиологические процессы. Если метаболизм замедляется из-за проблем со щитовидной железой – возможен набор избыточного веса.

Кортизол

Гормон стресса, выделяемый организмом в ответ на стрессовые ситуации. Повышенный уровень кортизола может привести к накоплению жира.

Эстроген

Этот женский гормон может способствовать увеличению аппетита и накоплению жира, что может привести к лишнему весу.

Инсулин

Гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Повышенный уровень инсулина может привести к увеличению накопления жира, особенно в зоне бедер.

Понимание влияния гормонов на лишний вес может помочь сохранить здоровье и поддержать оптимальную массу тела.

В первую очередь нужно обратится к доктору.

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