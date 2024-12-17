Гормоны: их типы и влияние на организм

Гормоны – это молекулярные вещества, производимые многоклеточными организмами. Они позволяют разным частям тела – органам, тканям и мозгу – подавать сигналы и общаться друг с другом.
Издание Psychology Today рассказало, что благодаря гормональным сигналам регулируются большинство физиологических и поведенческих процессов организма: сон, пищеварение, сексуальная функция, стресс, настроение и т.д. Они могут состоять из аминокислот, белков, жирных кислот или быть классифицированными как стероиды.
Типы гормонов и их влияние на организм
Адреналин
Гормон и нейромедиатор, выделяющийся надпочечниками и некоторыми нейронами в мозге.
- Когда активен: во время стрессовых, эмоционально насыщенных или опасных ситуаций.
- Влияние: адреналин ускоряет частоту сердечных сокращений, стимулирует приток крови к мозгу и мышцам, позволяет телу быстро реагировать в ситуациях "бей или беги".
Кортизол
Гормон стресса, вырабатываемый надпочечником.
- Функции: регулирует уровень сахара в крови и ослабляет воспаление.
- Влияние: во время стресса организм выделяет кортизол, чтобы повысить уровень глюкозы в крови.
Дофамин
Гормон и нейромедиатор, известный как "гормон хорошего самочувствия".
- Функции: стимулирует удовлетворение, вознаграждение, мотивацию.
- Влияние: выделяется во время приятных занятий – еды, секса, физических упражнений и побуждает нас искать полезную деятельность.
Эстроген
Половой гормон, ключевой для женского организма, но присутствует и у мужчин.
- Функции: регулирует менструальный цикл, здоровье влагалища и либидо.
- Влияние: жизненно важное значение для здоровья мозга, регуляции настроения, памяти и эмоциональной стабильности.
Грелин
Гормон голода, производимый желудочно-кишечным трактом.
- Функции: повышает аппетит, сигнализирует о голоде.
- Влияние: производство грелина регулируется временем приема пищи, суточными ритмами и уровнем сахара в крови.
Гормон роста (HGH)
Гормон, стимулирующий рост, восстановление клеток и обмен веществ.
- Функции: способствует росту мышц, костей, а также омоложению тканей.
- Влияние: самое активное в период полового созревания. Важно для иммунитета, здоровья кожи, волос и регенерации организма.
Инсулин
Гормон, регулирующий уровень сахара в крови.
- Функции: помогает глюкозе проникать в клетки для получения энергии.
- Влияние: недостаток инсулина или устойчивость к нему приводят к диабету.
Лептин
Гормон сытости, производимый жировой тканью.
- Функции: сигнализирует о насыщении и снижает аппетит.
- Влияние: нарушение чувствительности к лептину может привести к ожирению.
Мелатонин
Гормон сна, вырабатываемый шишковидной железой.
- Функции: регулирует цикл сна и бодрствования.
- Воздействие: пик мелатонина приходится на вечер, это помогает уснуть.
Норадреналин
Гормон и нейромедиатор, связанный с реакцией на стресс.
- Функции: повышает внимание, ускоряет сердцебиение и давление.
- Воздействие: помогает мозгу и телу реагировать на опасность.
Окситоцин
Гормон, известный как "гормон любви".
- Функции: способствует формированию связей, романтических отношений и привязанности между родителями и детьми.
- Влияние: выделяется во время объятий, секса, родов и кормления грудью.
Прогестерон
Гормон, главным образом влияющий на женскую репродуктивную систему.
- Функции: регулирует менструальный цикл и беременность.
Тестостерон
Половой гормон, ключевой для мужчин, но присутствует и у женщин.
- Функции: влияет на развитие мышечной массы, либидо и агрессию.
- Воздействие: помогает поддерживать физическую силу и здоровье.
Вазопрессин
Гормон, регулирующий артериальное давление и кровообращение.
- Функции: может влиять на социальное поведение и регулировать уровень воды в организме.
Гормоны – это класс сигнальных молекул, существующих во всех многоклеточных организмах. У людей наиболее известны такие гормоны, как мелатонин, тестостерон и кортизол. Они играют важную роль в здоровье и функционировании тела и мозга, влияют на настроение, поведение, привлекательность и другие аспекты нашей жизни.
Читайте также: