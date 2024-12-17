Гормоны: их типы и влияние на организм

Гормоны – это молекулярные вещества, производимые многоклеточными организмами. Они позволяют разным частям тела – органам, тканям и мозгу – подавать сигналы и общаться друг с другом.

Издание Psychology Today рассказало, что благодаря гормональным сигналам регулируются большинство физиологических и поведенческих процессов организма: сон, пищеварение, сексуальная функция, стресс, настроение и т.д. Они могут состоять из аминокислот, белков, жирных кислот или быть классифицированными как стероиды.

Типы гормонов и их влияние на организм

Адреналин

Гормон и нейромедиатор, выделяющийся надпочечниками и некоторыми нейронами в мозге.

Когда активен: во время стрессовых, эмоционально насыщенных или опасных ситуаций.

во время стрессовых, эмоционально насыщенных или опасных ситуаций. Влияние: адреналин ускоряет частоту сердечных сокращений, стимулирует приток крови к мозгу и мышцам, позволяет телу быстро реагировать в ситуациях "бей или беги".

Кортизол

Гормон стресса, вырабатываемый надпочечником.

Функции : регулирует уровень сахара в крови и ослабляет воспаление.

: регулирует уровень сахара в крови и ослабляет воспаление. Влияние: во время стресса организм выделяет кортизол, чтобы повысить уровень глюкозы в крови.

Дофамин

Гормон и нейромедиатор, известный как "гормон хорошего самочувствия".

Функции : стимулирует удовлетворение, вознаграждение, мотивацию.

: стимулирует удовлетворение, вознаграждение, мотивацию. Влияние: выделяется во время приятных занятий – еды, секса, физических упражнений и побуждает нас искать полезную деятельность.

Эстроген

Половой гормон, ключевой для женского организма, но присутствует и у мужчин.

Функции : регулирует менструальный цикл, здоровье влагалища и либидо.

: регулирует менструальный цикл, здоровье влагалища и либидо. Влияние: жизненно важное значение для здоровья мозга, регуляции настроения, памяти и эмоциональной стабильности.

Грелин

Гормон голода, производимый желудочно-кишечным трактом.

Функции : повышает аппетит, сигнализирует о голоде.

: повышает аппетит, сигнализирует о голоде. Влияние: производство грелина регулируется временем приема пищи, суточными ритмами и уровнем сахара в крови.

Гормон роста (HGH)

Гормон, стимулирующий рост, восстановление клеток и обмен веществ.

Функции : способствует росту мышц, костей, а также омоложению тканей.

: способствует росту мышц, костей, а также омоложению тканей. Влияние: самое активное в период полового созревания. Важно для иммунитета, здоровья кожи, волос и регенерации организма.

Инсулин

Гормон, регулирующий уровень сахара в крови.

Функции : помогает глюкозе проникать в клетки для получения энергии.

: помогает глюкозе проникать в клетки для получения энергии. Влияние: недостаток инсулина или устойчивость к нему приводят к диабету.

Лептин

Гормон сытости, производимый жировой тканью.

Функции : сигнализирует о насыщении и снижает аппетит.

: сигнализирует о насыщении и снижает аппетит. Влияние: нарушение чувствительности к лептину может привести к ожирению.

Мелатонин

Гормон сна, вырабатываемый шишковидной железой.

Функции : регулирует цикл сна и бодрствования.

: регулирует цикл сна и бодрствования. Воздействие: пик мелатонина приходится на вечер, это помогает уснуть.

Норадреналин

Гормон и нейромедиатор, связанный с реакцией на стресс.

Функции : повышает внимание, ускоряет сердцебиение и давление.

: повышает внимание, ускоряет сердцебиение и давление. Воздействие: помогает мозгу и телу реагировать на опасность.

Окситоцин

Гормон, известный как "гормон любви".

Функции : способствует формированию связей, романтических отношений и привязанности между родителями и детьми.

: способствует формированию связей, романтических отношений и привязанности между родителями и детьми. Влияние: выделяется во время объятий, секса, родов и кормления грудью.

Прогестерон

Гормон, главным образом влияющий на женскую репродуктивную систему.

Функции: регулирует менструальный цикл и беременность.

Тестостерон

Половой гормон, ключевой для мужчин, но присутствует и у женщин.

Функции : влияет на развитие мышечной массы, либидо и агрессию.

: влияет на развитие мышечной массы, либидо и агрессию. Воздействие: помогает поддерживать физическую силу и здоровье.

Вазопрессин

Гормон, регулирующий артериальное давление и кровообращение.

Функции: может влиять на социальное поведение и регулировать уровень воды в организме.

Гормоны – это класс сигнальных молекул, существующих во всех многоклеточных организмах. У людей наиболее известны такие гормоны, как мелатонин, тестостерон и кортизол. Они играют важную роль в здоровье и функционировании тела и мозга, влияют на настроение, поведение, привлекательность и другие аспекты нашей жизни.

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