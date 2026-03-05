Горячая ванна против высокого давления / © Credits

Мы привыкли воспринимать горячую ванну как способ расслабиться после долгого дня. Однако исследование, опубликованное в журнале Journal of Applied Physiology, добавляет к этому ритуалу новый смысл, об этом рассказало издание News Medical.

Ученые проанализировали имеющиеся исследования о влиянии горячего водного погружения на артериальное давление и пришли к выводу, что метод имеет перспективу, однако пока требует более глубокого изучения. Поэтому разбираемся, может ли горячая ванна стать частью современного антивозрастного и полезного для сердца стиля жизни.

Что такое гипертония

Гипертония — это состояние, когда артериальное давление равно или превышает 130/80 мм рт. ст. Сегодня более 30% взрослых в мире живут с повышенным давлением. После 65 лет эта цифра достигает примерно 50%.

Однако, есть хорошая новость — снижение систолического давления всего на 10 мм рт. ст. уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%, а риск инсульта — почти вдвое. Учитывая, что уровень физической активности снижается, а стресс — наоборот растет, ученые активно ищут дополнительные способы поддержания здоровья сердца.

Традиция принятия горячей ванны

Погружение в горячую воду — не новая идея. Японские онсены, турецкие хамамы, римские термы, скандинавские геотермальные источники — в разных культурах горячая вода веками ассоциируется с исцелением, очищением и восстановлением.

У людей, которые регулярно принимают горячие ванны, примерно на 28% более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, важно помнить, что это корреляция, а не доказанная причинно-следственная связь.

Что происходит с телом в горячей воде

Стандартная терапевтическая температура — 39-40°C. Во время 15-30-минутного погружения:

повышается температура тела

частота сердечных сокращений может возрастать до 160 уд./мин

сосуды расширяются

артериальное давление временно снижается

И что интересно, эти реакции очень напоминают физиологические эффекты умеренной физической нагрузки.

Механизмы снижения давления

Расширение сосудов. Горячая вода вызывает вазодилатацию — сосуды расширяются, уменьшается общее сосудистое сопротивление, а значит, падает давление.

Оксид азота — естественный «релаксант» для сосудов. После регулярных процедур повышается выработка оксида азота — вещества, которое расслабляет сосуды и улучшает их функцию.

VEGF и рост новых сосудов. Через 12 недель регулярных процедур уровень сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) возрастал примерно на 60%. Это стимулирует образование новых капилляров и улучшает кровообращение.

Нервная система и антистресс-эффект. Погружение активирует парасимпатическую нервную систему — ту самую, которая отвечает за состояние «отдыха и восстановления». Снижается уровень стресса, улучшается сон, нормализуется гормональный баланс. А хронический стресс, как известно, один из ключевых факторов повышения давления.

Нюансы

Не все исследования одинаково оптимистичны.

Большинство экспериментов имели небольшое количество участников.

Не всегда использовался 24-часовой амбулаторный мониторинг давления — «золотой стандарт» измерения.

У молодых здоровых людей эффект часто был минимальным или неустойчивым.

Самые стабильные результаты наблюдались у:

людей старшего возраста

пациентов с гипертонией, которую уже лечат

В то же время у людей с нелеченной гипертонией результаты были противоречивыми.

Безопасность превыше всего

Исследователи не рекомендуют экстремальные температуры 42-43°C, особенно людям старшего возраста или тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. Оптимальные параметры:

температура 39-40°C

продолжительность около 30 мин

И главное, горячие ванны не должны заменять:

антигипертензивные препараты

физическую активность

контроль веса

рекомендации врача

Это — дополнение, а не альтернатива.

Больше, чем просто давление

Кроме потенциального влияния на артериальное давление, регулярное тепловое погружение связывают с:

улучшением качества сна

снижением маркеров стресса

повышением психологического счастья

улучшением кардио респираторной выносливости

Горячая ванна — это не магическая таблетка от гипертонии, но это перспективный, доступный и приятный способ поддержания сердечно-сосудистого здоровья. Однако, если вас беспокоит повышенное давление, необходимо обязательно обратиться к врачу.

Наука подтверждает, что регулярное умеренное тепловое погружение может снижать давление в определенных группах людей, улучшать состояние сосудов и уменьшать стресс. Впрочем, пока исследований недостаточно, чтобы рекомендовать этот метод как самостоятельное лечение.

Так что если вам нравится вечерний ритуал с горячей ванной — отлично. Просто помните, что лучший эффект дает сочетание движения, сбалансированного питания, медицинского контроля и немного роскошной заботы о себе.