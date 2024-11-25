Горячие блюда вызывают рак: почему с ними нужно быть осторожными, рассказал врач

Температура пищи и напитков, которые мы употребляем, может оказывать непосредственное влияние на состояние нашего здоровья.

Врач Serhii Pisotskyi на своей странице рассказал об опасности употребления горячей пищи и напитков, которые могут вызвать серьезные заболевания, в частности онкологические.

В чем опасность горячих блюд

Еда и напитки с температурой более 60°C считаются горячими. Постоянное употребление таких продуктов травмирует слизистую ротовой полости, пищевода и даже желудка. Это приводит к термическим ожогам, провоцирующим хроническое воспаление.

Именно постоянное раздражение и воспалительные процессы значительно повышают риск образования злокачественных опухолей в этих участках. Речь идет о раке полости рта, языка, губ и пищевода.

Эта проблема уже неоднократно обсуждалась врачами, особое внимание обращают на статистические данные из стран, где традиционно употребляют горячие напитки и блюда. Например, в Иране, Китае и многих других странах Азии показатели заболеваемости раком пищевода и полости рта значительно выше, чем в регионах, где употребление горячей пищи не является распространенной привычкой. Хроническое термическое воздействие на слизистые повышает риск развития раковых опухолей в несколько раз.

Как обезопасить себя и своих детей

Не приучайте к горячему . Учите себя и своих детей избегать еды, снятой с плиты или печи.

. Учите себя и своих детей избегать еды, снятой с плиты или печи. Проверяйте температуру еды. Перед тем как употреблять в пищу напиток или блюдо, дайте им немного остыть.

Перед тем как употреблять в пищу напиток или блюдо, дайте им немного остыть. Слушайте свое тело. Чувство жжения во рту или в горле является сигналом прекращения потребления горячего.

Чувство жжения во рту или в горле является сигналом прекращения потребления горячего. Выбирайте теплое, а не горячее. Еда, которую комфортно есть, не травмирует слизистую и не вызывает воспаления.

На что еще обратить внимание

Кроме горячей пищи, важно также избегать дополнительных раздражителей, таких как острые приправы или агрессивные напитки. Здоровый баланс и внимательность к своим привычкам помогут сохранить здоровье на долгие годы. Поэтому помните, вкус еды не меняется, если она немного остынет, но ее влияние на ваше здоровье может стать более положительным.

Недавно мы писали о топ-5 первых признаках рака.

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