Грибок ногтей: советы по профилактике этого заболевания

По словам экспертов из издания American Academy of Dermatology Association, гораздо легче предотвратить, чем лечить. Полное лечение может длиться до года и иногда требует назначения врача. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши ногти на ногах или руках оставались здоровыми и ухоженными, запомните эти советы, они очень просты, но спасают от долговременных проблем.

Грибки любят теплую, влажную среду. Закрытая обувь, влажные носки, душ в спортзале, бассейн, даже обычный педикюр могут стать стартом инфекции.

Полезные правила

Держите стопы чистыми и сухими. Это базовый и самый важный совет. Носите носки, которые отводят влагу и меняйте их ежедневно. Если же вспотели, смените их сразу. Также давайте обуви сутки на полное высыхание и выбирайте обувь из материалов, которые «дышат», таких как кожа, текстиль или сетка. Влажность — идеальные условия для грибка и ваша задача — не дать ему шанса. Используйте противогрибковый спрей или пудру. Особенно перед тренировкой или в жару. Это профилактика, не лечение, но она не даст грибку задержаться в вашей обуви. Не ходите босиком во «влажных» зонах. Спортзал, душевая, спа, бассейн, именно в таких местах грибки живут буквально на поверхности, поэтому всегда имейте с собой сланцы или тапочки. Не делитесь личными вещами. Помните простое правило: нет чужим полотенцам, носкам, обуви, пилочкам и кусачкам. Грибок легко передается между людьми. Подстригайте коротко ногти. Так грибкам будет сложнее «поселиться» под ногтем. На ногах обрезайте прямо, не закругляйте. На руках просто поддерживайте аккуратную короткую форму. Дезинфицируйте инструменты после каждого использования. Это не преувеличение, это базовая гигиена. Если у вас есть грибок или бородавки смешайте 1 стакан воды и 1 ст. л. отбеливателя. Замочите инструменты на 5 мин. Если инфекции нет просто протрите или замочите в спирте на 5 мин. После этого, дайте полностью высохнуть. В салоне проверяйте стерильность. Прежде чем сесть на маникюр или педикюр, убедитесь, что инструменты достают из стерильных пакетов и ванночки дезинфицируют между клиентами. Если же нет, спокойно попросите продезинфицировать или выберите другой салон. «Стопу атлета» необходимо немедленно лечить. Симптомами этого заболевания являются шелушение между пальцами, трещины, зуд или жжение и покраснение. Это грибковая инфекция кожи, которая очень легко переходит на ногти. Во время лечения обработайте или замените обувь. Грибок может «жить» в обуви и вызвать повторное заражение. Используйте специальные дезинфекторы, УФ-приборы или замените старую пару. Носки стирайте на высокой температуре. Регулярно проверяйте ногти. Если видите утолщение, расслоение, изменение цвета или ноготь начинает отходить, время к дерматологу. На ранних стадиях грибок лечится быстрее и легче. Если кто-то в семье имеет грибок, лечиться должны все. Фунгические инфекции легко циркулируют в доме. Пока заражен кто-то один, рискуют все.

Грибок ногтей — это не что-то «ужасное» или редкое, но это то, что требует внимания и профилактики. Немного дисциплины, несколько простых правил ежедневного ухода и ваши ногти будут оставаться здоровыми и ухоженными, а лечение, которое может длиться до года, вам просто не понадобится.