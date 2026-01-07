Грибы могут укрепить здоровье мозга: почему ученые считают, что они могут замедлить старение

Грибы / © Credits

Когда речь идет о здоровье мозга, вы можете подумать об омега-3, листовой зелени или ягодах. Но есть еще один питательный элемент, который привлекает внимание, и он, возможно, уже есть на вашей кухне.

Что это за элемент и где он содержится, рассказывает GoodHousekeeping.

Эрготионеин, или ERGO, — это мощный антиоксидант, который содержится преимущественно в грибах, и ученые все больше интересуются его потенциальной ролью в защите мозга с возрастом.

Хотя наука все еще развивается, эксперты говорят, что это уникальное соединение является перспективным для защиты мозга, направленной на окислительный стресс и воспаление, два основных фактора, способствующих когнитивному снижению. Вот более подробный обзор ERGO, что говорят исследования на данный момент и как получить больше его в своем рационе.

Что такое ERGO

Эрготионеин, или ERGO, — это аминокислота с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, роль которой в здоровье мозга исследуется. ERGO может защищать от оксидативного стресса, как и другие антиоксиданты (то есть витамины С и Е и селен), но на самом деле может быть более стабильным в организме.

После употребления ERGO концентрируется в тканях, которые сталкиваются с большим оксидативным стрессом, таких как мозг. Поскольку оксидативный стресс и воспаление являются ключевыми факторами старения мозга и нейродегенеративных заболеваний, ERGO, который специально накапливается в мозге и действует как «защитник клеток», может играть определенную роль в долгосрочном когнитивном здоровье.

Польза ERGO для здоровья

Исследование ERGO все еще находится на ранних стадиях, но результаты пока что являются многообещающими, и клинические испытания продолжаются. Хотя ERGO был открыт более века назад, недавно он привлек внимание благодаря своим потенциальным преимуществам для здоровья мозга.

Это чрезвычайно совместимый, мощный и долговечный антиоксидант, который защищает митохондрии, наш центральный узел для производства энергии, метаболизма и здорового старения, ERGO может быть важным для долгосрочного когнитивного здоровья, поддерживая выживание и гибкость клеток мозга, а также уменьшая образование и повреждения, вызванные амилоидными бляшками и тау-клубками, которые являются известными признаками когнитивного снижения и деменции. Пока эти механизмы в значительной степени основаны на данных о животных, поэтому для доказывания причинно-следственных связей требуются дополнительные клинические данные.

Тем не менее люди с лучшей когнитивной функцией, как правило, имеют более высокий уровень ERGO, а низкий уровень связан с худшей когнитивной функцией и более быстрым когнитивным снижением у пожилых людей. Некоторое снижение ERGO является распространенным явлением при нормальном старении, но оно падает еще быстрее у людей с когнитивными нарушениями. Пилотные клинические испытания показывают, что ERGO может улучшить когнитивные функции и способность к обучению. Наблюдательные исследования показали, что люди с легкими когнитивными нарушениями и низким уровнем ERGO имели на 12% большую вероятность прогрессирования к болезни Альцгеймера в течение двух лет по сравнению с аналогичными пациентами с более высоким уровнем ERGO.

Поскольку грибы являются таким богатым источником ERGO, исследователи считают, что ERGO может быть одним из ключевых защитных соединений.

Какие грибы имеют больше всего ERGO

Исследования показали, что большее количество грибов положительно связано с лучшей когнитивной функцией и связано с меньшим риском легких когнитивных нарушений. Исследование показало, что участники, которые потребляли более двух порций грибов в неделю (около 1,5 стакана вареных), имели примерно на 50% ниже шансы развития легких когнитивных нарушений по сравнению с теми, кто ел грибы реже одного раза в неделю. Поскольку ERGO — это антиоксидант, вырабатываемый только грибами и некоторыми бактериями, исследователи считают, что ERGO может быть одним из ключевых защитных соединений.

Вешенки и шиитаке имеют особенно высокое содержание ERGO, хотя даже обычные белые грибы содержат больше ERGO, чем большинство других продуктов. ERGO содержится в некоторых ферментированных продуктах, а меньшие количества — в растительных продуктах, выращенных в почве, используемой вместе с грибами.

Сколько грибов необходимо есть для здоровья мозга

Итак, сколько вы должны есть? Рекомендуется употреблять разнообразные грибы четыре раза в неделю или чаще для полноценного здоровья мозга.

Кроме того, грибы также обеспечивают другие питательные преимущества, такие как клетчатка, витамины и минералы, связанные со здоровьем мозга, такие как витамины группы В, медь и селен.

Как добавить больше грибов к своему рациону

Для людей, которые не привыкли готовить грибы из-за их текстуры или вкуса, существует много простых способов включить их в блюда.

Можно нарезать или измельчить грибы в кухонном комбайне и взбить их в фарш для бургеров, фрикаделек или начинки для тако. Запекание грибов до золотистой и хрустящей корочки может уменьшить их мягкость и раскрыть их вкус, что делает их отличным дополнением к зерновым блюдам и салатам. Можно также обжаривать грибы для омлетов или яиц и использовать их как любимую начинку для пиццы.

Различные сорта грибов имеют разную текстуру, поэтому попытка сочетания может помочь со вкусом и ощущением во рту. Грибы эноки, например, мягкие и становятся похожими на лапшу после приготовления, а тонкие ломтики приправленных грибов можно жарить или запекать, чтобы сделать «чипсы», которые подходят как закуски или начинки для салатов. Белые шампиньоны имеют мягкий, нейтральный вкус, тогда как коричневые грибы, такие как кремини (беби бела) и портобелло, предлагают более насыщенный, глубокий вкус.

Заключение

ERGO — мощный антиоксидант, который может поддерживать здоровье мозга. Нужны дополнительные исследования, но пока что более высокие уровни ERGO связаны с лучшим мышлением и памятью, тогда как более низкие уровни связаны с риском когнитивного снижения.

Организм не может самостоятельно производить ERGO, но грибы являются лучшим источником в пище, и их легко добавлять в блюда. Вы можете нарезать или измельчить их для соусов, супов или блюд из мясного фарша, запекать или жарить на воздухе ломтики для хрустящей закуски, или пассеровать их для омлетов, зерновых мисок или пиццы. Целые грибы лучше всего, потому что они обеспечивают ERGO вместе с клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают общее здоровье мозга. Употребление разнообразных грибов несколько раз в неделю — это простой способ получить больше ERGO в своем рационе, что может помочь защитить ваш мозг с возрастом.