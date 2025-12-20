Грипп: все, что нужно знать о сезонной вакцине / © Associated Press

Если вы еще думаете о прививке или уже получили ее, важно знать несколько фактов, которые помогут пережить холодные месяцы с минимальным риском, об этом рассказало издание RTÉ.

Вакцине против гриппа требуется около двух недель, чтобы достичь максимальной эффективности. Почему так долго, потому что иммунной системе нужно время, чтобы выработать антитела, которые будут защищать вас от вирусов гриппа.

Если вы почувствовали симптомы гриппа вскоре после прививки, это не значит, что вакцина не работает. Вирус может быть уже в вашем организме, но еще не проявил себя. В таком случае вакцина не ухудшит состояние, наоборот, поможет иммунитету в будущем.

Вакцина не делает вас больными

Многие боятся, что прививка может вызвать болезнь, особенно если в этом году циркулирует особенно агрессивный штамм. На самом деле все современные вакцины содержат ослабленные или «показательные» частицы вируса, которые тренируют иммунитет и не вызывают настоящей инфекции. Возможна небольшая слабость или боль в месте инъекции в течение 24 часов, это нормальная реакция организма.

Можно ли делать COVID и гриппозную вакцину одновременно

Иммунитет хорошо реагирует на обе вакцины одновременно, а побочные эффекты обычно очень мягкие — легкая температура, ломота в мышцах или боль в месте укола, которые проходят через 24 часа.

Когда лучше вакцинироваться

Защита от гриппа длится примерно три месяца, поэтому оптимальное время для прививки — начало осени, обычно октябрь-ноябрь. Это позволяет организму быть готовым к пику сезонных случаев, но не слишком рано, чтобы защита не ослабла к концу зимы.

Нужна ли вакцина, если вы уже болели

Грипп — это не один штамм вируса. Ежегодно циркулируют несколько разных вариантов. Даже если вы уже переболели, вакцина защитит от других штаммов и поможет избежать осложнений.

Особое внимание людям, со слабым иммунитетом

Ослабленный иммунитет повышает риск тяжелого течения гриппа. Вакцина все равно дает защиту, даже если организм не может выработать максимальное количество антител. Чтобы быть в безопасности, ограничивайте контакты с больными, используйте маски и другие средства защиты, также поощряйте родственников вакцинироваться, ведь это дополнительный щит для вас.

Почему стоит вакцинироваться даже в «неидеальные» годы

Каждый год ученые по всему миру предсказывают, какие штаммы будут циркулировать. Они анализируют вирусы, которые появляются в южном полушарии, чтобы успеть подготовить вакцину.

Иногда прогноз не совсем точный, и вакцина не идеально соответствует штаммам. Но даже тогда она значительно снижает риск тяжелой болезни и распространения вируса среди других.

Прививка не гарантирует, что вы вообще не заболеете, но помогает избежать тяжелого течения болезни, защитить близких, особенно уязвимых, и уменьшить нагрузку на больницы и медиков. В этом сезоне не откладывайте вакцинацию на потом — позаботьтесь о себе, чтобы провести зиму здоровыми и энергичными.