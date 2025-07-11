Грудное молоко: какой у него вкус и почему его называют «жидким золотом» / © Associated Press

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Грудное молоко — это больше, чем просто еда для младенцев. Его часто называют «жидким золотом» за уникальный состав и неоценимую пользу для здоровья малыша. Но что именно мы знаем об этом продукте, какой он на вкус, могут ли его употреблять взрослые и почему исследователи так активно изучают его лечебные свойства? На эти вопросы попробовало ответить издание Healthline Media.

Какой вкус у грудного молока

Самые распространенные описания — «сладкое», «нежное», «как подслащенное миндальное молоко» или «немного похоже на растопленное мороженое». Некоторые сравнивают вкус с дыней, медом, водой с сахаром или даже огурцами.

И все же вкус меняется в зависимости от:

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рациона мамы

времени суток

индивидуальных особенностей организма

Интересно, что дети, которые были на грудном вскармливании достаточно долго, описывают его как «очень-очень сладкое молоко».

Запах

Большинство мам говорят, что грудное молоко пахнет так же как и на вкус — нежно, сладко, молочно. В некоторых случаях оно имеет мыльный запах — это связано с высоким содержанием фермента липазы, который расщепляет жиры.

Если молоко было заморожено и разморожено — запах может быть немного кисловатым, но это нормально. Зато если молоко испорчено (например, из-за неправильного хранения), запах будет «с душком», как у скисшего коровьего молока.

Разница в консистенции грудного и коровьего молока

Грудное молоко реже и водянистее, чем то, к чему мы привыкли в магазине. Оно выглядит как немного разбавленное коровье молоко и имеет легкий, светлый оттенок. Поэтому вряд ли оно подойдет к вашему латте, но это и не его предназначение.

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Состав грудного молока

Это уникальный коктейль из:

воды

жиров

белков

витаминов и микроэлементов

ферментов

гормонов роста

иммунных факторов

В грудном молоке есть вещества, которые защищают от инфекций, воспалений, способствуют развитию мозга, формированию органов и даже влияют на состав микрофлоры кишечника ребенка.

Могут ли взрослые пить грудное молоко

Медицински — да, но с большими оговорками. Грудное молоко — это биологическая жидкость. Она может передавать инфекции, если его не проверяли (например, ВИЧ или гепатиты). Поэтому не стоит просить знакомую маму или покупать молоко в интернете.

Для чего взрослые пьют грудное молоко

некоторые бодибилдеры считают его «суперфудом» (научных подтверждений эффективности нет)

пациенты с онкологией или иммунными расстройствами пробовали его как поддерживающую терапию

сейчас изучается компонент HAMLET — белковое соединение, которое может вызвать апоптоз (смерть раковых клеток). Однако это только лабораторные исследования, а клинические доказательства на людях пока отсутствуют

Использование грудного молока в быту

Его используют наружно:

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для лечения ожогов

при конъюнктивите («кислые» глаза у младенцев)

при пеленочном дерматите

для обрабатывания мелких ран

Это природный антисептик, который помогает уменьшить воспаление и ускоряет заживление. Взрослым оно не нужно для ежедневного употребления. Но для младенца — это настоящий дар природы, в котором собрана вся мудрость эволюции.

И хотя в кафе латте на грудном молоке не подают (и не стоит!), мы точно уверены в одном, грудное молоко — это не просто еда, а символ заботы, связи и жизни.