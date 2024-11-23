Грудное вскармливание и физические упражнения: все, что нужно знать о тренировках в этот период

Восстановление физической активности после рождения ребенка может быть непростым заданием. Бессонные ночи, постоянный уход за малышом и новый ритм жизни часто оставляют мало места для тренировок. К тому же грудное вскармливание имеет свои нюансы, из-за которых многие женщины откладывают физические упражнения.

Не повлияют ли тренировки на количество молока, безопасно ли это для мамы и ребенка, как организовать все так, чтобы чувствовать себя комфортно – ответы на все это попыталось дать издание Stylist.

Преимущества физических упражнений во время грудного вскармливания

Физические упражнения во время грудного вскармливания обладают многими положительными аспектами, которые могут положительно повлиять как на маму, так и на малыша.

Поддержка эмоционального и физического состояния. Регулярные тренировки помогают бороться со стрессом, улучшают психическое состояние и повышают уровень энергии. Это особенно важно в первый год после родов, когда женщины сталкиваются со значительными физическими и эмоциональными изменениями.

Регулярные тренировки помогают бороться со стрессом, улучшают психическое состояние и повышают уровень энергии. Это особенно важно в первый год после родов, когда женщины сталкиваются со значительными физическими и эмоциональными изменениями. Ощущение "возвращение к себе". Для многих молодых мам спорт становится способом вернуть чувство контроля над своим телом и жизнью. Это особенно важно тем, кто привык к активному образу жизни.

Для многих молодых мам спорт становится способом вернуть чувство контроля над своим телом и жизнью. Это особенно важно тем, кто привык к активному образу жизни. Польза для ребенка. Физические упражнения матери могут повышать концентрацию полезных соединений в грудном молоке. Например, соединения, образующиеся в организме после физических нагрузок, способствуют уменьшению риска развития у ребенка таких болезней, как диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

Как физические упражнения влияют на грудное вскармливание

Главный вопрос, который волнует многих женщин: уменьшатся ли количество и качество грудного молока из-за тренировки. К счастью, умеренные физические нагрузки не влияют ни на состав молока, ни на его количество.

Единственное, на что могут повлиять интенсивные тренировки – это временное повышение уровня молочной кислоты в молоке. Это не вредно для малыша, но может немного изменить вкус молока. Если вы замечаете, что ребенок становится привередливым после кормления, возможно, это связано именно с этим. Чтобы избежать таких ситуаций, можно:

Кормить непосредственно перед тренировкой.

Сцеживать молоко заранее.

Подождать около часа после интенсивной тренировки, прежде чем кормить.

Также важно обращать внимание на гидратацию и избегать стресса, чтобы поддерживать баланс организма.

Как безопасно и комфортно тренироваться во время грудного вскармливания

Чтобы возвращение к физическим упражнениям стало приятным и полезным, следует придерживаться нескольких простых правил:

Выберите правильный спортивный бюстгальтер. Комфорт и поддержка – ваши главные приоритеты. Обратите внимание на спортивный бюстгальтер, обеспечивающий оптимальную поддержку груди, учитывая изменения после родов. Использование прокладок для кормления может помочь избежать дискомфорта из-за возможного протекания. Планируйте тренировки с учетом времени кормления. Физические упражнения до или после кормления могут оказывать влияние на ваш комфорт. Если вы чувствуете, что грудь наполнена, попробуйте сцедить немного молока перед тренировкой. Это поможет избежать тяжести и болезненности во время движения. Начните с консультации у специалиста. Перед возвращением к физической активности запишитесь на осмотр врача или физиотерапевта. Беременность и роды оказывают существенное влияние на состояние мышц кора, таза и других систем организма, поэтому важно убедиться, что ваше тело готово к нагрузкам. Будьте осторожны с рисками травм. Грудное вскармливание снижает уровень эстрогена, что может временно повлиять на плотность костной ткани. Кроме того, изменения в структуре таза и суставов могут увеличить риск травм. Добавьте в свой рацион витамины и кальций, чтобы поддержать организм и постепенно увеличивайте нагрузку.

Что следует учитывать при выборе упражнений

Не все виды физических нагрузок все равно подходят для периода грудного вскармливания. Подойдут:

Йога или пилатес: помогают укрепить мышцы коры и улучшить гибкость.

помогают укрепить мышцы коры и улучшить гибкость. Прогулки или легкий бег: поддерживают кардио-здоровье без излишнего стресса для тела.

поддерживают кардио-здоровье без излишнего стресса для тела. Силовые упражнения с малым весом: позволяют постепенно восстанавливать силу мышц.

Избегайте чрезмерных нагрузок, особенно на нижние конечности и спину, если у вас еще есть дискомфорт после беременности.

Слушайте свое тело

Самое важное правило тренировок во время грудного вскармливания – это внимательно прислушиваться к своему телу. Усталость, дискомфорт или боль – сигналы, что ваш организм нуждается в большем отдыхе.

Помните, что ваше тело уже проделывает огромную работу, обеспечивает ребенка молоком. Физические упражнения должны стать поддержкой, а не дополнительным стрессом. Даже короткие, легкие тренировки лучше, чем их полное отсутствие.

Грудное вскармливание и тренировка могут сочетаться гармонично, если вы действуете с учетом своих возможностей и потребностей. Это период вашей жизни, когда важно заботиться не только о малыше, но и о себе.

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