Грудные имплантаты и рак молочной железы: существует ли связь

В 2011 году впервые заговорили о том, что грудные имплантаты вызывают рак. Прошло уже достаточно много лет и теперь мы можем узнать, так оно на самом деле или нет.

Издание HealthLine поделилось со своими читателями информацией, могут ли грудные импланты стать причиной возникновения рака молочной железы. Оказывается, современные исследования не выявили связи между раком молочной железы и грудными имплантатами. Но есть определенные виды имплантов, которые могут повысить риск развития необычного типа лимфомы, который называется анапластическая крупноклеточная лимфома (ALCL).

Грудные импланты и анапластическая крупноклеточная лимфома (ALCL)

В 2011 году, в США, впервые отметили возможную связь между грудными имплантатами и возникновением рака. Это не рак молочной железы, который образуется в клетках груди, а рак иммунной системы под названием – анапластическая крупноклеточная лимфома (ALCL).

ALCL – тип неходжкинской лимфомы, который встречается очень редко. Если говорить о связи этого типа лимфомы и имплантатов, то он развивается в рубцовой ткани и жидкости вблизи имплантата. Как и любой рак, он может распространяться. Без лечения он может привести к смерти. Однако следует помнить, что риск может зависеть от производителя имплантата и от того, текстурирован ли он.

Симптомы анапластической крупноклеточной лимфомы (ALCL)

Увеличение лимфатических узлов;

Лихорадка;

Ночная потливость;

Потеря веса.

К другим симптомам можно также отнести:

Постоянный отек молочной железы;

Шишки или образование у имплантата;

Асимметрия груди;

Чувствительность или боль возле имплантата.

Симптомы могут возникнуть сразу после операции, но чаще всего они развиваются годами. Если вы не уверены в чем-либо или у вас присутствуют определенные симптомы, обратитесь к врачу. Его следующим шагом, скорее всего, будет назначение вам ультразвукового исследования или МРТ. Если вокруг имплантата избыток жидкости, её образец можно получить с помощью аспирации тонкой иглой. Если есть образование, необходима биопсия ткани. Эти образцы будут отправлены в лабораторию для исследования.

Грудные имплантаты и другие виды рака

Нет никаких доказательств того, что грудные имплантаты повышают риск развития любых других видов рака, включая рак молочной железы.

Рецидив рака груди

К сожалению, существует связь между использованием текстурированных имплантатов и риском рецидива рака груди.

Изменения имплантата

Грудные имплантаты и рак молочной железы, существует ли связь / Фото: Getty Images

Рубцовая ткань может изменить форму и упругость импланта, поэтому он больше не будет иметь своего первоначального вида. Инфекция или разрыв имплантата также могут повлечь за собой его изменения. Вот почему многим приходится делать повторную операцию, чтобы удалить их или заменить.

Хотя изменения вокруг грудных имплантатов – норма, они редко вызваны раком. Статистически именно текстурированные имплантаты ассоциируются с ALCL. Возможно, их шероховатая поверхность вызывает воспаление.

Когда нужно убирать имплантаты

Признаки возможной ALCL:

Постоянный отек из-за скопления жидкости;

Шишки или образование в груди или вокруг них, возможно под мышками;

Чувствительность груди или боль;

Уплотнение в груди;

Изменение формы или размера груди.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас есть те или иные симптомы и изменения. Лечение ALCL обычно включает хирургическое удаление имплантата и окружающей рубцовой ткани.

В принципе, если у вас нет никаких симптомов, имплантаты можно не удалять. Но помните, чем дольше у вас импланты, тем больше вероятность разных осложнений. Вам следует регулярно посещать врача для проверки. Однако риск возникновения ALCL маловероятен.

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