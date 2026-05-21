Хантавирус

Хантавирус — это микроорганизм из семейства Bunyaviridae, который вызывает хантавирусную инфекцию. Это серьезное заболевание, которое передается от грызунов, прежде всего диких крыс, через их выделения, например, мочу, кал или слюну, об этом рассказало издание Tua Saúde.

Чаще всего заражение происходит незаметно, когда человек вдыхает пыль, загрязненную частицами вируса, особенно во время уборки закрытых или зараженных помещений. Именно поэтому хантавирус остается редким, но потенциально опасным диагнозом, который важно вовремя распознать.

Симптомы хантавирусной инфекции

Первые признаки могут появиться через 3-60 дней после заражения, но в среднем это около 14 дней. Они часто напоминают другие инфекции, что изрядно затрудняет раннее выявление. К основным симптомам относятся:

лихорадка

головная боль

боль в мышцах и суставах

сильная усталость

боль в животе, тошнота и рвота

сухой кашель, который может переходить в кашель с мокротой и кровью

удушье

пониженное давление и учащенное сердцебиение

С развитием болезни могут поражаться легкие, сердце и почки, это свидетельствует о распространении вируса в организме.

Формы течения болезни

В разных регионах мира хантавирусная инфекция может проявляться по-разному:

Кардиопульмональный синдром (SCPH) — самый распространенный в Бразилии, поражает сердце и легкие

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — чаще встречается в Азии и Европе, может сопровождаться сыпью, кровотечениями и уменьшением мочеиспускания

Диагностика базируется на сочетании клинических симптомов и эпидемиологического анамнеза, в частности контакта с грызунами или их выделениями. Врач может назначить специальные лабораторные тесты.

Как передается хантавирус

Основной путь заражения — вдыхание пыли, загрязненной мочой, калом или слюной инфицированных грызунов. Также возможны контакты с зараженными материалами с последующим попаданием вируса на слизистые (рот, нос, глаза), редко — укус или царапина грызуна.

Передача от человека к человеку для большинства типов вируса не подтверждена. Исключением является вирус Andes в Южной Америке, где в отдельных случаях зафиксировано заражение через тесный контакт.

Важно знать, что хантавирус и лептоспироз — не одно и то же заболевание. Обе инфекции могут передаваться через контакт с грызунами, но хантавирус — вирусное заболевание, а лептоспироз — бактериальная инфекция (Leptospira).

Лечение

Специфического препарата против хантавируса не существует. Лечение заключается в поддержке жизненно важных функций организма. В тяжелых случаях пациентов госпитализируют, иногда в отделение интенсивной терапии. Медицинская помощь может включать поддержку дыхания, контроль работы сердца и функции почек, диализ или искусственную вентиляцию легких при необходимости.

Лечится ли хантавирус

Хантавирусная инфекция может быть излечимой, если лечение начато вовремя в условиях стационара. В то же время возможны осложнения, в частности, хроническая почечная недостаточность или повышенное артериальное давление.

Защита

Профилактика играет ключевую роль. Рекомендуется содержать территорию возле дома чистой, без мусора и зарослей, не подметать сухие следы грызунов, а использовать влажную уборку, проветривать закрытые помещения перед использованием, правильно хранить пищу, недоступно для грызунов, мыть кухонную посуду перед использованием и тщательно мыть руки и пищевые продукты.

Хантавирус — редкая, но потенциально опасная инфекция, которая требует быстрой диагностики и медицинского контроля. Главный риск заключается в том, что первые симптомы легко спутать с другими заболеваниями, а состояние может быстро осложняться. В то же время профилактика остается проще и эффективнее лечения, и это стоит помнить.

