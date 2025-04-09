"Ходячая" пневмония: что это и чем она отличается от обычной

"Ходячая" пневмония / © Credits

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Атипичная или так называемая «ходячая» пневмония — это форма легочного воспаления, которая часто маскируется под обычную простуду. И хотя, на первый взгляд, она не кажется опасной, игнорирование симптомов может иметь серьезные последствия. Издание Medical News Today рассказало, чем отличается «ходящая» пневмония от типичной, как она проявляется, почему возникает и как ее лечить.

Что такое «ходячая» (атипичная) пневмония

Термин «ходячая пневмония» не медицинский — так в народе называют более легкий вариант пневмонии, при котором больной чувствует себя достаточно хорошо, чтобы продлевать привычную жизнь. В медицинской терминологии такая форма болезни называется атипичной пневмонией.

Причина в возбудителях: «ходячую» пневмонию вызывают «атипичные» бактерии — Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и Legionella pneumophila. Их сложно выявить стандартными анализами, а сама инфекция часто протекает без резкого повышения температуры или острых симптомов.

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Симптомы, которые не следует игнорировать

Ходячая пневмония

продолжительный сухой кашель;

усталость, которая не проходит;

головные боли;

повышение температуры тела до 37,5–38 °C;

боль в горле;

легкое удушье во время нагрузок.

Типичная пневмония

высокая температура (до 40°C);

озноб и сильная потливость;

боль в груди во время вдоха;

одышка даже в покое;

спутанность сознания;

синий оттенок губ и ногтей;

кашель с мокротой.

Причины возникновения

Атипичную пневмонию вызывают:

Mycoplasma pneumoniae — самый частый возбудитель среди подростков и молодежи;

Chlamydia pneumoniae — передается воздушно-капельным путем;

Legionella pneumophila — размножается в системах кондиционирования, душах и даже фонтанах.

Типичную пневмонию чаще всего вызывают:

бактерии Streptococcus pneumoniae;

вирусы гриппа, RSV, COVID-19;

грибковые возбудители (реже, но небезопасно для ослабленного иммунитета).

Как диагностируется пневмония

В случае атипичной пневмонии врач может заподозрить болезнь по жалобам пациента, но для точного диагноза требуются:

рентгенография грудной клетки;

анализ крови;

исследование мокроты;

в некоторых случаях — ПЦР-диагностика на микоплазму или хламидии.

Типичная пневмония часто требует более глубокой диагностики, в частности:

посева крови и мокроты;

мониторинга уровня кислорода (пульсоксиметрия);

КТ легких;

анализа артериальной крови

Лечение: домашнее или стационар

Атипичная пневмония

часто лечится дома;

антибиотики;

жаропонижающие препараты;

обильное питье;

отдых, свежий воздух.

Типичная пневмония

требует немедленного лечения, иногда госпитализации;

антибиотики по бактериальной форме;

кислородная терапия в тяжелых случаях;

противовирусные препараты (при необходимости);

поддерживающая терапия (инфузии, питание, ингаляции).

Сколько длится выздоровление

Атипичная пневмония: обычно проходит через 1–2 недели, но кашель может сохраняться месяц.

Типичная пневмония: симптомы исчезают через 1–4 недели, но полное восстановление иногда занимает до 2 месяцев.

Кто в зоне риска

Атипичная пневмония чаще поражает:

детей школьного возраста и подростков;

студентов и военных (в общежитиях или казармах);

работников больниц, детсадов, школ.

Типичная пневмония опасна для:

людей в возрасте 65+;

больных диабетом, сердечными и легочными заболеваниями;

пациентов с ослабленным иммунитетом (рак, ВИЧ, трансплантация);

детей младше 2 лет.

Когда следует немедленно обратиться к врачу

Немедленно вызывайте скорую, если появились:

удушье или осложненное дыхание;

высокая температура, которую невозможно сбить;

спутанность сознания;

синюшность губ, пальцев;

кашель с кровью.

Обратитесь к терапевту, если:

кашель не проходит больше недели;

есть боль в груди во время дыхания;

сохраняется лихорадка, усталость, слабость.

Можно ли уберечься от пневмонии

Да, профилактика — лучшая защита:

регулярно мойте руки с мылом;

проветривайте помещение и избегайте толпы в сезон простуд;

бросайте курить — курение снижает защитные функции легких;

вакцинируйтесь от гриппа и пневмококковой инфекции (особенно в возрасте 65+ или при хронических заболеваниях).

Атипичная («ходящая») пневмония — не такой уж «легкий» недуг, как может показаться. Ее коварство — в незаметном начале, длительном течении и риске осложнений, если его не лечить. Типичная пневмония более опасна, но своевременная помощь и внимательное отношение к своему здоровью — лучшая страховка от тяжелых последствий.