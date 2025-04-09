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"Ходячая" пневмония: что это и чем она отличается от обычной
Ее называют «ходячей» или «бессимптомной», но это вовсе не означает, что она безопасна.
Атипичная или так называемая «ходячая» пневмония — это форма легочного воспаления, которая часто маскируется под обычную простуду. И хотя, на первый взгляд, она не кажется опасной, игнорирование симптомов может иметь серьезные последствия. Издание Medical News Today рассказало, чем отличается «ходящая» пневмония от типичной, как она проявляется, почему возникает и как ее лечить.
Что такое «ходячая» (атипичная) пневмония
Термин «ходячая пневмония» не медицинский — так в народе называют более легкий вариант пневмонии, при котором больной чувствует себя достаточно хорошо, чтобы продлевать привычную жизнь. В медицинской терминологии такая форма болезни называется атипичной пневмонией.
Причина в возбудителях: «ходячую» пневмонию вызывают «атипичные» бактерии — Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и Legionella pneumophila. Их сложно выявить стандартными анализами, а сама инфекция часто протекает без резкого повышения температуры или острых симптомов.
Симптомы, которые не следует игнорировать
Ходячая пневмония
продолжительный сухой кашель;
усталость, которая не проходит;
головные боли;
повышение температуры тела до 37,5–38 °C;
боль в горле;
легкое удушье во время нагрузок.
Типичная пневмония
высокая температура (до 40°C);
озноб и сильная потливость;
боль в груди во время вдоха;
одышка даже в покое;
спутанность сознания;
синий оттенок губ и ногтей;
кашель с мокротой.
Причины возникновения
Атипичную пневмонию вызывают:
Mycoplasma pneumoniae — самый частый возбудитель среди подростков и молодежи;
Chlamydia pneumoniae — передается воздушно-капельным путем;
Legionella pneumophila — размножается в системах кондиционирования, душах и даже фонтанах.
Типичную пневмонию чаще всего вызывают:
бактерии Streptococcus pneumoniae;
вирусы гриппа, RSV, COVID-19;
грибковые возбудители (реже, но небезопасно для ослабленного иммунитета).
Как диагностируется пневмония
В случае атипичной пневмонии врач может заподозрить болезнь по жалобам пациента, но для точного диагноза требуются:
рентгенография грудной клетки;
анализ крови;
исследование мокроты;
в некоторых случаях — ПЦР-диагностика на микоплазму или хламидии.
Типичная пневмония часто требует более глубокой диагностики, в частности:
посева крови и мокроты;
мониторинга уровня кислорода (пульсоксиметрия);
КТ легких;
анализа артериальной крови
Лечение: домашнее или стационар
Атипичная пневмония
часто лечится дома;
антибиотики;
жаропонижающие препараты;
обильное питье;
отдых, свежий воздух.
Типичная пневмония
требует немедленного лечения, иногда госпитализации;
антибиотики по бактериальной форме;
кислородная терапия в тяжелых случаях;
противовирусные препараты (при необходимости);
поддерживающая терапия (инфузии, питание, ингаляции).
Сколько длится выздоровление
Атипичная пневмония: обычно проходит через 1–2 недели, но кашель может сохраняться месяц.
Типичная пневмония: симптомы исчезают через 1–4 недели, но полное восстановление иногда занимает до 2 месяцев.
Кто в зоне риска
Атипичная пневмония чаще поражает:
детей школьного возраста и подростков;
студентов и военных (в общежитиях или казармах);
работников больниц, детсадов, школ.
Типичная пневмония опасна для:
людей в возрасте 65+;
больных диабетом, сердечными и легочными заболеваниями;
пациентов с ослабленным иммунитетом (рак, ВИЧ, трансплантация);
детей младше 2 лет.
Когда следует немедленно обратиться к врачу
Немедленно вызывайте скорую, если появились:
удушье или осложненное дыхание;
высокая температура, которую невозможно сбить;
спутанность сознания;
синюшность губ, пальцев;
кашель с кровью.
Обратитесь к терапевту, если:
кашель не проходит больше недели;
есть боль в груди во время дыхания;
сохраняется лихорадка, усталость, слабость.
Можно ли уберечься от пневмонии
Да, профилактика — лучшая защита:
регулярно мойте руки с мылом;
проветривайте помещение и избегайте толпы в сезон простуд;
бросайте курить — курение снижает защитные функции легких;
вакцинируйтесь от гриппа и пневмококковой инфекции (особенно в возрасте 65+ или при хронических заболеваниях).
Атипичная («ходящая») пневмония — не такой уж «легкий» недуг, как может показаться. Ее коварство — в незаметном начале, длительном течении и риске осложнений, если его не лечить. Типичная пневмония более опасна, но своевременная помощь и внимательное отношение к своему здоровью — лучшая страховка от тяжелых последствий.