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"Ходячая" пневмония: что это и чем она отличается от обычной

Ее называют «ходячей» или «бессимптомной», но это вовсе не означает, что она безопасна.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
"Ходячая" пневмония

"Ходячая" пневмония / © Credits

Атипичная или так называемая «ходячая» пневмония — это форма легочного воспаления, которая часто маскируется под обычную простуду. И хотя, на первый взгляд, она не кажется опасной, игнорирование симптомов может иметь серьезные последствия. Издание Medical News Today рассказало, чем отличается «ходящая» пневмония от типичной, как она проявляется, почему возникает и как ее лечить.

Что такое «ходячая» (атипичная) пневмония

Термин «ходячая пневмония» не медицинский — так в народе называют более легкий вариант пневмонии, при котором больной чувствует себя достаточно хорошо, чтобы продлевать привычную жизнь. В медицинской терминологии такая форма болезни называется атипичной пневмонией.

Причина в возбудителях: «ходячую» пневмонию вызывают «атипичные» бактерии — Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и Legionella pneumophila. Их сложно выявить стандартными анализами, а сама инфекция часто протекает без резкого повышения температуры или острых симптомов.

Симптомы, которые не следует игнорировать

Ходячая пневмония

  • продолжительный сухой кашель;

  • усталость, которая не проходит;

  • головные боли;

  • повышение температуры тела до 37,5–38 °C;

  • боль в горле;

  • легкое удушье во время нагрузок.

Типичная пневмония

  • высокая температура (до 40°C);

  • озноб и сильная потливость;

  • боль в груди во время вдоха;

  • одышка даже в покое;

  • спутанность сознания;

  • синий оттенок губ и ногтей;

  • кашель с мокротой.

Причины возникновения

Атипичную пневмонию вызывают:

  • Mycoplasma pneumoniae — самый частый возбудитель среди подростков и молодежи;

  • Chlamydia pneumoniae — передается воздушно-капельным путем;

  • Legionella pneumophila — размножается в системах кондиционирования, душах и даже фонтанах.

Типичную пневмонию чаще всего вызывают:

  • бактерии Streptococcus pneumoniae;

  • вирусы гриппа, RSV, COVID-19;

  • грибковые возбудители (реже, но небезопасно для ослабленного иммунитета).

Как диагностируется пневмония

В случае атипичной пневмонии врач может заподозрить болезнь по жалобам пациента, но для точного диагноза требуются:

  • рентгенография грудной клетки;

  • анализ крови;

  • исследование мокроты;

  • в некоторых случаях — ПЦР-диагностика на микоплазму или хламидии.

Типичная пневмония часто требует более глубокой диагностики, в частности:

  • посева крови и мокроты;

  • мониторинга уровня кислорода (пульсоксиметрия);

  • КТ легких;

  • анализа артериальной крови

Лечение: домашнее или стационар

Атипичная пневмония

  • часто лечится дома;

  • антибиотики;

  • жаропонижающие препараты;

  • обильное питье;

  • отдых, свежий воздух.

Типичная пневмония

  • требует немедленного лечения, иногда госпитализации;

  • антибиотики по бактериальной форме;

  • кислородная терапия в тяжелых случаях;

  • противовирусные препараты (при необходимости);

  • поддерживающая терапия (инфузии, питание, ингаляции).

Сколько длится выздоровление

  • Атипичная пневмония: обычно проходит через 1–2 недели, но кашель может сохраняться месяц.

  • Типичная пневмония: симптомы исчезают через 1–4 недели, но полное восстановление иногда занимает до 2 месяцев.

Кто в зоне риска

Атипичная пневмония чаще поражает:

  • детей школьного возраста и подростков;

  • студентов и военных (в общежитиях или казармах);

  • работников больниц, детсадов, школ.

Типичная пневмония опасна для:

  • людей в возрасте 65+;

  • больных диабетом, сердечными и легочными заболеваниями;

  • пациентов с ослабленным иммунитетом (рак, ВИЧ, трансплантация);

  • детей младше 2 лет.

Когда следует немедленно обратиться к врачу

Немедленно вызывайте скорую, если появились:

  • удушье или осложненное дыхание;

  • высокая температура, которую невозможно сбить;

  • спутанность сознания;

  • синюшность губ, пальцев;

  • кашель с кровью.

Обратитесь к терапевту, если:

  • кашель не проходит больше недели;

  • есть боль в груди во время дыхания;

  • сохраняется лихорадка, усталость, слабость.

Можно ли уберечься от пневмонии

Да, профилактика — лучшая защита:

  • регулярно мойте руки с мылом;

  • проветривайте помещение и избегайте толпы в сезон простуд;

  • бросайте курить — курение снижает защитные функции легких;

  • вакцинируйтесь от гриппа и пневмококковой инфекции (особенно в возрасте 65+ или при хронических заболеваниях).

Атипичная («ходящая») пневмония — не такой уж «легкий» недуг, как может показаться. Ее коварство — в незаметном начале, длительном течении и риске осложнений, если его не лечить. Типичная пневмония более опасна, но своевременная помощь и внимательное отношение к своему здоровью — лучшая страховка от тяжелых последствий.

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