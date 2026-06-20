Холестерин больше не так страшен: как новые медицинские нормы повлияют на женское здоровье

Холестерин уже не так страшен / © Credits

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У холестерина долгое время была плохая репутация, но на самом деле он — не враг, а необходимый элемент нашего организма. Он участвует в построении клеточных мембран, выработке гормонов, в частности эстрогена и кортизола, синтезе витамина D и образовании желчных кислот. Однако проблема возникает тогда, когда «плохой» LDL-холестерин накапливается в сосудах и постепенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, об этом сообщило издание Woman`s World.

Как объясняет кардиолог Грант Саймонс, у большинства людей организм сам вырабатывает всё необходимое, но избыток — это уже фактор риска. Стандартный анализ липидного профиля обычно включает четыре показателя: общий холестерин, ЛПНП (тот самый «плохой»), HDL («хороший», который помогает очищать сосуды) и триглицериды — жир в крови, связанный с метаболическим здоровьем.

Что считается повышенным уровнем холестерина у женщин

Обновленные подходы дают более четкое представление о «нормах» и рисках. Особенно важны два показателя:

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Уровень ЛПНП свыше 190 мг/дл — повод для немедленного обращения к врачу, особенно при наличии таких факторов риска, как наследственность, диабет или курение.

Уровень триглицеридов выше 500 мг/дл может привести к серьезному воспалению поджелудочной железы.

Новые рекомендации

Обновленные показатели изменяют сам подход к профилактике сердечных заболеваний и делают его более долгосрочным.

Более раннее начало скрининга. Теперь оценку сердечно-сосудистого риска начинают с 30 лет, а раньше — с 40, и продолжают до 79 лет. Долгосрочное мышление. Врачи оценивают не только 10-летний, но и 30-летний риск развития сердечных заболеваний. Ведь сердечные заболевания формируются десятилетиями, а не возникают внезапно. Более чёткие цели для LDL. Теперь женщинам проще понять, к каким показателям стоит стремиться. Тест на Lp (a). Рекомендуется однократное тестирование на Lp (a) — генетический маркер, который может скрывать риски даже при «нормальном» анализе липидов.

Выбор подходящего статина

Если уровень холестерина требует медикаментозной коррекции, врач может назначить статины. Их эффективность оценивается по тому, насколько они снижают уровень ЛПНП:

Низкая интенсивность — снижение уровня ЛПНП до 30%

Умеренная интенсивность — 30–49%

Высокая интенсивность — 50% и более

Высокоинтенсивные статины обычно назначают пациентам с максимальным риском, например, после инфаркта, инсульта или при очень высоком уровне холестерина.

Побочные эффекты также учитываются:

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около 10% людей могут испытывать мышечные боли

примерно 1% сталкивается с более серьёзными реакциями, такими как проблемы с печенью или риск развития диабета II типа

Поэтому врачи часто начинают с меньших доз и постепенно их увеличивают.

Снижение уровня холестерина без лекарств

Если у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний, врач может порекомендовать изменить образ жизни перед началом приема статинов.

Больше растворимой клетчатки. Она «связывает» холестерин в пищеварительной системе ещё до того, как он попадает в кровь. Среди рекомендаций: ежедневно бобовые или чечевица, овсянка или ячмень, больше фруктов и овощей

Замена жиров. Сокращаем потребление насыщенных жиров, таких как красное мясо, сливочное масло, жирные молочные продукты, и добавляем полезные, например, оливковое масло, орехи, семена и авокадо.

Движение и контроль веса. Лишний вес повышает уровень холестерина, сахара и давления. Даже обычная регулярная ходьба дает эффект.

Добавки, но с осторожностью. Красный рис действует подобно статинам, но может вызывать те же побочные эффекты, а омега-3 не снижает уровень ЛПНП напрямую, однако уменьшает уровень триглицеридов.

Новые рекомендации по холестерину — это не страх, а точность и ранняя профилактика. Сейчас, уже с 30 лет, женщины получают больше инструментов для контроля сердечного здоровья, а врачи — больше данных для принятия индивидуальных решений. И главная идея остается простой: холестерин — это не приговор, а показатель, который можно изменить.

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