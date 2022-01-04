Холестерин и щитовидная железа: как он влияет на организм при гипотиреозе и гипертиреозе

Выработка слишком большого или слишком малого количества гормонов щитовидной железы увеличивает риск аномального уровня холестерина в крови. Высокий холестерин – фактор риска сердечных заболеваний и инсульта.
Аномальный уровень холестерина может быть связан не только с неправильным питанием и плохим образом жизни, но также быть симптомом заболевания – выработкой слишком большого или слишком малого количества гормонов щитовидной железы. Нормализация гормонов щитовидной железы часто восстанавливает надлежащий уровень липидного обмена в организме, а значит, снижает риски развития опасных заболеваний.
Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, как влияет на организм холестерин при гипотиреозе и гипертиреозе.
Холестерин и щитовидная железа: что их связывает
Холестерин представляет собой жироподобное вещество, которое содержится во всех клетках тела. Холестерин играет ключевую роль во многих биохимических процессах, включая синтез витамина D3 и стероидных гормонов, таких как кортизол, прогестерон, эстрогены и тестостерон. Его присутствие в мембранах нервных клеток головного мозга важно для функционирования синапса – передачи нервных импульсов. И хотя без холестерина невозможно нормальное функционирование организма, бывают случаи, когда он оказывает противоположный эффект на здоровье человека. Одни из таких случаев – заболевания щитовидной железы.
Так что же связывает холестерин и щитовидную железу, почему они могут влиять друг на друга? Трийодтиронин (активная форма гормонов щитовидной железы), вырабатываемый фолликулярными клетками щитовидной железы, играет важную роль в метаболических процессах липидов печени и поддерживает выведение из организма избыточного холестерина. Ведь избыток холестерина негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, кровеносную и становится причиной избыточного веса.
Когда организм не производит достаточного количества гормонов щитовидной железы, нарушается усвояемость печенью холестерина, и, как следствие, он не выводится в достаточном количестве. Если не предпринимать меры, развивается гиперхолестеринемия – один из основных факторов развития атеросклероза.
Повышенный холестерин и низкий уровень гормонов щитовидной железы (гипотиреоз)
У большинства пациентов с низким уровнем гормонов щитовидной железы наблюдается повышение холестерина. Гормоны синтезируются из холестерина, поэтому, когда их уровень в крови падает, большая часть холестерина автоматически остается неиспользованным. При гипотиреозе низкие уровни трийодтиронина (T4) и тироксина (T3) стимулируют выработку гипофизом тиреотропного гормона (ТТГ), который в свою очередь влияет на синтез холестерина в печени, а также на процессы липолиза, происходящие в жировых клетках. Запускается процесс образования нездорового количества холестерина, который оседает на стенках сосудов и приводит к хроническому воспалительному процессу оболочек артерий. Нарушается их кровоснабжение, повышается риск развития ишемической болезни сердца и даже инсульта.
При диагностике гипотиреоза и повышенного холестерина, как правило, врач назначает фармакологическое лечение наряду со специальной диетой. Питание должно основываться на продуктах, содержащих йод, селен, железо, цинк и клетчатку. Дополнительно могут назначаться пищевые добавки или специальные препараты, направленные на снижение холестерина – гиполипидемические лекарства.
Такие организации, как Американская ассоциация клинических эндокринологов и Американская тироидная ассоциация, рекомендуют обязательно обследовать людей с впервые выявленным высоким уровнем холестерина на гипотиреоз.
Гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз) и холестерин
Люди с гиперактивной щитовидной железой принимают определенный вид лекарств, снижающие уровень гормонов, что может привести к повышению холестерина в крови. И в данном случае также будет наблюдаться тенденция к нарушению функционирования сосудов и артерий, а вместе с этим повышаться риск развития сердечных заболеваний.
Обследование липидного обмена и диагностика заболеваний щитовидной железы
Исследование липидного обмена значительно ускоряет диагностику заболеваний, связанных с гормонами щитовидной железы. Чтобы подтвердить или исключить недостаточную или сверхактивную выработку гормонов щитовидной железы, необходимо провести лабораторные анализы. Первоначальный тест – это оценка функции щитовидки путем измерения уровня ТТГ в крови. Если результат превышает верхний предел нормы, необходимо измерить концентрацию тироксина (T4).
Первичный гипотиреоз диагностируется, когда повышенная концентрация ТТГ сопровождается снижением уровня T4.
Далее назначается анализ крови на общий холестерин. Измерение общего холестерина – это скрининговый тест, который обеспечивает первоначальную оценку риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Сюда входит ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт, атеросклероз нижних конечностей и т. д. Общий холестерин состоит из трех фракций: липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности, или в обиходе "очень плохой холестерин".
Возможные причины отклонений от нормы:
повышенный уровень: гиперлипопротеинемия. Возможные причины: гипотиреоз, злоупотребление алкоголем, заболевания печени, сахарный диабет, лекарственные препараты (тиазидные диуретики, кортикостероиды, бета-адреноблокаторы), заболевание почек;
пониженная концентрация: хроническое голодание, гипертиреоз, острая фаза инфаркта миокарда, синдромы мальабсорбции, гастроэнтеропатии, печеночная недостаточность, а-бета-липопротеинемия, опухоли.
Может ли лечение щитовидной железы снизить уровень холестерина?
Уровень холестерина зависит от уровня гормонов, поэтому при диагностике гипотиреоза так важно тестировать холестерин и его фракции (ЛПВП и ЛПНП). Тироксин вырабатывается щитовидной железой, которая превращается в активную форму трийодтиронина и влияет на количество холестерина в нашем организме. Это означает, что нарушенное действие обоих гормонов одинаково будет влиять на уровень холестерина, особенно плохого.
И здесь парадокс: нашему организму, с одной стороны, необходимы холестерин и витамины для выработки стероидных гормонов. Но с другой – если имеется недостаточная активность щитовидной железы и дефицит гормонов и витаминов, организм не может правильно и во благо использовать холестерин, что в итоге приводит к аномальным его повышениям.
Насколько опасен высокий холестерин
Согласно исследованиям, существует прямая связь между повышенным уровнем холестерина и риском инсульта, сердечного приступа или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Атеросклеротические изменения на фоне повышенного холестерина возникают не только в сосудах сердца и головного мозга. Процесс протекает по всему телу, и его последствия могут быть, в частности, следующими: аневризма брюшной аорты, ишемия нижних конечностей, почечная недостаточность, поражение сетчатки глаза.
Научные и популяционные исследования показывают, что слишком высокий уровень холестерина в крови является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, образования атеросклероза и, как следствие, сердечных приступов и инсультов. Это по-прежнему самая частая причина смертности в Украине.
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