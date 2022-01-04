Холестерин и щитовидная железа: как он влияет на организм при гипотиреозе и гипертиреозе

Холестерин и щитовидная железа: как он влияет на организм при гипотиреозе и гипертиреозе

Выработка слишком большого или слишком малого количества гормонов щитовидной железы увеличивает риск аномального уровня холестерина в крови. Высокий холестерин – фактор риска сердечных заболеваний и инсульта.

Аномальный уровень холестерина может быть связан не только с неправильным питанием и плохим образом жизни, но также быть симптомом заболевания – выработкой слишком большого или слишком малого количества гормонов щитовидной железы. Нормализация гормонов щитовидной железы часто восстанавливает надлежащий уровень липидного обмена в организме, а значит, снижает риски развития опасных заболеваний.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, как влияет на организм холестерин при гипотиреозе и гипертиреозе.

Холестерин и щитовидная железа: что их связывает

Холестерин представляет собой жироподобное вещество, которое содержится во всех клетках тела. Холестерин играет ключевую роль во многих биохимических процессах, включая синтез витамина D3 и стероидных гормонов, таких как кортизол, прогестерон, эстрогены и тестостерон. Его присутствие в мембранах нервных клеток головного мозга важно для функционирования синапса – передачи нервных импульсов. И хотя без холестерина невозможно нормальное функционирование организма, бывают случаи, когда он оказывает противоположный эффект на здоровье человека. Одни из таких случаев – заболевания щитовидной железы.

Так что же связывает холестерин и щитовидную железу, почему они могут влиять друг на друга? Трийодтиронин (активная форма гормонов щитовидной железы), вырабатываемый фолликулярными клетками щитовидной железы, играет важную роль в метаболических процессах липидов печени и поддерживает выведение из организма избыточного холестерина. Ведь избыток холестерина негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, кровеносную и становится причиной избыточного веса.

Когда организм не производит достаточного количества гормонов щитовидной железы, нарушается усвояемость печенью холестерина, и, как следствие, он не выводится в достаточном количестве. Если не предпринимать меры, развивается гиперхолестеринемия – один из основных факторов развития атеросклероза.

Повышенный холестерин и низкий уровень гормонов щитовидной железы (гипотиреоз)

У большинства пациентов с низким уровнем гормонов щитовидной железы наблюдается повышение холестерина. Гормоны синтезируются из холестерина, поэтому, когда их уровень в крови падает, большая часть холестерина автоматически остается неиспользованным. При гипотиреозе низкие уровни трийодтиронина (T4) и тироксина (T3) стимулируют выработку гипофизом тиреотропного гормона (ТТГ), который в свою очередь влияет на синтез холестерина в печени, а также на процессы липолиза, происходящие в жировых клетках. Запускается процесс образования нездорового количества холестерина, который оседает на стенках сосудов и приводит к хроническому воспалительному процессу оболочек артерий. Нарушается их кровоснабжение, повышается риск развития ишемической болезни сердца и даже инсульта.

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При диагностике гипотиреоза и повышенного холестерина, как правило, врач назначает фармакологическое лечение наряду со специальной диетой. Питание должно основываться на продуктах, содержащих йод, селен, железо, цинк и клетчатку. Дополнительно могут назначаться пищевые добавки или специальные препараты, направленные на снижение холестерина – гиполипидемические лекарства.

Такие организации, как Американская ассоциация клинических эндокринологов и Американская тироидная ассоциация, рекомендуют обязательно обследовать людей с впервые выявленным высоким уровнем холестерина на гипотиреоз.

Гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз) и холестерин

Люди с гиперактивной щитовидной железой принимают определенный вид лекарств, снижающие уровень гормонов, что может привести к повышению холестерина в крови. И в данном случае также будет наблюдаться тенденция к нарушению функционирования сосудов и артерий, а вместе с этим повышаться риск развития сердечных заболеваний.

Обследование липидного обмена и диагностика заболеваний щитовидной железы

Исследование липидного обмена значительно ускоряет диагностику заболеваний, связанных с гормонами щитовидной железы. Чтобы подтвердить или исключить недостаточную или сверхактивную выработку гормонов щитовидной железы, необходимо провести лабораторные анализы. Первоначальный тест – это оценка функции щитовидки путем измерения уровня ТТГ в крови. Если результат превышает верхний предел нормы, необходимо измерить концентрацию тироксина (T4).

Первичный гипотиреоз диагностируется, когда повышенная концентрация ТТГ сопровождается снижением уровня T4.

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Далее назначается анализ крови на общий холестерин. Измерение общего холестерина – это скрининговый тест, который обеспечивает первоначальную оценку риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Сюда входит ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт, атеросклероз нижних конечностей и т. д. Общий холестерин состоит из трех фракций: липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности, или в обиходе "очень плохой холестерин".

Возможные причины отклонений от нормы:

повышенный уровень: гиперлипопротеинемия. Возможные причины: гипотиреоз, злоупотребление алкоголем, заболевания печени, сахарный диабет, лекарственные препараты (тиазидные диуретики, кортикостероиды, бета-адреноблокаторы), заболевание почек;

пониженная концентрация: хроническое голодание, гипертиреоз, острая фаза инфаркта миокарда, синдромы мальабсорбции, гастроэнтеропатии, печеночная недостаточность, а-бета-липопротеинемия, опухоли.

Может ли лечение щитовидной железы снизить уровень холестерина?

Уровень холестерина зависит от уровня гормонов, поэтому при диагностике гипотиреоза так важно тестировать холестерин и его фракции (ЛПВП и ЛПНП). Тироксин вырабатывается щитовидной железой, которая превращается в активную форму трийодтиронина и влияет на количество холестерина в нашем организме. Это означает, что нарушенное действие обоих гормонов одинаково будет влиять на уровень холестерина, особенно плохого.

И здесь парадокс: нашему организму, с одной стороны, необходимы холестерин и витамины для выработки стероидных гормонов. Но с другой – если имеется недостаточная активность щитовидной железы и дефицит гормонов и витаминов, организм не может правильно и во благо использовать холестерин, что в итоге приводит к аномальным его повышениям.

Насколько опасен высокий холестерин

Согласно исследованиям, существует прямая связь между повышенным уровнем холестерина и риском инсульта, сердечного приступа или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Атеросклеротические изменения на фоне повышенного холестерина возникают не только в сосудах сердца и головного мозга. Процесс протекает по всему телу, и его последствия могут быть, в частности, следующими: аневризма брюшной аорты, ишемия нижних конечностей, почечная недостаточность, поражение сетчатки глаза.

Научные и популяционные исследования показывают, что слишком высокий уровень холестерина в крови является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, образования атеросклероза и, как следствие, сердечных приступов и инсультов. Это по-прежнему самая частая причина смертности в Украине.

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