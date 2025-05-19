Холестерин: как он влияет на здоровье и почему важно его контролировать

Холестерин / © Credits

Реклама

Самое главное о холестерине рассказывает кардиолог клиники «Оксфорд Медикал» Наталья Бахян.

Зло или польза

Холестерин — это жироподобное вещество, которое необходимо нам для нормального функционирования. Он участвует в синтезе гормонов, витамина D и желчных кислот, а также является составляющей клеточной мембраны.

Однако все, что слишком, то не здраво: избыток этого вещества может не усваиваться организмом и в лишнем количестве оставаться в крови, что влечет за собой появление опасных состояний или болезней.

Реклама

Если говорить простым языком, то холестерин делится на 2 вида — плохой и хороший. Плох холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), который образует плотные конгломераты в кровотоке, оседает на сосудах, формируя атеросклеротические бляшки.

Холестерин высокой плотности имеет несколько иной состав и, наоборот, помогает удалить ЛПНП, ведь обеспечивает эластичность сосудов и улучшает наш кардиологический профиль.

Почему холестерин низкой плотности опасен

Прежде ЛПНП влияет на состояние сосудов, уплотняя и деформируя их изнутри, что провоцирует развитие атеросклероза. Сосуды становятся более узкими, кровоток — ограниченным, и соответственно создаются предпосылки к повышенному артериальному давлению.

Далее в некоторых сосудах, пораженных бляшками, совершенно нарушается кровоток, что может привести к ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркту, инсульту или хроническим процессам ухудшения кровоснабжения.

Реклама

Если же у человека есть сопутствующие проблемы со здоровьем типа сахарного диабета или болезней крови (когда повышенная плотность), ситуация значительно ухудшается: в органы и системы поставляется меньше кислорода, аминокислот, витаминов и других веществ, необходимых для нормального функционирования.

Как проверить холестерин и наличие бляшек

Признаки поражения сосудов и бляшки холестерина обнаруживают на допплер-сканировании сосудов шеи и головы.

Для определения уровня плохого и хорошего холестерина назначают анализ крови — липидограмму. В зависимости от лабораторных показателей кардиолог решает, как действовать — нужна специфическая терапия, можно ли еще понаблюдать или повлиять на ситуацию другими средствами.

Хотите понять, есть ли у вас факторы риска и стоит ли уже посетить врача? Пройдите простой тест-опросник.

Реклама

Опросник по риску плохого холестерина в крови 1. Сколько вам лет? До 40 лет — 0 баллов; 40–50 — 1 балл; 50–60 — 2 балла; более 60 лет — 3 балла. Чем вы старше, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и потребность в мониторинге холестерина. 2. Были ли у родственников (родители, братья-сестры) проблемы с сердцем, инсульт или повышенный холестерин? Нет — 0 баллов; да, после 60 лет — 1 балл; да, до 60 лет — 2 балла. Семейная история ССЗ повышает ваш риск, особенно если такие случаи были в раннем возрасте. 3. Каков у вас уровень артериального давления? Ниже 120/80 мм рт. ст. — 0 баллов; 120/80–139/89 — 1 балл; 140/90 мм рт. ст. и выше — 2 балла. Высокое артериальное давление часто связано с повышенным холестерином, поэтому риск развития атеросклероза. 4. Как часто употребляете жирные продукты — жареное, фастфуд, сливочное масло и т.п.? Практически не употребляю — 0 баллов; несколько раз в неделю — 1 балл; ежедневно или почти ежедневно — 2 балла. Питание, богатое насыщенными жирами и трансжирами, повышает уровень плохого холестерина. 5. Сколько физической активности средней или высокой интенсивности в неделю? 2,5 ч. и более — 0 баллов; менее 2,5 ч. — 1 балл; физической активности почти нет — 2 балла. Недостаток физической активности является фактором повышения холестерина и ССЗ. 6. Имеете избыточный вес, например ИМТ > 25? Нет — 0 баллов; да — 2 балла. Лишний вес увеличивает вероятность повышения уровня холестерина и ухудшения здоровья сосудов. Расшифровка: 0–2 балла 3–6 баллов 7 и более баллов Низкий риск. Однако не забывайте проверять холестерин, особенно после 40 лет. Правильное питание и физическая активность помогут сохранить здоровое сердце Средний риск. Скорректируйте питание, добавьте физическую активность и регулярно обследуйтесь. Не помешает консультация врача Высокий риск. Ваши ответы свидетельствуют о серьезных факторах риска повышенного холестерина и ССЗ. Обратитесь к кардиологу о профилактике и, возможно, приеме статинов

Кому обязательно мониторить показатель холестерина

Тем, кто имеет:

генетическую предрасположенность; избыточный вес и гипертонию; страдает от повышения давления и замечает признаки сердечно-сосудистых процессов; ведет малоподвижный образ жизни; курит; употребляет алкоголь и нерационально или нерегулярно питается — есть смысл сдавать липидограмму раз в год;

головную боль или периодическое повышение АД. Но, если вы человек молодой или среднего возраста, не имеющий признаков ССЗ, — сначала можно пройти допплер-сканирование, а затем уже исследование крови;

сахарный диабет, ожирение, метаболические синдромы разного уровня, дисфункцию почек или печени — дополнительно к липидограмме сделайте печеночные пробы;

климакс. Снижение гормонального фона во время менопаузы часто приводит к увеличению массы тела, артериального давления и т.д. К тому же такие изменения влияют на состав холестерина, поэтому липидограмма будет информативной для мониторинга женского здоровья.

Если вы ничем не болеете, не жалуетесь на состояние здоровья, у вас нормальный кардиологический профиль, достаточно проверять холестерин раз в год.

К кому обращаться

Первоначально или с профилактической целью можно посетить семейного врача, который по необходимости после базового обследования направит к узкому специалисту.

Главное, не игнорировать симптомы.

Реклама

Наталья Бахян отмечает, что особенно это касается молодых людей, которые занимаются или только начали активно заниматься спортом. По мнению эксперта, перед тем как давать сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, нужно сначала проверить, нет ли у вас особенностей строения миокарда, состояния сосудов, анализа крови, в частности холестерина, которые могут повлечь определенные осложнения. К тому же фанатам фитнес- и тренажерных залов следует иметь в виду такую проблему, как гипертрофическая кардиомиопатия (спортивное сердце), когда происходят структурные и функциональные изменения при постоянных тренировках более часа.

Что может предложить врач

Варианты профилактики в зависимости от возраста и состояния организма:

1. Если на консультацию пришел молодой человек с повышенным холестерином, следует исследовать факторы риска ССЗ. Поэтому врач сначала осматривает пациента. Исследует, нет ли у него проблем с повышенным давлением, ускоренным ритмом сердца, ожирением, анализом крови, анемией, сахарным диабетом, почками, потому что эти состояния могут поразить сердечно-сосудистую систему. Плюс обязательно производится доплер-сканирование сосудов шеи, если ни одного приведенного фактора и признаков поражения сосудов не обнаружено.

Кардиолог посоветует модификацию образа жизни: регулярные физические нагрузки, контроль питания и время от времени мониторинг параметров холестерина. Это ведь физиологически здоровые люди, просто у них есть особенности метаболизма, что может привести к повышению уровня холестерина. Поэтому нужно работать именно с метаболизмом: бросить курить, не употреблять бесполезную пищу и т.д.

Реклама

Что вредно: жирные сорта мяса, большое количество жирных белков, жарки продуктов на масле, трансжиры, маргариновые смеси, фастфуды, лепешка, соусы и т.д.

Рекомендовано: простая разнообразная пища — овощи, рыба, зелень, орехи, менее жирные сорта мяса, обычные каши, а не, например, мюсли.

2. Если с организмом не все хорошо, даже если человек молод и впервые обнаружен холестерин. Рассматриваются варианты понижения холестерина:

в ежедневный рацион добавляются омега-3 жирные кислоты — природные вещества, синтезированные из осетровых, часто из рыб жирных сортов;

корректируется образ жизни, вес, если нужно;

контролируются лабораторные показатели спустя некоторое время.

3. Когда уже в молодом возрасте есть формирование бляшек, холестерин велик или есть наследственные факторы и изменение образа жизни не помогает (контрольный период — от 3 месяцев), рассматривается целесообразность приема препаратов для снижения холестерина — статины.

Реклама

4. Повышенный холестерин у возрастного человека свидетельствует о дополнительных хронических заболеваниях. Тогда принимаются меры по снижению сахара, артериального давления, стабилизации других параметров — печени, почек, чтобы устранить обострение состояния. В этом случае терапия проводится вместе со специалистами соответствующего профиля. Кроме того, в старшем возрасте наблюдаются атеросклеротические изменения, поэтому целесообразно назначение статинов. Дозировка подбирается индивидуально.

Разновидности статинов

В настоящее время в Украине зарегистрировано 4–5 молекул статина — препаратов для снижения холестерина низкой плотности и триглицеридов. Они отличаются по химической структуре, свойствам и выраженности гиполипидемического действия.

Самые легкие формы лекарства применяются как профилактика для молодых пациентов. Например, у симвастатина небольшая биодоступность и активность, его применяют при повышении холестерина.

Более активный препарат, в частности аторвастатин, довольно быстро снижает уровень холестерина. Что нужно учитывать: он выводится печенью.

Реклама

Чаще врачи назначают розувастатин, имеющий активную молекулу, которая быстрее других аналогов стабилизирует холестерин низкой плотности и триглицериды и частично выводится печенью и почками.

Не надо бояться принимать статины из-за вероятного негативного влияния. В противном случае можно умереть от инфаркта, зато со здоровой печенью. Просто следите за состоянием здоровья с помощью анализов. Через 3 месяца проверьте уровень липидов (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП), ферменты АЛТ и АСТ, чтобы убедиться, что печень справляется с нагрузкой, креатинфосфокиназ, если появляется боль в мышцах. Врач всегда сможет отрегулировать дозировку или предложить другой препарат, подчеркивает врач.

Правила приема статинов

1. Соблюдайте дозу, назначенную врачом. Не увеличивайте и не уменьшайте дозировку самостоятельно — это может повлиять на уровень холестерина и вызвать побочные эффекты. Если вас что-то смущает, лучше поговорите с кардиологом.

2. Пейте статины каждый день, как прописал специалист. Перерыв может снизить эффективность препарата.

Реклама

3. Время имеет значение. Одни статины, в частности симвастатин, лучше принимать вечером, потому что ночью печень активно производит холестерин. Другие — аторвастатин или розувастатин — можно пить никогда.

4. Избегайте противников статинов. Да, грейпфрут и сок из него могут усилить побочные эффекты. Алкоголь увеличивает нагрузку на печень, а она и так работает на максимуме, помогая вашему сердцу.

5. Мониторьте состояние организма анализами крови.

Совет от эксперта

Заботьтесь о своем здоровье с молодого возраста. Даже если вас ничего не беспокоит, хотя бы для профилактики ежегодно посещайте врача. А в случае жалоб не игнорируйте симптомы — ими организм стремится донести важную для вас информацию.

Реклама

Так случилось, что у вас повышенный холестерин и вероятность развития ССЗ? К счастью, современная медицина предлагает способы предотвращения заболеваемости, поэтому лучше профилактировать состояние сейчас, чем потом долго лечиться и страдать от приобретенных проблем.

И важное замечание: если человек молод и нет лишнего веса, это не свидетельствует, что у него холестерин в норме. Будьте бдительны.