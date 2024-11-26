Холодные руки и ноги: врач рассказал, почему у нас мерзнут конечности

Холодные руки и ноги – проблема, которая беспокоит многих, особенно в холодное время года. Однако иногда причина может крыться глубже, чем просто низкая температура воздуха.

Врач doctor_pisotskyi рассказал о самых распространенных причинах этой неприятной симптоматики и на что следует обратить внимание.

Низкий уровень гемоглобина

Одна из основных причин холодных конечностей – низкий уровень гемоглобина. Этот белок, содержащийся в красных кровяных тельцах, отвечает за перенос кислорода в организме. Когда уровень гемоглобина понижен, ваши конечности получают недостаточно кислорода. Это приводит к ухудшению кровообращения и, как результат, руки и ноги начинают мерзнуть.

Если вы часто сталкиваетесь с этой проблемой, следует проверить уровень гемоглобина с помощью анализа крови. В случае отклонений необходимо проконсультироваться с врачом по поводу изменения рациона или приема препаратов, способствующих повышению его показателя.

Изменения в гормональном фоне

Еще одной вероятной предпосылкой являются гормональные сбои, частенько связанные с работой щитовидной железы. Этот орган отвечает за выработку гормонов, регулирующих обмен веществ, температуру тела и энергию организма. Проблемы со щитовидной железой могут стать причиной того, что конечности постоянно холодны. Гормональный дисбаланс оказывает негативное влияние на работу сосудистой системы, что проявляется в снижении температуры рук и ног.

Если вы подозреваете, что это может быть ваш случай, следует обратиться к эндокринологу и проверить уровень гормонов щитовидки.

Болезнь Рейно

Холодные руки и ноги также могут быть симптомом болезни Рейно – состояния, при котором сосуды на пальцах рук и ног реагируют на стресс или холод, резко сужаясь. Для этого состояния характерны не только онемение и чувство холода, но и боль, а иногда пальцы могут приобретать белый или даже синий цвет.

Это состояние может являться как самостоятельным нарушением, так и сопутствующим симптомом других заболеваний. Поэтому при подобных проявлениях важно не медлить с консультацией у врача.

Как избежать проблемы

Контролируйте уровень гемоглобина: включите в свой рацион продукты, богатые железом, такие как красное мясо, гречиха, шпинат и гранаты.

включите в свой рацион продукты, богатые железом, такие как красное мясо, гречиха, шпинат и гранаты. Проверяйте гормональный фон: своевременное диагностирование проблем со щитовидной железой может помочь избежать серьезных последствий.

своевременное диагностирование проблем со щитовидной железой может помочь избежать серьезных последствий. Защищайтесь от холода: носите тёплую одежду, особенно в осенне-зимний период.

носите тёплую одежду, особенно в осенне-зимний период. Обращайте внимание на стресс: научитесь управлять эмоциями с помощью медитации, йоги или других расслабленных техник.

Холодные руки и ноги могут быть не только неприятностью, но и сигналом о более серьезных проблемах в организме. Регулярные обследования и забота о своем здоровье помогут сохранить тепло во всех смыслах этого слова.

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