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Холодные руки, сухие волосы и бледная кожа: симптомы дефицита железа

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
421
Время на прочтение
2 мин
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Холодные руки, сухие волосы и бледная кожа: симптомы дефицита железа

Фото: Credits

Дефицит железа встречается очень часто, особенно у женщин, и может вызвать некоторые тревожные побочные эффекты.

Низкий уровень железа является распространенным явлением, которое может привести к железодефицитной анемии.

Дефицит железа: кто в группе риска

Женщины страдают от дефицита железа чаще, чем мужчины, поскольку им требуется в два раза больше железа из-за менструации и связанной с ней потерей крови.

Также от недостатка железа часто страдают беременные женщины, которым требуется на 50 % больше железа. 

Другие группы риска включают веганов и вегетарианцев, поскольку растительная пища в основном содержит негемовое железо, которое не так легко усваивается, как железо, содержащееся в мясе, сообщает Мirror

Распространенные причины дефицита железа

Но эти группы не единственные, кто подвержен дефициту железа. К основным причинам низкого уровня железа относятся:

  • недостаточное потребление продуктов, богатых железом;
  • проблемы с усвоением железа;
  • потеря крови. 

Симптомы дефицита железа

Заподозрить, что в вашем организме не хватает железа, можно по нескольким признакам. 

Вам всегда холодно

Всегда холодные руки и ноги могут быть результатом железодефицитной анемии. У людей с анемией плохое кровообращение по всему телу, потому что им не хватает эритроцитов для снабжения тканей кислородом. Если вы не получаете достаточного количества кислорода к тканям своего тела, у вас нет нормального ощущения тепла и холода. 

Вы постоянно чувствуете усталость

Когда в организме недостаточно железа, результатом является неспособность производить достаточное количество вещества, которое позволяет ему переносить кислород. В результате человек постоянно чувствует усталость. 

Другие признаки того, что у вас может быть низкий уровень железа, включают:

  • бледную кожу;
  • головные боли;
  • одышку;
  • сухие волосы и кожу;
  • учащенное сердцебиение;
  • отек и боль языка и рта;
  • беспокойные ноги;
  • ломкие ногти.

Признаки низкого уровня железа у детей включают:

  • усталость;
  • слабость;
  • бледность;
  • раздражительность;
  • головокружение.

Если вы находите у себя подобные симптомы, вам стоит проконсультироваться с врачом и сдать соответствующие анализы. 

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Дата публикации
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