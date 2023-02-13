Холодные руки, сухие волосы и бледная кожа: симптомы дефицита железа

Дефицит железа встречается очень часто, особенно у женщин, и может вызвать некоторые тревожные побочные эффекты.
Низкий уровень железа является распространенным явлением, которое может привести к железодефицитной анемии.
Дефицит железа: кто в группе риска
Женщины страдают от дефицита железа чаще, чем мужчины, поскольку им требуется в два раза больше железа из-за менструации и связанной с ней потерей крови.
Также от недостатка железа часто страдают беременные женщины, которым требуется на 50 % больше железа.
Другие группы риска включают веганов и вегетарианцев, поскольку растительная пища в основном содержит негемовое железо, которое не так легко усваивается, как железо, содержащееся в мясе, сообщает Мirror.
Распространенные причины дефицита железа
Но эти группы не единственные, кто подвержен дефициту железа. К основным причинам низкого уровня железа относятся:
- недостаточное потребление продуктов, богатых железом;
- проблемы с усвоением железа;
- потеря крови.
Симптомы дефицита железа
Заподозрить, что в вашем организме не хватает железа, можно по нескольким признакам.
Вам всегда холодно
Всегда холодные руки и ноги могут быть результатом железодефицитной анемии. У людей с анемией плохое кровообращение по всему телу, потому что им не хватает эритроцитов для снабжения тканей кислородом. Если вы не получаете достаточного количества кислорода к тканям своего тела, у вас нет нормального ощущения тепла и холода.
Вы постоянно чувствуете усталость
Когда в организме недостаточно железа, результатом является неспособность производить достаточное количество вещества, которое позволяет ему переносить кислород. В результате человек постоянно чувствует усталость.
Другие признаки того, что у вас может быть низкий уровень железа, включают:
- бледную кожу;
- головные боли;
- одышку;
- сухие волосы и кожу;
- учащенное сердцебиение;
- отек и боль языка и рта;
- беспокойные ноги;
- ломкие ногти.
Признаки низкого уровня железа у детей включают:
- усталость;
- слабость;
- бледность;
- раздражительность;
- головокружение.
Если вы находите у себя подобные симптомы, вам стоит проконсультироваться с врачом и сдать соответствующие анализы.
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