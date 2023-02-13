Холодные руки, сухие волосы и бледная кожа: симптомы дефицита железа

Дефицит железа встречается очень часто, особенно у женщин, и может вызвать некоторые тревожные побочные эффекты.

Низкий уровень железа является распространенным явлением, которое может привести к железодефицитной анемии.

Дефицит железа: кто в группе риска

Женщины страдают от дефицита железа чаще, чем мужчины, поскольку им требуется в два раза больше железа из-за менструации и связанной с ней потерей крови.

Также от недостатка железа часто страдают беременные женщины, которым требуется на 50 % больше железа.

Другие группы риска включают веганов и вегетарианцев, поскольку растительная пища в основном содержит негемовое железо, которое не так легко усваивается, как железо, содержащееся в мясе, сообщает Мirror.

Распространенные причины дефицита железа

Но эти группы не единственные, кто подвержен дефициту железа. К основным причинам низкого уровня железа относятся:

недостаточное потребление продуктов, богатых железом;

проблемы с усвоением железа;

потеря крови.

Симптомы дефицита железа

Заподозрить, что в вашем организме не хватает железа, можно по нескольким признакам.

Вам всегда холодно

Всегда холодные руки и ноги могут быть результатом железодефицитной анемии. У людей с анемией плохое кровообращение по всему телу, потому что им не хватает эритроцитов для снабжения тканей кислородом. Если вы не получаете достаточного количества кислорода к тканям своего тела, у вас нет нормального ощущения тепла и холода.

Вы постоянно чувствуете усталость

Когда в организме недостаточно железа, результатом является неспособность производить достаточное количество вещества, которое позволяет ему переносить кислород. В результате человек постоянно чувствует усталость.

Другие признаки того, что у вас может быть низкий уровень железа, включают:

бледную кожу;

головные боли;

одышку;

сухие волосы и кожу;

учащенное сердцебиение;

отек и боль языка и рта;

беспокойные ноги;

ломкие ногти.

Признаки низкого уровня железа у детей включают:

усталость;

слабость;

бледность;

раздражительность;

головокружение.

Если вы находите у себя подобные симптомы, вам стоит проконсультироваться с врачом и сдать соответствующие анализы.

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